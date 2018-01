Цачева: Не въвеждаме трети пол

SvSophia 28 Януари 2018 11:28 Не, не въвеждате трети пол, стига с тая спекулация!

Искате да узаконите психически разстройства, да ги превърнете в норма и да увредите българските деца и подрастващи:

МКБ-10

Разстройства на половия идентитет (F64)

(Gender identity disorders)

F64.0 Транссексуалност;

F64.1 Двуролев трансвестизъм;



F64.2 Разстройство на половия идентитет в детска възраст;

F64.8 Други разстройства на половия идентитет;

F64.9 Разстройство на половия идентитет, неуточнено;

F65.0 Фетишизъм.

F65 Разстройства на сексуалното влечение:

(Disorders of sexual preference)

F65.0 Фетишизъм;

F65.1 Фетишистки трансвестизъм;

F65.2 Ексхибиционизъм;

F65.3 Воайорство;

F65.4 Педофилия;

F65.5 Садомазохизъм;

F65.6 Множествени разстройства на сексуалното влечение;

F65.8 Други разстройства на сексуалното влечение;

F65.9 Разстройства на сексуалното влечение, неуточнено.

F66 Психологични и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното

развитие и насоченост

(Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation)

F66.0 Разстройство на сексуалното съзряване;

F66.1 Дистонна на Аз-а сексуална насоченост;

F66.2 Разстройство на сексуалните влечения;