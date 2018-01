САЩ спира финансирането на НАСА за Международната космическа станция

Туткалчев 27 Януари 2018 13:30 Това решение (ако се реализира, разбира се) ми изглежда много нелогично и непоследователно с оглед специалното изказване на Тръмп през декември миналата година, когато той - подобно на Кенеди след полета на Гагарин през 1962 г. - обяви грандиозни цели пред американската космонавтика и заяви, че трябва да се възвърне "America's proud destiny in space".

Тогава той каза, че е дал директива, която ще позволи на НАСА "to lead an innovative space exploration program to send American astronauts back to the moon, and eventually Mars."

Чудеса, чудесааааааааааа...