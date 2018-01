Не дали, не защо, а как трябва да се изучава Соцът

Butch 27 Януари 2018 00:56 Bacho Кольо

26 Яну 2018 20:16



Соцът трябва да се изучава.

С децата трябва да се говори.

За Соца трябва да се пише.

Да... Лош социализъм. Не можеше да имаш повече от апартамент и вила. Една кола. Мъка и тормоз. Разтропаните това им пречеше да измислят интегралната схема и микропроцесора. Аха...

Живял съм го социализма. Децата ми с образование от оня "развития" социализъм, завършиха най-елитни училища в USA без да се бръкна с големи пари.

Синът ми с шестцифрена заплата, взе да прави сметка, че ще има пари може би за "community college" след години за внуците ми. If you know what I mean?



Нещо друго се сещам. Др. Сула не можем да обсъждаме.Но имам въпрос: Защо не е взел награда "Pulitzer"? Социализмът ли му е пречел? А сега? Да... Лош социализъм.Не можеше да имаш повече от апартамент и вила. Една кола.Разтропаните това им пречеше да измислят интегралната схема и микропроцесора. Аха...Живял съм го социализма. Децата ми с образование от оня "развития" социализъм, завършиха най-елитни училища в USA без да се бръкна с големи пари.Синът ми с шестцифрена заплата, взе да прави сметка, че ще има пари може би за "community college" след години за внуците ми. If you know what I mean?Нещо друго се сещам. Др. Сула не можем да обсъждаме.Но имам въпрос: Защо не е взел награда "Pulitzer"? Социализмът ли му е пречел? А сега?