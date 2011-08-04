Футболна седмица

Събота



Диема спорт



13.00 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)



17.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Уиган" - "Уест Хем"



21.00 "Гингам" - "Нант"



Диема спорт 2



14.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Питърбъро" - "Лестър"



17.00 ФА Къп, 1/16-финал



19.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Нюпорт Каунти" - "Тотнъм"



21.45 ФА Къп, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уест Бромич Албиън"



Нова спорт



18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"



19.30 "Вердер" - "Херта"



РИНГ.БГ



21.45 "Киево" - "Ювентус"



Sport+



17.15 "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)



F+



21.45 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"



Mtel Sport 1



16.30 "Керала Бластърс" - "Делхи Дайнамос"



20.45 "Твенте" - ПСВ "Айндховен"







Неделя



Диема спорт



16.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Кайрат" (Казахстан)



22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"



Диема спорт 2



15.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Челси" - "Нюкасъл"



18.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Кардиф" - "Манчестър Сити"



Нова спорт



16.00 "Лил" - "Страсбург"



18.00 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)



РИНГ.БГ



13.30 СПАЛ - "Интер"



16.00 "Наполи" - "Болоня"



19.00 "Милан" - "Лацио"



21.45 "Рома" - "Сампдория"



Евроспорт 2



16.30 "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"



19.00 "Хановер" - "Волфсбург"



F+



17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"



19.30 "Севиля" - "Хетафе"



Sport+



21.45 "Барселона" - "Алавес"



Mtel Sport 1



13.30 "Утрехт" - "Аякс"



15.30 "Фейенорд" - АДО "Ден Хааг"







Понеделник



Диема спорт



17.00 Контролен мач: "Лудогорец" - "Балтика" (Русия)



Диема спорт 2



17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флориана" (Малта)







Вторник



Диема спорт



22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Рен" - "Пари Сен Жермен"



Диема спорт 2



22.00 "Хъдърсфийлд" - "Ливърпул"







Сряда



Диема спорт



17.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Иртиш"



21.45 "Челси" - "Борнемут"



Диема спорт 2



18.30 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Спартак" (Москва)



22.00 "Тотнъм" - "Манчестър Юн"



Нова спорт



22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Монако" - "Монпелие"



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач







Четвъртък



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач







Петък



Диема спорт



17.00 Контролен мач: ЦСКА-София" - "Тянжин Теда"



21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Метц"



Диема спорт 2



17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флоридсдорфер"



22.00 "Болтън" - "Бристъл Сити"



Евроспорт 2



21.30 "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)



