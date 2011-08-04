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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Дали ще подкрепим Истанбулската конвенция е въпрос на цивилизационен избор, твърди още финансовият министър
Според "Антикорупционен фонд", сред 125-те възползвали се има осъден в САЩ за измама олигарх, бивш посланик и висш ръководител в "ЛУКойл-България"
Не е оттеглен законопроектът за ратифициране на Истанбулската конвенция, добавя тя
Президентката на Литва се притеснявала от атомна централа и газопровод да границата
Нерегламентираното взимане на приемните изпити струвало 40-50 000 евро
Кметът на "Младост" Десислава Иванчева в разговор с работници от "Гаранти Коза"
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

13.00 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)

17.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Уиган" - "Уест Хем"

21.00 "Гингам" - "Нант"

Диема спорт 2

14.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Питърбъро" - "Лестър"

17.00 ФА Къп, 1/16-финал

19.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Нюпорт Каунти" - "Тотнъм"

21.45 ФА Къп, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уест Бромич Албиън"

Нова спорт

18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"

19.30 "Вердер" - "Херта"

РИНГ.БГ

21.45 "Киево" - "Ювентус"

Sport+

17.15 "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

F+

21.45 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"

Mtel Sport 1

16.30 "Керала Бластърс" - "Делхи Дайнамос"

20.45 "Твенте" - ПСВ "Айндховен"



Неделя

Диема спорт

16.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Кайрат" (Казахстан)

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"

Диема спорт 2

15.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Челси" - "Нюкасъл"

18.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Кардиф" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

16.00 "Лил" - "Страсбург"

18.00 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)

РИНГ.БГ

13.30 СПАЛ - "Интер"

16.00 "Наполи" - "Болоня"

19.00 "Милан" - "Лацио"

21.45 "Рома" - "Сампдория"

Евроспорт 2

16.30 "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"

19.00 "Хановер" - "Волфсбург"

F+

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"

19.30 "Севиля" - "Хетафе"

Sport+

21.45 "Барселона" - "Алавес"

Mtel Sport 1

13.30 "Утрехт" - "Аякс"

15.30 "Фейенорд" - АДО "Ден Хааг"



Понеделник

Диема спорт

17.00 Контролен мач: "Лудогорец" - "Балтика" (Русия)

Диема спорт 2

17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флориана" (Малта)



Вторник

Диема спорт

22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Рен" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

22.00 "Хъдърсфийлд" - "Ливърпул"



Сряда

Диема спорт

17.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Иртиш"

21.45 "Челси" - "Борнемут"

Диема спорт 2

18.30 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Спартак" (Москва)

22.00 "Тотнъм" - "Манчестър Юн"

Нова спорт

22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Монако" - "Монпелие"

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач



Четвъртък

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач



Петък

Диема спорт

17.00 Контролен мач: ЦСКА-София" - "Тянжин Теда"

21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Метц"

Диема спорт 2

17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флоридсдорфер"

22.00 "Болтън" - "Бристъл Сити"

Евроспорт 2

21.30 "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)

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