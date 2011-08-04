Футболна седмица

Събота
Диема спорт
13.00 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Динамо" (Киев)
17.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Уиган" - "Уест Хем"
21.00 "Гингам" - "Нант"
Диема спорт 2
14.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Питърбъро" - "Лестър"
17.00 ФА Къп, 1/16-финал
19.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Нюпорт Каунти" - "Тотнъм"
21.45 ФА Къп, 1/16-финал: "Ливърпул" - "Уест Бромич Албиън"
Нова спорт
18.00 "Пари Сен Жермен" - "Монпелие"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Хофенхайм"
19.30 "Вердер" - "Херта"
РИНГ.БГ
21.45 "Киево" - "Ювентус"
Sport+
17.15 "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
F+
21.45 "Виляреал" - "Реал Сосиедад"
Mtel Sport 1
16.30 "Керала Бластърс" - "Делхи Дайнамос"
20.45 "Твенте" - ПСВ "Айндховен"
Неделя
Диема спорт
16.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Кайрат" (Казахстан)
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Монако"
Диема спорт 2
15.30 ФА Къп, 1/16-финал: "Челси" - "Нюкасъл"
18.00 ФА Къп, 1/16-финал: "Кардиф" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
16.00 "Лил" - "Страсбург"
18.00 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)
РИНГ.БГ
13.30 СПАЛ - "Интер"
16.00 "Наполи" - "Болоня"
19.00 "Милан" - "Лацио"
21.45 "Рома" - "Сампдория"
Евроспорт 2
16.30 "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"
19.00 "Хановер" - "Волфсбург"
F+
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Лас Палмас"
19.30 "Севиля" - "Хетафе"
Sport+
21.45 "Барселона" - "Алавес"
Mtel Sport 1
13.30 "Утрехт" - "Аякс"
15.30 "Фейенорд" - АДО "Ден Хааг"
Понеделник
Диема спорт
17.00 Контролен мач: "Лудогорец" - "Балтика" (Русия)
Диема спорт 2
17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флориана" (Малта)
Вторник
Диема спорт
22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Рен" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
22.00 "Хъдърсфийлд" - "Ливърпул"
Сряда
Диема спорт
17.30 Контролен мач: "Лудогорец" - "Иртиш"
21.45 "Челси" - "Борнемут"
Диема спорт 2
18.30 Контролен мач: "ЦСКА-София" - "Спартак" (Москва)
22.00 "Тотнъм" - "Манчестър Юн"
Нова спорт
22.05 Купа на лигата на Франция, 1/2-финал: "Монако" - "Монпелие"
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач
Четвъртък
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания: 1/2-финал, първи мач
Петък
Диема спорт
17.00 Контролен мач: ЦСКА-София" - "Тянжин Теда"
21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Метц"
Диема спорт 2
17.30 Контролен мач: "Левски" - "Флоридсдорфер"
22.00 "Болтън" - "Бристъл Сити"
Евроспорт 2
21.30 "Кьолн" - "Борусия" (Дортмунд)
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