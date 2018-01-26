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Горещи Новини

Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)

 
След произнасянето на своята реч на Световния икономически форум в Давос президентът на САЩ Доналд Тръмп обядва с подбрани гости, съобщи Дир. бг. Заедно с държавния секретар Рекс Тилърсън, той покани 15 бизнесмени, за да сподели с тях намеренията си до края на мандата. Ето и гостите на Тръмп:

1. Каспър Родстед, "Адидас"-Германия
2. Джо Кезер, "Сименс", Германия
3. Хенрих Хайзингер, "Тисен-Круп", Германия
4. Елдър Саетър, "Статойл", Норвегия
5. Улф Шнайдер, "Нестле", Швейцария
6. Васант Нарасимхан, "Новартис", Швейцария
7. Марк Такър, HSBC, Великобритания
8. Патрик Пуяне, "Тотал", Франция
9. Карлос Брито "ИнБев", Белгия
10. Раджив Сури, "Нокия", Финландия
11. Пунит Ренжен, "Делойт", Великобритания
12. Мартин Лундстед, "Волво", Швеция
13. Вернер Бауман, "Байер", Германия
14. Бил Макдърмот, САП, Германия
15. Улрих Шписхофер, "АБВ Груп", Швейцария
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26 Януари 2018 17:45
Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)


А менюто?

..........................................
http://www.drago.info/
26 Януари 2018 17:47
Швейцарското АБВ има ли нещо общо с нашето на Първанов?
26 Януари 2018 17:54
Очаквахме до хер Шписхофер и мосю Пyяне да се кипрят и хер Домyзхофен и мосю Ковачкие.Да не говорим за сеньор Шиши и кириос Прокопис. Жалко...
26 Януари 2018 17:55
Тръмпито, хич го няма. Как може да забрави нашия Премиер? Голяма грешка.
26 Януари 2018 17:58
Хулиган26 Януари 2018 17:45
Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)


А менюто?


Ти не четеш ли?!
Обядвал е с бизнесмени. При това 15. За първо, второ....петнайсето.
Жужето обядва с малки дечица, Тръмп с бизнесмени.
Кой както се уреди.
26 Януари 2018 18:03
а нашия човек там храни ли се, че почваме да се притесняваме
26 Януари 2018 18:05
"Тръмп обядва с подбрани гости"

Петнадесет броя гости? Не е ли преял?
А таваришч Милер го няма сред гостите. Груба грешка на Дончо.
26 Януари 2018 18:06
а нашия човек там храни ли се, че почваме да се притесняваме

Още от СИК овските времена си е бодигард,после ИПОН...,та нейде на пусия е около Президента Тръмп.После от огризките...
26 Януари 2018 18:09
15. Улрих Шписхофер, "АБВ Груп", Швейцария




ABB Group - Asea Brown Boveri .

26 Януари 2018 18:10
Работният обяд е протекъл по следния начин:

Тръмп: "Господа давам ви право на избор: А: Отваряте заяводи в САЩ. Б: Удвоявам митата за вашите стоки."

Бзнесмените: *тъжни погледи, кашляне, швейцареца се е задавил и го тупат по гърба*

.......
26 Януари 2018 18:12
Сметката платил, който Го уважава...
Сервитьор е бил сигурен човек - за дискретност не знаещ нито един от езиците в ЕС, комуникиращ само с "Мерсим!" при кимане и бакшиш...
26 Януари 2018 18:25
генек,

сервитьора е от ЦРУ. На масата само слуша и помни, а след обяда --пиши какво е чул.
От опит го зная.
26 Януари 2018 18:27
Всички се съгласили да зареждат магазина на Walton family на преференциални цени при поискване и консигнация.
26 Януари 2018 18:32
Поканени са 5 дойчовеца и само 2 микробританци (иначе Острова се води най-вресливия пудел). Дали е случайно?
26 Януари 2018 18:58
На всяка дъвка ли трябва да се ловим.
26 Януари 2018 19:00
Май Бисмарк беше казал - "Топове вместо масло". От горния списък с фирми топовете ги лее Тисен-Круп а управлението е от АББ (немската по-добра част на Швейцария)
Великобританските двама представителя са банка и одитор. Волвото е с китайски мажоритар Нокията е само името - комуникационната част на компаният
отплува към Майкрософт Бирите са белгийски. Та значи ако се стигне до война немците има с кво но останалите - с банките шоколада и рейтингите ли ще се
пращат на фронта?
26 Януари 2018 19:04
Ами нема да стои гладен ,я !!!
26 Януари 2018 19:09
сервитьора е от ЦРУ. На масата само слуша и помни, а след обяда --пиши какво е чул.
От опит го зная.
На кого си сервирал?
26 Януари 2018 19:26
Нокията е само името - комуникационната част на компаниятa
Nokia държат ключови патенти. Интересно Тръмп какво ли ще иска от норвежци и французи по отношение на ойля и/или газа?
26 Януари 2018 19:29
Boev 26 Яну 2018 17:58
Ти не четеш ли?!Обядвал е с бизнесмени. При това 15. За първо, второ....петнайсето.Жужето обядва с малки дечица, Тръмп с бизнесмени.Кой както се уреди.

26 Януари 2018 19:32
Ако беше и словенката там щяха да са много повече
26 Януари 2018 19:34
Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)

Тоя много лаком бе - 15 бизнесмена...
26 Януари 2018 19:34
Сервитьор е бил сигурен човек - за дискретност не знаещ нито един от езиците в ЕС, комуникиращ само с "Мерсим!" при кимане и бакшиш..

Навремето познавах личния сервитьор на Тато - Стоянчо се казваше.
26 Януари 2018 19:36
На Фан Ван Донг, Бен Бела, Йоска Фишер, Митеран, Брежнев, Х.Кол и др.
26 Януари 2018 19:38

Тоя много лаком бе - 15 бизнесмена...

И манджия, освен че лаком, искАл е не кои да е бизнесмени, а конкретни.
Тва е все едно да седнеш в стек-хаус и да да дадеш на келнера рисунка с шарките на говедото, от което да ти резнат прижолите за вечерята.
26 Януари 2018 19:39
А менюто?


Супа, две втори и десерт.

Справка ББ.

И всичко си бил изял - дете за пример. От малък...
26 Януари 2018 19:40
Тръмп не е ли хванал някоя сервитьорка за....
26 Януари 2018 19:47
А след обяда Дончо посети двете 00. Той му прави компания...
26 Януари 2018 19:47
Тръмп не е ли хванал някоя сервитьорка за....

За тва ше научиме не по-рано от 2042-ра година.
Нали требва поне 25 години да минат, преди хърастваните да се сетят...
26 Януари 2018 20:33
Генек, допуснал си сериозна орфографическа грешка. Нашият келнер винаги добавя по едно е към глаголите си. Така че би трябвало да звучи"мерсиме".
26 Януари 2018 22:20
ABB Group - Asea Brown Boveri
Тия имат ли нещо общо с едновремешната Браун Бовери Къмпани /ВВС/?
26 Януари 2018 23:14
А Си Дзин Пин рекъл: " Да ви е сладко! И за следващия път да се научите да ядете с клечки!"
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