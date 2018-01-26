Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)

1. Каспър Родстед, "Адидас"-Германия
2. Джо Кезер, "Сименс", Германия
3. Хенрих Хайзингер, "Тисен-Круп", Германия
4. Елдър Саетър, "Статойл", Норвегия
5. Улф Шнайдер, "Нестле", Швейцария
6. Васант Нарасимхан, "Новартис", Швейцария
7. Марк Такър, HSBC, Великобритания
8. Патрик Пуяне, "Тотал", Франция
9. Карлос Брито "ИнБев", Белгия
10. Раджив Сури, "Нокия", Финландия
11. Пунит Ренжен, "Делойт", Великобритания
12. Мартин Лундстед, "Волво", Швеция
13. Вернер Бауман, "Байер", Германия
14. Бил Макдърмот, САП, Германия
15. Улрих Шписхофер, "АБВ Груп", Швейцария