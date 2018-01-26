Тръмп обядва в Давос с 15 бизнесмени (списък)

тошето 26 Януари 2018 19:38

Тоя много лаком бе - 15 бизнесмена...

И манджия, освен че лаком, искАл е не кои да е бизнесмени, а конкретни.

Тва е все едно да седнеш в стек-хаус и да да дадеш на келнера рисунка с шарките на говедото, от което да ти резнат прижолите за вечерята. И манджия, освен че лаком, искАл е не кои да е бизнесмени, а конкретни.Тва е все едно да седнеш в стек-хаус и да да дадеш на келнера рисунка с шарките на говедото, от което да ти резнат прижолите за вечерята.