Даля Грибаускайте: Руските енергийни проекти са неконвенционални оръжия

Butch 26 Януари 2018 17:25 Но няма да е чай от мащерка, а класическа грозданка(45гр, домашна, да не се хваля - много добра) след към час-два някъде.

dobadoba,

It's Five O' Clock Somewhere

https://www.youtube.com/watch?v=BPCjC543llU

Сегашните глупости на бившите "комунисти" не мога да коментирам. dobadoba,It's Five O' Clock Somewherehttps://www.youtube.com/watch?v=BPCjC543llUСегашните глупости на бившите "комунисти" не мога да коментирам.