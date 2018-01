Хенри Кисинджър: Ядрен Пхенян е главният проблем на международната общност

Сгугню 26 Януари 2018 13:26 Чети историята, учко, много неща ще научиш. Дали ще ги разбереш, е отделен въпрос. А и работата, с която си се захванал, не изисква разбиране...



Ти ли ми казваш да чета история?

Най-тежката бомбардировка над Токио е на 09.03.1945, а НЕ една седмица преди атомните бомбардировки, които са август, както ти заяви.

Това едно.

Второ, оценките за загиналите са за до 100 000. (The US Strategic Bombing Survey later estimated that nearly 88,000 people died in this one raid, 41,000 were injured, and over a million residents lost their homes. The Tokyo Fire Department estimated a higher toll: 97,000 killed and 125,000 wounded. The Tokyo Metropolitan Police Department established a figure of 83,793 dead and 40,918 wounded)

А не 150 000, както ти заяви.



Требе да се чете.

