Нов скандал за сексуален тормоз разтърси Великобритания

25 Януари 2018 17:10

Над 70 000 души се подписаха под петиция с искане британското правителство да подобри законовата защита на жените от сексуални посегателства на работното им място.

Поводът е скандал с масов тормоз по време на благотворителна вечеря, в която участвали богати бизнесмени, съобщиха британските медии.



According to a report by the United States Department of Justice in 2000, a survey of 16,000 Americans showed 22.1 percent of women and 7.4 percent of men reported being physically assaulted by a current or former spouse, cohabiting partner, boyfriend or girlfriend, or date in their lifetime.[2]

60% of American Indian and Alaska Native women will be physically assaulted in their lifetime.[48]

A 2013 report by the American Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found that 26% of male homosexuals and 44% of lesbians surveyed reported experiencing intimate partner violence. The study evaluated 2010 data from the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, which involved over 16,000 U.S. adults.[1]

Хитро!Понежее ясно, че 99.99% от Суверена смята Цариградския Ферман за излишен и вреден, затова се започвакак правата на Жените никога не са били защитени по-лабаво от сега...А както би казал уважаемият Колега Кокошков - така е в прехваления Запад - Жената е подложена на постоянни сексуални домогателстваДопускам как щедописките за насилие над жени.Пък то, както и да го погледнем,https://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence_in_the_United_States