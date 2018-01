Турция предупреди САЩ, че рискуват конфронтация

25 Януари 2018 19:50

Kurdish government officially calls on Syrian Army to protect Afrin from Turkey

The official Kurdish administrative bureaucracy that runs Syria’s Afrin region has called on the government in Damascus to protect the region and its people from the ongoing assault against it by Turkey-led forces.

Де'тс се викаше за българите, същото и за кюрдите. Да им имам втория акъл.Когато руснаците им намекнаха да вдигнат сирийско знаме и да се присъединят към САА, те тарикати. Сега реват и искат да ги спасяват.