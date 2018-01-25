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Горещи Новини

80 години от рождението на Владимир Висоцки

 
Снимка БГНЕС



Ако беше жив, днес Владимир Висоцки щеше да навърши 80 години. За краткия си живот, само 42 години, той се превърна в икона, а гласът му държеше будни хиляди хора несъгласни с режима, припомня БНТ. Той остави след себе си над 800 песни и около 1000 стихотворения, които все още държат нашите глави вдигнати.
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25 Януари 2018 08:57
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.
25 Януари 2018 08:59
25 Януари 2018 09:00
Поклон

https://www.youtube.com/watch?v=lTeU4b8FDIw
25 Януари 2018 09:02
https://www.youtube.com/watch?v=_f6nY79Zdmo

За Висоцки, винаги с любов
25 Януари 2018 09:07
Конферансие споделя спомени: Беше време когато бях най-популярния и обичан човек в света. Излизам на сцената, казвам три думи и публиката избухва четвърт час в бурни нестихващи овации... Достатъчно беше да обявя: "Пее Владимир Висоцки!"
25 Януари 2018 09:19

Неповторим
25 Януари 2018 09:20
Высоцкий. Глава 3. Болгарский диск

https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/1714208-echo/

Ако някой има желание и търпение то:
https://echo.msk.ru/blog/odin_vv/
94 много качествени предавания по 15 мин. за живота на Висоцки.
25 Януари 2018 09:24
Песня канатоходца

Он не вышел ни званьем, ни ростом,
Ни за славу, ни за плату,
На свой необычный манер
Он по жизни шагал над помостом
По канату, по канату, натянутому, как нерв.

Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!!
Но должно быть ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!

И лучи его с шага сбивали
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась, как две.
Крики "Браво" его оглушали,
А литавры, а литавры, как обухом по голове!

Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!
Но теперь ему меньше осталось пройти:
Всего три четверти пути!

-Ах, как жутко, как смело, как мило -
Бой со смертью три минуты!-
Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло
Лилипуты, лилипуты - казалось ему с высоты.

Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!
Но спокойно, ему остается пройти
Всего две четверти пути!

Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым.
Такого попробуй угробь!
По проволоке над ареной
Он по нервам, нам по нервам
Шел под барабанную дробь!

Посмотрите, вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон - упадет, пропадет!!
Чуть левее наклон - все равно не спасти!
Но замрите: ему остается пройти
Не больше четверти пути!

Закричал дрессировщик, и звери
Клали лапы на носилки,
Но строг приговор и суров.
Был растерян он или уверен,
Но в опилки, но в опилки он пролил досаду и кровь!

И сегодня другой без страховки идет.
Тонкий шнур под ногой - упадет, пропадет!
Вправо, влево наклон - и его не спасти,
Но зачем-то ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути!

1972
25 Януари 2018 09:28


Какво да кажа за Високций ?

За мен лично най-великия руски поет на 20 век та дори и повече. Феноменално богат речник. Изключително сложни словосъчетания. Неземно владеене на езика...

Аз тъй, като си падам по "епично-монументални" произведения затова пускам "Балада о детстве", която за мен е неговата най-дълбока песен. Обхваща цяла епоха за 6 минути....


https://www.youtube.com/watch?v=uov89eazPqg


25 Януари 2018 09:29
гласът му държеше будни хиляди хора несъгласни с режима, припомня БНТ


БНТ е в напреднал стадий на Алцхаймер. Висоцки никога не е бил против "режима"! И "режимът" го е обичал и ценял:


«Начальник Краснопресненского ГАИ УВД г. Москвы сообщил, что только на его памяти у Высоцкого сменилось шесть автомобилей — и попал в точку: 1971 г. — серые "Жигули", 1972-73 гг. — серый "Рено", 1974-75 гг.. — два "БМВ", серо-голубой и бежевый, 1976-80 гг. — серо-голубой "Мерседес", 1979-80 гг.. спортивный золотисто-коричневый "Мерседес"».

Вы понимаете, что такое личный мерседес в 1976-м году? Если вы родились в России, полагаю, не понимаете. Это было невообразимо, запредельно круто. На два порядка круче чем ездящие сейчас по Грозному автомобили стоимостью в пару миллионов долларов. Для справки: в семидесятые годы мерседесы в стране можно было пересчитать по пальцам одной руки. Даже у клана Михалковых не было мерседеса. Опять-таки, Высоцкий любил летать в Париж и Монте-Карло, мог себе позволить баловаться кокаином… Почему Высоцкому позволяли всё это?

Полагаю, вчера я нашёл ответ. Всё дело в песнях и фильмах Высоцкого. Которые были… полностью советскими. Советскими до мозга костей. Гораздо более советскими, чем бесчисленные тысячи унылых слащавых пропагандистских книжек.

Любовь, дружба, смелость. Презрение к опасности и деньгам. Романтика тайги. Какие песни Высоцкого чаще всего крутят сейчас на радио?

По-советски весёлые, про утреннюю зарядку и поход в цирк. По-советски правильные, про защиту девушки в драке и про опасную работу на большегрузном автомобиле. Когда олдфаги слушают в салонах своих кредитоджипов эти песни, они закрывают глаза и с печальной улыбкой вспоминают нищие, но вместе с тем парадоксально золотые семидесятые.

Самый же мощный идеологический заряд, который продолжает давить на психику «россиян» до сих пор, Высоцкий заложил в наши мозги тридцать лет назад, произнеся в фильме «Место встречи изменить нельзя» крылатую фразу. «Вор должен сидеть в тюрьме».

И я могу сейчас до посинения объяснять, что в этой фразе содержится логическая ошибка «предвосхищение основания». Что надо сначала доказать, что вор является вором. Что надо доказать вину человека непременно в суде, по всем правилам и по закону. Что ни в коем случае нельзя доверить коррумпированным чиновникам право решать, «кто в их ведомстве еврей», а кто — нет. Что в советские времена рабоче-крестьянская милиция ловила только рабочих и крестьян, а номенклатуру не трогала. И что несправедливое осуждение вора зачастую куда как опаснее для общества, чем собственно воровство…

Однако талантливый человек талантлив во всём. И пять слов, произнесённые Высоцким, до сих пор имеют такую силу, что любая логика перед ними отступает.
25 Януари 2018 09:31
И що толкоз рано си е отишъл тоз хубав човек?
От тоз хубав живот...
25 Януари 2018 09:33
"Балада от детстве"


ЗИПе, научи го този руски език, не го кълчѝ! Това е невъзможно словосъчетание! Не е "от", а "о", игноранте.
25 Януари 2018 09:35
А що доста по-рано са си отишли Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, Джим Морисън ?

От хубавия американски живот ? Защо са го напуснали ?

Може би соц е евроатлантическите ЗКПЧ-тата е хубаво да разберат, че великите творци и особено поети винаги са по-скоро "трагически фигури". Просто не издържат да си общуват с простосмъртни и отиват горе при хора от техния калибър с които има какво да си кажат ?

25 Януари 2018 09:36
Дорис,

Айде стига вече. Това е "грешка от бързо писане". И на какъе език е това "игнорант ?

25 Януари 2018 09:37
И що толкоз рано си е отишъл тоз хубав човек?
От тоз хубав живот...


Ами що толкоз рано си е отишъл Бодлер? Или Байрон? А?
25 Януари 2018 09:37
Висоцки никога не е бил против "режима"


Поет като него не можеше и не искаше, а и нямаше причини да живее извън страната си.

Той и Булат бяха богове в СССР.
25 Януари 2018 09:37
БНТ е в напреднал стадий на Алцхаймер.
Журналистиката ни е превзета от потресаваща посредственост.

Грешиш, Дорис, ако мислиш, че в БНТ не помнят. Те не знаят!
25 Януари 2018 09:39




Penchobre
25 Яну 2018 09:00


Това беше първото за което си помислих .



25 Януари 2018 09:48
Не е до старческа деменция, Дорис. БеТееРците, както и всички останали подобни тям, имат заръка да плюят Русия и докато спят, с повод и без повод, и да изопачават всичко, дори да опошляват паметта за великите.

Да не им прощава Господ, защото знаят какво правят!

25 Януари 2018 09:48
Грешиш, Дорис, ако мислиш, че в БНТ не помнят. Те не знаят!


Ами така пише в нескопосаната дописка - "припомни БНТ".

Какви години бяха, настина прекрасни. От един голям магнетофон разшифровах текстовете на песните и ги записвах в нарочен тефтер... Спортните песни най ме измъчваха, че не съм по тази част и ми се губеха термините.

Имах късмета да Го гледам в "Хамлет", в София, 1975 г. Любо Левчев ми е разказвал за бурната нощ, която са прекарали с още някои актьори. Имам и спомените му в една брошура, издадена от Сашо Дончев.
25 Януари 2018 09:49

http://youtu.be/VYqLNv5dWiU?t=112
25 Януари 2018 09:53
Не е до старческа деменция, Дорис. БеТееРците, както и всички останали подобни тям, имат заръка да плюят Русия и докато спят, с повод и без повод, и да изопачават всичко, дори да опошляват паметта за великите.


Да, навсякъде тролове. Като във форума.
25 Януари 2018 09:53
Поет! ПОЕТ!
25 Януари 2018 09:54
да Го гледам в "Хамлет",


А ние Го гледахме в "Хамлет" на Таганка
25 Януари 2018 09:54
и защо един бог на Сесесере кара беемве и мерседес на победените от последната война ?
По би му отивало да кара Краз на победителите.
25 Януари 2018 09:55
https://www.youtube.com/watch?v=Nmy0HGq0iSY
25 Януари 2018 09:58
Ако беше жив днес, Владимир Висоцки щеше да навърши 80 години
Изключително тъпо по форма и съдържание изречение.
За краткия си живот, само 42 години, той се превърна в икона
Отново идиотщина. Не се е превръщал в икона, защото „иконите“ ги въведоха едва после, след установяване на режима на демокрация и английски език.
а гласът му държеше будни хиляди хора несъгласни с режима, припомня БНТ
Жалки, подли лъжци и манипулатори. БНТ ДГД! Хората си слушаха и сега слушат Висоцки, защото искрено и талантливо пее като човек за важни човешки неща – за героизъм, за любов, за красота, за достойнство, за тъга. Защото като истински руснак има и великолепен хумор. И защото обичаше и се раздаваше, а злоба нямаше и капка, дори когато се надсмива на нещо.
25 Януари 2018 09:58
Моите първи впечатления от него са за актьора Висоцки. Жеглов от "Место встречи изменить нельзя". Заедно с Владимир Конкин бяха страхотен екип в този съветски "боевик".
После чух и песните му. В началото ми звучаха като речитатив, но не текстовете толкова въздействаха, колкото тембъра на гласа му.
И превъплащението му в Хамлет на Таганка. Истински бард.
Трябва да потърся в туба тази постановка.
Поклон, Висоцки.
25 Януари 2018 10:00
Велик поет и певец! Невероятни текстове, особено в песните му за войната, напр. "Песня о летчике". А "Баллада о борьбе" е направо гениална:
...Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

25 Януари 2018 10:01
Ако беше жив днес, Владимир Висоцки щеше да навърши 80 години
Изключително тъпо по форма и съдържание изречение.
За краткия си живот, само 42 години, той се превърна в икона
Отново идиотщина.

Тъпанари!
https://www.youtube.com/watch?v=7m4XjT55nGI

25 Януари 2018 10:03
Владимир Висоцки, поетът с китара.
Така като чета, изглежда много от писалите под статията познават творчеството на Висоцки единствено по пусканото по Партийните медии по онова време.
25 Януари 2018 10:03
Нито е бил "дисидент" нито е бил "любимец" на властта. По-скоро отношенията им са "хладни".

Неговата чудовищна популярност е неговата най-голяма "броня" срещу всичко.

Като Жуков...

Когато изнася концерти мнозина участници във войната го питат - "Ти в коя част си служил и на кой фронт си воювал ? ".

Той им отговаря, че е роден през 1938г...

Колко трябва да си гениален за да опишеш нещо толкова реалистично без да си участвал в него !


https://www.youtube.com/watch?v=2BtnEWRkfY8


25 Януари 2018 10:05
познават творчеството на Висоцки единствено по пусканото по Партийните медии по онова време.


А на тоз му прости, Господи, защото не знае какво пише.
25 Януари 2018 10:06
и защо един бог на Сесесере кара беемве и мерседес

Тъкмо се чудех защо Рики Повърнята още не се е изходил с "умен" коментар...
Я ни отвори ти кого слушаш и заради марката на колата му ли го правиш?
25 Януари 2018 10:07



''и защо един бог на Сесесере кара беемве и мерседес на победените от последната война ?
По би му отивало да кара Краз на победителите.''



Ако един не напише някоя простотия , как ще разбереш колко другите са умни ?
25 Януари 2018 10:14
А защо да не кара Мерцедес ?

Русия лично унищожи нацистка Германия и там бе създадена абсолютно нова държава с нов народ с тотално сменен чип .

Този Мерцедес който го е карал Висоцкий го е създал този "нов народ" който има толкова общо със стария народ колкото днешните италианци имат нещо общо с античните римляни.

И защо в края на краищата и в САЩ и Великобритания карат бая мерцедеси и БМВ-та ?

25 Януари 2018 10:22
800 песни е нещо за което няма точна дума да се опише колко е голямо !

Ленън/Макартни двамата имат мисля 212 песни заедно...

Още нещо гениално и мистично...


https://www.youtube.com/watch?v=IXmYEkIx-vk


25 Януари 2018 10:24
Като толкова са загрижени за Висоцки, защо не почитат датата като пуснат някой филм с участието на Висоцки, мисля че съм гледал такъв и може би се казваше "Часът и мястото на срещата да не се променя".
25 Януари 2018 10:31
Да бе, чакай ти от казионно евроатлантическите държавни СМИ да пуснат филм по случай рождението му ....

Особено пък при днешната конюнктура.

Макар, че преди няколко години в интерес на истината пуснаха "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Но пък и какво значение има какво пускат в такива архаични СМИ , като телевизия и радио ?

С няколко клика вече може да гледаш и слушаш всичко. Ама абсолютно всичко.....

25 Януари 2018 10:38
"Бег на месте общеприми-ря-ющ-ий"

Нищо по същество не се е променило от времето на Висоцки.
25 Януари 2018 10:53
Вечна му памет и пусть земля ему пухом!! Велик руски поет, сравним единствено с А. С. Пушкин.
Ние, Българите, имаме невероятното предимство да можем да ги разбираме и двамата без нужда от превод поради генетичната
свързаност на езиците. По понятни причини смятам че песните от военния му цикъл са абсолютен връх. По собствените на Висоцки пояснения, всички песни са писани по съвсем конкретни случаи (както сам казва - сюжети). Аз лично съм се учил на тънкостите и нюансите на Руския език точно по песните на В. Висоцки.
Едва ли е случайно, но връзката на Висоцки с България е много топла. Пак не случайно, българската грамофонна плоча на Балкантон е безспорно най-качествения
запис на негови песни с авторския му съпровод на китара издаван приживе. Какво означава това за ония времена, когато официално го неглижираха в собствената му страна, СЕГА едва ли някой може да си даде пълна сметка. Много качествен запис на негови песни съдържа и двойния му грамофонен албум, издаден във Франция.
Този двоен албум също съдържа българска връзка, защото е аранжиран и издаден от български музикант емигрант.
Впрочем, дори и новото ръководство на БНТ може да се сети, че някъде при тях трябва да има ценни записи от спонтанния нощен купон с Висоцки, проведен в барчето на същата БНТ при неговото посещение 1975-а (ако не ме лъже паметта).
25 Януари 2018 10:54
с няколко клика...даже с един...отдолу
.
https://www.youtube.com/watch?v=7tl8Lxkd5sc
25 Януари 2018 10:55
https://www.youtube.com/watch?v=7tl8Lxkd5sc target=_blank id=url>Натисни тук
25 Януари 2018 11:16
Мир ба праха му!
Висоцки беше и велик актьор. Има много силни роли в театъра и киното.
Който не го е гледал като актьор да го види тука.
Супер чекист е. За някои форумци високите идеали от онова време може да им дойдат не посилите.

Место встречи изменить нельзя.
http://www.youtube.com/watch?v=4BR2UykqfME
25 Януари 2018 11:38
и защо един бог на Сесесере кара беемве и мерседес на победените от последната война ?
По би му отивало да кара Краз на победителите.


Ех, я сега попитай що носел и джинси! И жена му що била половин французойка! Не може ли един Бог да си позволи малко гъзария?
25 Януари 2018 11:41

Dedovec 25 Януари 2018 10:53
.......Какво означава това за ония времена, когато официално го неглижираха в собствената му страна, СЕГА едва ли някой може да си даде пълна сметка.


Висоцки никога не е бил неглежиран в СССР и соц лагера, даже напротив.
Това е мит. Пропаганда по радио Свободна Европа и прочие сорофки радиостанции.
Вчера даже разоблачаваха този "дисидентски" мит по руската телевизия.
Плочите са му преиздавани и почти не е имало съветски дом без негови плочи. Висоцки е получавал роли в филми и сериали.
Има много концерти, срещи из страната, пътувания зад граница, по работа и на почивка, при това и в западни държави. Даже показваха и негови снимки от западни курорти.
Сега дали му се е налагало да си редактира някое стихотворение или песен е друг въпрос, цензурата по онова време беше много стриктна. Но да се говори, че е бил репресиран и забраняван си е чиста пропаганда.
25 Януари 2018 11:44
ВЦИОМ :

99% от руските граждани са чували за съществуването на Висоцкий !

25 Януари 2018 11:51
За "репресия" и дума не може става.

Популярността му е космическа и никой не може да му забрани нищо. Пак казвам просто властта се държи "хладно" с него и не е любимец от сорта на Лев Левченко да го показват за "Нова Година" и да слагат ордени на ревера му...

В чужбина си пътува без никакви проблеми където си иска. Франция, България, Мексико Канада...

В Монреал има интересна случка. Иска автограф от Чарлз Бронсън а той му казва "да се махне". Това само показва, че не е бил "горделивец" и да се прави на "голямото добро утро".

Казва " И аз понякога така казвам на хора, които ми искат автографи в Москва" ....

25 Януари 2018 11:56
Висоцки, ако не се ползваше с доверието на властта нямаше да бъде пускан да посещава САЩ и други западни държави.
Човека винаги се е държал достоино и се е връщал. Даже жена му французойката Марина Влади е живяла с него няколко години в Москва.
25 Януари 2018 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=63lQDP1p1kY

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