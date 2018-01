Турската икономика затъва въпреки амбициите на Ердоган Анкара бълва статистически победи и започва нова военна операция в Сирия, докато инфлацията расте, турската лира се обезценява, а малкият и среден бизнес загиват По материали на чужди медии Сградата на Турската централна банка в Анкара



Друго обаче говорят данните на банките и все по-голям брой експерти, които предупреждават, че турската икономика започва вече сериозно да буксува. Някои анализатори дори смятат, че новите турски бойни действия в Сирия всъщност целят да накарат обикновените хора да загърбят своите финансови проблеми в подкрепа на националната гордост. Преди дни Централната банка на Турция остави основните си лихвени проценти без промяна, напълно в синхрон с очакванията на пазара, след като инфлацията отчете 14-годишен връх. От надзора поясниха, че ще се







придържат към строга парична политика,







докато инфлацията се подобри въпреки нееднократните призиви на президента на страната Реджеп Ердоган за по-евтини кредити. Годишната инфлация в Турция достигна 11.92% в края на м.г., много над целта на централната банка от 5%. Според в."Файненшъл таймс" централната банка може бързо да бъде подложена на натиск да действа при още повече обезценяване на турската лира. Дългът на Турция за изминалата година е достигнал 47.4 млрд. турски лири (12.9 млрд. долара), което представлява увеличение от 58% в сравнение с 2016 г., когато е бил 29.9 млрд. турски лири (9.8 млрд. долара). Това стана ясно преди дни по време на пресконференция на финансовия министър Наджи Агбал. В същото време местни медии цитират турски икономисти, които заявиха, че поскъпването на живота в страната достигна близо 12% в края на м.г.



Тези икономически проблеми засягат най-вече обикновените граждани и данъкоплатци



Мурат Актепе се движи предпазливо с подноса, гледа да не разлее чашите с чай. От няколко месеца той работи като сервитьор в едно кафене в истанбулския квартал Галата. Никога не е предполагал, че ще трябва да обслужва други клиенти. До лятото Актепе е бил собственик на малък хотел. Но кризата го удря много лошо. Той е принуден да обяви фалит и да продаде хотела. "Много е тежко да пропаднеш по този начин. Струва ми се, че между предишния и сегашния ми живот има цели светове", споделя Актепе в репортаж на "Дойче веле". Казва, че е загубил самочувствието и гордостта си. "В моя хотел идваха гости предимно от Европа. От две години обаче не беше идвал почти нито един европеец. И по едно време започнах да отчитам само загуби", разказва Актепе.



Подобно е положението и на много други турски бизнесмени. Междувременно човек може да види как и по главната търговска улица на Истанбул животът замира. Все повече магазини затварят. По витрините са залепени плакати: "Дава се под наем!". Само големите търговски вериги и модни къщи все още оцеляват. Един от основните проблеми е ширещата се несигурност, смята икономистът Атила Йезиладъ. "На хората им дойде до гуша от извънредното положение. Те отлагат все повече намеренията си за инвестиции", допълва той. Турция въведе извънредно положение през юли 2016 г. след неуспешния опит за преврат, за който турското правителство обвинява живеещия в САЩ проповедник Фетуллах Гюлен. Оттогава отношенията на Турция със САЩ и Европа се обтегнаха. Все повече инвеститори избягват Турция. Допълнително напрежение внася и един голям съдебен процес за нелегални сделки между Турция и Иран. По делото в Ню Йорк беше осъден турски банкер. Много турски банки са застрашени от огромни парични глоби. "Партията на справедливостта и развитието (ПСР) навремето беше партия на надеждите за много хора. Тя им предлагаше визия и за икономическото бъдеще на страната. Сега стана партия на страха. Страхът от Запада, страхът от движението "Гюлен" и от Кюрдската работническа партия (ПКК) обединява нейните избиратели. А това не вещае нищо добро за напредъка на страната", казва Атила Йезиладъ.







Лирата пада, недоволството расте







Инфлацията в Турция достигна най-високото си ниво от 14 години насам. Турската лира губи все повече от стойността си въпреки действията на Централната банка. Икономическата ситуация предизвиква и все по-голямо недоволство сред много турци. "Преди известно време можехме да си купим хляб за половин лира, а сега плащаме две лири повече", оплаква се минувач. "С всеки изминал ден имаме все по-малко пари в джоба, защото политиците години наред правеха грешки. И накрая обикновените хора ще плащат сметката", казва друг. "Аз съм пенсионер, но въпреки това се налага да продължавам да работя, за да свържа двата края", казва възрастен мъж. А млада майка допълва: "По-рано често ходехме на ресторант. Сега обаче не можем да си позволим този лукс".



Според официалните данни турската икономика се развива много добре и за т.г. се очаква да има 6% икономически растеж. Германската Комерцбанк обаче публикува много критичен материал за турската икономика под заглавие: "Turkey - Are you kidding me?" (Турция - шегуваш ли се?). В него се намеква, че статистиките не са достоверни. Най-вече огромното увеличение на инвестициите е трудно обяснимо. На това турската статистическа служба отвръща, че работи с научни методи и е независима от властите. "С удоволствие бихме й повярвали - но от гледна точка на Анкара и медиите, и правосъдието в страната се смятат за независими", отбелязва швейцарският в."Нойе цюрихер цайтунг". Икономистът от Комерцбанк Луц Карповиц твърди, че е "крайно изненадан" от обявения висок ръст на икономиката в Турция и не крие, че смята данните за съмнителни. "Считам, че тези данни са били повлияни от политиката", казва експертът. Преди това Статистическата служба в Анкара обяви, че през второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт на страната (БВП) е нараснал с 2.1% спрямо първото тримесечие. Карповиц обаче твърди, че нито една друга икономика в света, включително китайската и индийската, в момента не успяват да реализират толкова сериозен прираст. В Анкара твърдят също, че за 1 година инвестициите са се увеличили с цели 24%. Тъкмо този рязък скок на инвестициите буди скептицизъм. С оглед на това, че чуждите инвестиции в Турция, за които има достоверни данни от чужбина, са спаднали, увеличението явно би трябвало да се дължи на засилени вътрешни инвестиции. "Който обаче вярва в турския инвестиционен бум, всъщност твърди, че турските инвеститори се държат коренно различно от чуждестранните им колеги", казва Карповиц. Той признава, че не е в състояние да докаже, че статистическите данни са разкрасявани, но посочва редица противоречия.



Известно е например, че в несигурни времена много инвестиции се отлагат. При това "политическата обстановка в Турция е отрова за инвестиционния климат в страната", отбелязва икономистът на Комерцбанк и дава за пример овладяването на много фирми, чиито собственици са били задържани от властите след опита за преврат, както и тоталното подчиняване на съдебната власт. Луц Карповиц се съмнява също и в достоверността на данните за туризма. Официално се твърди, че големият спад от 2016 г. вече е преодолян, а броят на туристите се е върнал на нивата си от предишните години. Това никак не се връзва например с факта, че на Капалъчарши в Истанбул, който е една от основните туристически атракции в града, магазините масово се закриват. "Днес няма и следа от предишния туристически поток", казва икономистът и твърди, че "турският хотелиерски бизнес е в сериозна криза". Съюзът на хотелиерите например не очаква да настъпи някакво стабилизиране в сектора преди 2019 г. По данни на турското Министерство на туризма обаче до месец май т.г. броят на чуждестранните гости се е увеличил с 5.5% - до общо 8.7 милиона туристи. Но това представлява намаление с 19% спрямо същия период на 2015 г. Сериозният спад, настъпил още преди опита за преврат от юли 2016 г., се обяснява с терористичните атентати в страната и с руския бойкот в туризма. След сдобряването между Москва и Анкара руските туристи отново са най-голямата група сред чуждестранните гости, като през м.г. броят им е нараснал почти седемкратно - до 928 000 души. Затова пък







има сериозен отлив сред германските туристи







Техните нощувки са спаднали с цели 25%. А германците са втората най-важна група сред чуждестранните туристи в Турция.



Тези разминавания обясняват до голяма степен все по-голямото недоволството сред хората в Турция. Във финансовия център на Истанбул се строят небостъргачи с държавни инвестиции. Поради девалвацията на турската лира се е увеличил и износът. Стопанският ръст е нараснал до 11.1% през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на предишната година, отчете турската статистическа служба. "Силната икономика има нужда от силна държава. Нашата икономика расте въпреки всички проблеми и целта ни е Турция да се нареди сред десетте най-големи световни икономики", заяви турският президент пред търговската камара в Анкара. Атила Йезиладъ се отнася твърде скептично към такива бомбастични изявления. "Турската икономика се развива по-добре, отколкото през 2016 г. Но далеч не така добре, както се опитват да ни внушат статистиките", казва той. Според него турското икономическо чудо е на глинени крака. "Да, ние отбелязваме бум в строителството. Сами виждате колко много небостъргачи се строят.







Но това са мъртви инвестиции







Те не повишават производителността и не са дългосрочни", казва икономистът. Според него държавата трябва спешно да ограничи икономическия ръст и вместо това да овладее инфлацията и външните дългове. През есента на 2017 г. Министерството на финансите съобщи, че външният дълг на Турция съставлява повече от половината от БВП на страната. А това е най-високото му ниво от 2003 г. "Навремето имах голямо доверие в турската икономика. В страната цареше оптимизъм. Сега обаче много хора не смеят да започнат бизнес. Те се страхуват, че ще загубят парите си. И докато хората се страхуват, икономиката няма да се възстанови", казва бившият хотелиер Мурат Актепе. Той споделя, че след смяната си в кафенето често минава покрай хотела, който доскоро е бил негов. Мурат обаче се е разделил с надеждата, че някога ще може да го откупи обратно. Икономистът Атила Йезиладъ смята, че един от основните проблеми е несигурността в Турция. Магазините по главната търговска улица на Истанбул един след друг загиват. 