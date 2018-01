Възстановиха лице на жена отпреди 9000 години

Тъпо Говедо 24 Януари 2018 15:10 Преводачът се е предоверил на Гугъля. Така такива като него "превеждат" "looking for" като "гледам за" вместо "търся". Всички подобни идиоми са "преведени" по тази схема в свежото материалче. Ясно колко чаткат и тукашните разбирачи и мулти-лингвисти.



p.s. За упражнение на начинаещите препоръчвам да потърсят как се превежда "last seen" и "hunters & collectors" на български.