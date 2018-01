Белият дом: Майк Пенс ще се бори срещу севернокорейската пропаганда на Олимпийските игри

Han 24 Януари 2018 11:12 Kim Jong-un's ex-girlfriend "executed by firing squad"



By Euronews



last updated: 29/08/2013



South Korean newspaper Chosun Ilbo has reported that North Korean leader Kim Jong-un’s ex-girlfriend was among a group of North-Koreans executed by firing squad on August 20. Citing sources from China, the paper said singer Hyon Song-wol and several other performers were executed in public for violating pornography laws.



The group is said to have included members of the Unhasu Orchestra as well as other singers, musicians and dancers with the Wangjaesan Light Music Band.



They were found guilty of filming themselves having sex and then selling the videos.



An unconfirmed Chinese source said: “They were executed with machine guns while the key members of the Unhasu Orchestra, Wangjaesan Light Band and Moranbong Band as well as the families of the victims looked on.” http://www.euronews.com/2013/08/29/kim-jong-uns-ex-girlfriend-executed-by-firing-squad



Информацията на обективната медия (с) Евронюз е съставена по всички правила на жанра - пикантни подробности, малко порно, комунистически тиранин-злодей, който разстрелва с картечница бивша любовница и т.н.



И изведнъж - о, чудо - "разстреляните" оживяват и пристигат в Южна Корея: "В Южную Корею впервые за четыре года приехали официальные представители КНДР. Делегация из семи человек прибыла для того, чтобы осмотреть площадки, на которых будут выступать северокорейские артисты во время зимней олимпиады в Пхёнчхане. При этом главный интерес у СМИ вызвала глава посланцев Пхеньяна — звезда из женской музыкальной группы Moranbong​ Хён Сон Воль. https://pravdoryb.info/upload/editor/news/2018.01/5a650178085b4_1516568952.jpg







Очаквам серия публикации за клонирането на хора в КНДР.

EuroNews - All Views (c)

