Починала е американската писателка-фантаст Урсула ле Гуин

24 Януари 2018 09:04

I am a man. Now you may think I’ve made some kind of silly mistake about gender, or maybe that I’m trying to fool you, because my first name ends in a, and I own three bras, and I’ve been pregnant five times, and other things like that that you might have noticed, little details. But details don’t matter…

Сократе, не всеки е длъжен да харесва всичко написано на този свят. Твърде смолмайндид си, ако мислиш, че литературните вкусове определят човека. Впрочем Ле Гуин ми беше скучна и по една специална причина - твърде много ми идваха феминистките теми и джендър-проблематиката в нейните книги. Все пак да не забравяме, че тя е пионер на съвременната феминистка фантастика. Може да нямам против всеки да бъде какъвто иска да бъде, но не искам да се занимавам с подобни въпроси, докато отдъхвам на диивана с книга в ръка.Мнозина тук биха я охрачили в човешки и обществен план, впрочем.https://www.brainpickings.org/2014/10/17/ursula-k-le-guin-gender/