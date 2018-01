Турската армия се похвали, че напредва в Африн

kasapina 23 Януари 2018 19:27

В уикипедията за Африн имаме следните данни, които се доближават до това което съм срещал и писал по горе, ясно е, че за 14 години няма как да скочат почти десеторно. Самият град който е и главния за окръга има население 44 хил души. Освен това не цялото населене са само кюрди има си и араби и туркомани предполагам.

Afrin District (Arabic: منطقة عفرين‎, translit. manṭiqat Afrīn; Kurdish: Efrîn‎ is a district of Aleppo Governorate in northern Syria. Administrative centre is the city of Afrin. At the 2004 census, the district had a population of 172,095.[1] За мен Сатановский не е съвсем надежден източник, не и по всички въпроси.В уикипедията за Африн имаме следните данни, които се доближават до това което съм срещал и писал по горе, ясно е, че за 14 години няма как да скочат почти десеторно. Самият град който е и главния за окръга има население 44 хил души. Освен това не цялото населене са само кюрди има си и араби и туркомани предполагам.Afrin District (Arabic: منطقة عفرين‎, translit. manṭiqat Afrīn; Kurdish: Efrîn‎is a district of Aleppo Governorate in northern Syria. Administrative centre is the city of Afrin..[1]