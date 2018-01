Вижте номинациите за "Оскар" Американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна обявяването на номинациите за тазгодишните награди "Оскар", съобщи "Дарик".



90-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще бъде на 4 март в Лос Анджелис. Водещият Джими Кимъл обеща, че ще направи всичко възможно на тазгодишната церемония да не се получи гаф и да не бъдат объркани носителите на златната статуетка.



В категорията най-добър филм ще се състезават филмите "Призови ме с твоето име", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Лейди Бърд" , "Бягай!" , "Вестник на властта", "Три билборда извън града", "Формата на водата".



Ето и останалите номинации по категории:



Най-добра актриса



Сали Хокинс

Франсис Макдорманд

Марго Роби

Сирша Ронан

Мерил Стрийп



Най-добър актьор



Тимъти Шаламе

Даниел Дей-Луис

Данниел Колуя

Гари Олдман

Дензъл Уошингтън



Най-добър актьор в поддържаща роля



Уилям Дефо

Уди Харелсън

Ричард Дженкинс

Кристофър Плъмър

Сам Рокуел



Най-добра актриса в поддържаща роля



Мери Джей Блайдж

Алисън Джeйни

Лесли Манвил

Лори Меткалф

Октавия Спенсър



Визуални ефекти



"Междузвездни войни: Последните джедаи"

"Блейд Рънър 2049"

''Пазители на галактиката 2"

''Конг: Островът на черепа"

''Войната за планетата на маймуните"



Най-добър режисьор



Кристофър Нолан за "Дюнкерк"

Джордан Пийл за "Бягай!"

Грета Гъруиг за "Лейди Бърд"

Пол Томас Андерсън за "Призрачна нишка"

Гийермо дел Торо за "Формата на водата"



Оригинална музика



Джон Уилямс за за "Междузвездни войни: Последните джедаи"

Ханс Цимер за "Дюнкерк"

Джони Грийнууд за "Призрачна нишка"

Александър Депла за "Формата на водата"

Картър Бъруел за "Три билборда извън града"



Чуждоезичен филм: "Фантастична жена", Чили, "Обидата", Франция/Ливан, "Нелюбов", Русия, "За тялото и душата", Унгария, "Квадратът", Рубен Йостлунд, Дания



Оригинален сценарий: "Бягай!", "Лейди Бърд", "Формата на водата", "Три билборда извън града", The Big Sick



Адаптиран сценарий: "Призови ме с твоето име", The Disaster Artist, "Играта на Моли", Mudbound, ""Логан"



Анимация: "Тайната на Коко", "Да обичаш Винсент", "Фердинанд", "Бебе Бос" и The Breadwinner. Американската Академия за кинематографично изкуство и наука започна обявяването на номинациите за тазгодишните награди "Оскар", съобщи "Дарик".90-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще бъде на 4 март в Лос Анджелис. Водещият Джими Кимъл обеща, че ще направи всичко възможно на тазгодишната церемония да не се получи гаф и да не бъдат объркани носителите на златната статуетка.В категорията най-добър филм ще се състезават филмите "Призови ме с твоето име", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Лейди Бърд" , "Бягай!" , "Вестник на властта", "Три билборда извън града", "Формата на водата".Ето и останалите номинации по категории:Най-добра актрисаСали ХокинсФрансис МакдормандМарго РобиСирша РонанМерил СтрийпНай-добър актьорТимъти ШаламеДаниел Дей-ЛуисДанниел КолуяГари ОлдманДензъл УошингтънНай-добър актьор в поддържаща роляУилям ДефоУди ХарелсънРичард ДженкинсКристофър ПлъмърСам РокуелНай-добра актриса в поддържаща роляМери Джей БлайджАлисън ДжeйниЛесли МанвилЛори МеткалфОктавия СпенсърВизуални ефекти"Междузвездни войни: Последните джедаи""Блейд Рънър 2049"''Пазители на галактиката 2"''Конг: Островът на черепа"''Войната за планетата на маймуните"Най-добър режисьорКристофър Нолан за "Дюнкерк"Джордан Пийл за "Бягай!"Грета Гъруиг за "Лейди Бърд"Пол Томас Андерсън за "Призрачна нишка"Гийермо дел Торо за "Формата на водата"Оригинална музикаДжон Уилямс за за "Междузвездни войни: Последните джедаи"Ханс Цимер за "Дюнкерк"Джони Грийнууд за "Призрачна нишка"Александър Депла за "Формата на водата"Картър Бъруел за "Три билборда извън града"Чуждоезичен филм: "Фантастична жена", Чили, "Обидата", Франция/Ливан, "Нелюбов", Русия, "За тялото и душата", Унгария, "Квадратът", Рубен Йостлунд, ДанияОригинален сценарий: "Бягай!", "Лейди Бърд", "Формата на водата", "Три билборда извън града", The Big SickАдаптиран сценарий: "Призови ме с твоето име", The Disaster Artist, "Играта на Моли", Mudbound, ""Логан"Анимация: "Тайната на Коко", "Да обичаш Винсент", "Фердинанд", "Бебе Бос" и The Breadwinner. 13 1751