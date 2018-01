Страшно ли е еврото за България?

sim4o 22 Януари 2018 22:21 Европеец45 22 Яну 2018 21:24





Що лъжеш като дърт мангал, бе, ледено кубче?

Аз лично бях свидетел: НЯМАШЕ такива поскъпвания, че да се видиш принуден да се ограничиш от каквото и да било, камо ли да се лишиш от нещо!

Просто НЯМАШЕ! Що ТИ лъжеш?

Къде си бил? С какви документи си живял тогава в Германия ??

Коя година? За колите втора употреба например , какво ще кажеш ??



Preisentwicklung nach der Euro-Einführung

Der T€uro 2004 - Wie haben sich die Preise nach der D-Mark entwickelt?



Nach der Einführung des Euro vor zwei Jahren sind viele Produkte und Dienstleistungen deutlich teurer geworden. Zu dem Ergebnis kam das Institut für Angewandte Verbraucherforschung (ifav) in mehreren Studien - aktuell bezogen auf Nordrhein-Westfalen für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) sowie im vergangenen Jahr bundesweit für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD). Dabei erfasste das Institut neben den Preisen in der Gastronomie und bei öffentlichen Dienstleistungen knapp 600 Produkte im Einzelhandel.



Preisaufschläge von 20 Prozent und mehr

Für den WDR durchforsteten die Tester Anfang Februar 2002 und jetzt mehr als 100 Geschäfte in Bielefeld, Dortmund, Essen und Köln. Bei 45 Prozent der Produkte stellte das Institut Preisveränderungen gegenüber Juli 2001 fest. Damals überwog die Zahl der Preissenkungen mit rund 24 Prozent nach Angaben des ifav zwar leicht die Preiserhöhungen (rund 21 Prozent).



