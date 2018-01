Арт лупа

Поредицата "Поет на месеца"







на Столична библиотека продължава и през тази година. За януари Поет на месеца е Елин Рахнев - един от съвременните автори с многобройни и верни читатели. От неговата нова стихосбирка "Зелда", излязла в края на 2017 г., вече се разпродадоха няколко тиража. Представянето му под надслов "Елин Рахнев и приятели" ще бъде днес от 18:30 ч. в Литературния клуб на библиотеката. Ще има поетически изненади, както и книги на автора. Елин Рахнев е роден на 3 юли 1968 г. в София. Завършил е Специална педагогика в "Св. Климент Охридски", а по-късно учи режисура в НАТФИЗ в класа на Крикор Азарян.







Номинираните за антинаградата







"Златна малинка" за 2017 бяха обявени в неделя в САЩ. Сред претендентите за отличие за най-несполучливо постижение в киното са Том Круз, Джони Деп, Джейми Дорнан, Марк Уолбърг, Ема Уотсън. В категорията "Най-лош филм" са включени The Emoji Movie, Transformers: The Last Knight, Fifty Shades Darker, The Mummy и Baywatch. За най-лош актьор са номинирани Том Круз за участието му в The Mummy, Джейми Дорнан за Fifty Shades Darker, Марк Уолбърг за Daddy's Home 2 и Transformers: The Last Knight. В групата са също Джони Деп за Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales и Зак Ефрон за Baywatch. Наградата за най-лоша актриса ще си оспорват Дакота Джонсън за Fifty Shades Darker, Кетрин Хейгъл за Unforgettable, Ема Уотсън за The Circle и Дженифър Лоурънс за Мама!.