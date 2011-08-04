ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №6 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 12, 22, 26, 31, 42, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 2092.00 лв., 4 - 510 по 49.20 лв., 3 - 8721 по 4.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 739 265.21 лв.







"6 от 42"



Числа: 1, 14, 26, 29, 31, 36. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 2798.20 лв., 4 - 232 по 48.20 лв., 3 - 4521 по 3.50 лв. ДЖАКПОТ: 681 900.73 лв.







"5 от 35"



I теглене: 9, 11, 15, 26, 27. Печалби: 5 - няма, 4 - 312 по 118.30 лв., 3 - 9916 по 4.70 лв.; II теглене: 12, 15, 23, 31, 34. Печалби: 5 - 1 по 26 845.40 лв., 4 - 327 по 71.80 лв., 3 - 9599 по 3.50 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 6, 9. Цифра: 0, 0, 3. Печалби: 3 - няма, 2 - 549 по 45.70 лв. ДЖАКПОТ: 25 108.10 лв.







"Зодиак"



Числа: 10, 22, 30, 43, 48. Зодия: 1. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - няма, 3+1 - 12 по 100.00 лв., 3 - 150 по 10.00 лв., 2+1 - 192 по 5.00 лв., 1+1 - 1130 по 1.50 лв., 2 - 2317 по 1.00 лв., 0+1 - 2081 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 46; Месец: 06; Дата: 19; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 4 по 67.80 лв., група 5 - 5 по 54.20 лв., група 6 - 11 по 19.70 лв., група 7 - 13 по 20.90 лв., група 8 - 35 по 6.20 лв., група 9 - 61 по 5.30 лв., група 10 - 108 по 3.50 лв., група 11 - 208 по 2.10 лв., група 12 - 232 по 2.30 лв., група 13 - 633 по 1.80 лв., група 14 - 1383 по 1.30 лв., група 15 - 2824 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 19 606.68 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 1, Х, Х, 2, 1, Х, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 8 по 146.50 лв., 11 - 173 по 8.50 лв., 10 - 1284 по 1.60 лв. ДЖАКПОТ: 4854.98 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, 1, 2, Х, 2, Х, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 301.45 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, Х, 2, Х, 2, 2, 2, 2, 1, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 1592.35 лв.



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