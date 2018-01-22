Aвcтpaлийци иcкaт дa дoбивaт злaтo от четири наши находища

22 Януари 2018 16:38

Force22 Януари 2018 16:04

Какво получава държавата срещу тези права?!



Пари, как какво?

Като всяка друга концесия.

"Дънди" добила злато и мед в Челопеч за $1,5 млрд., внесла в хазната – $0,023 млрд.

Държавата сама се ощетила с милиони от златната концесия в Челопеч, показва одит на Сметната палата



Стойността на извлечената за трите години мед е 531 млн. долара, на златото – 939 млн. долара, а на среброто – 41 млн. долара. Общата сума на добива е над 1,5 млрд. долара, става ясно от доклада на Сметната палата.



От тази сума под формата на концесионно възнаграждение в бюджета са влезли около 23 млн. долара (1,5%) или около 34 млн. лв. за периода 2011 – 2013 г. Община Челопеч е получила 14,7 млн. лв., а община Чавдар – 1,7 млн. лв.



За същия период реализираните инвестиции от концесионера са в размер над 187,5 млн. долара.

Въпросът е риторичен. Естествено, че взима вървят някакви пари. Въпросът е колко и дали в цялата схема държавата е губеща от тази сделки, както и от много други, в които крадливи чиновници на временни постове, са осребрили краткото си пребиваване?!Ти знаеш ли колко са издълбали концесионерите до сега? Мед, никел, злато!?Ето какво излезе след кратък сърч...Данните са към 2016-та.и още...Айде рипни пак, да ми кажеш, че получаваме "пари"...