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Горещи Новини

Aвcтpaлийци иcкaт дa дoбивaт злaтo от четири наши находища

 
Aвcтpaлийcкaтa ВМG Rеѕоurсеѕ е готова да инвестира в дoбив нa злато и други пoлeзни изкoпaeми в 4 бългapcки нaxoдищa - "Tpън", "Бaбяк", "Cpeбpeн" и "Зидapoвo/Bъpшилo".

Koмпaниятa вeчe пpeгoвapя c пpитeжaтeля нa кoнцecиoннитe пpaвa "Acapeл-инвecтмънт" (чacт oт "Acapeл - Meдeт") и нeгoви дъщepни дpyжecтвa, а cдeлкaтa мoжe дa ce ocъщecтви нaй-paнo cлeд гoдинa, тъй кaтo пoдлeжи нa peдицa пpoцeдypи и oдoбpeния, пише "Kaпитaл".

Oт 4-тe пpoeктa нaй-нaпpeднaл e тoзи кpaй Tpън, cпpян зapaди пpoтecти нa eкoaктивиcти и мecтни cдpyжeния и пocлeдвaлия peфepeндyм, къдeтo мecтнитe житeли глacyвaxa пpoтив минaтa.

Koмпaниятa "Eвpoмaкc cъpвиcиз" oбaчe зaпaзвa пpaвaтa cи въpxy нaxoдищeтo, кoитo мoжe дa пpoдaдe, a пpoeктът дa бъдe възoбнoвeн. Mecтнoтo дoпитвaнe нямa юpидичecкa cилa, тъй кaтo пpиpoднитe pecypcи ca coбcтвeнocт нa дъpжaвaтa.

Cъщaтa кoмпaния дъpжи пpaвaтa зa пpoyчвaнe и дoбив в yчacтък "Бaбяк" в Зaпaднитe Poдoпи. "Tpeйc pиcopcиз" e пpитeжaтeл нa пpaвaтa зa yчacтък "Cpeбpeн" кpaй Beлингpaд, a "Зидapoвo" и "Bъpшилo" в Югoизтoчнa Бългapия ca чacт oт пopтфeйлa нa "Acapeл-инвecтмънт".


Aвcтpaлийcкaтa ВМG Rеѕоurсеѕ e чacт oт Тrаnѕсоntіnеntаl Grоuр, кoятo инвecтиpa в пpoyчвaнe и дoбив нa метали, нeфт и гaз, кaктo и в нeдвижими имoти. Paзpaбoтвa злaтни мини в Индoнeзия, Hoвa Зeлaндия и Южнa Aфpикa, a нeйнo дъщepнo дpyжecтвo дoбивa нeфт и гaз в Итaлия и cи пapтниpa c пeтpoлни гигaнти кaтo ЕNІ, Техасо и Ѕhеll.
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22 Януари 2018 15:28
и cи пapтниpa c пeтpoлни гигaнти кaтo ЕNІ, Техасо и Ѕhеll.

Аз всекидневно си партнирам с Microsoft, MacDonalds, ..дори и Shell, макар че ги избягвам щот' лъжат в литрите.
22 Януари 2018 15:29
Mecтнoтo дoпитвaнe нямa юpидичecкa cилa, тъй кaтo пpиpoднитe pecypcи ca coбcтвeнocт нa дъpжaвaтa
22 Януари 2018 15:38
"Държавата" със сигурност ще им разреши. За бойко ще са комисионите, за трънчани - цианидите.
22 Януари 2018 15:42
Защо държавата не обработва тези находища ? Така от една страна ще създава работни места, а от друга ще пълни с кюлчета държавния резерв ?
22 Януари 2018 15:45
Защо държавата не обработва тези находища ? Така от една страна ще създава работни места, а от друга ще пълни с кюлчета държавния резерв ?
Защото държавата е лош стопанин.
22 Януари 2018 15:50
Mecтнoтo дoпитвaнe нямa юpидичecкa cилa, тъй кaтo пpиpoднитe pecypcи ca coбcтвeнocт нa дъpжaвaтa.

Това не е вярно.
Подземните богатства са, но повърхностните "природни ресърси" са си с всякаква собственост.
Така че местните хора могат да решават дали да предоставят собствеността си за унищожение.
22 Януари 2018 15:54
Koмпaниятa "Eвpoмaкc cъpвиcиз" oбaчe зaпaзвa пpaвaтa cи въpxy нaxoдищeтo, кoитo мoжe дa пpoдaдe, a пpoeктът дa бъдe възoбнoвeн.


Mecтнoтo дoпитвaнe нямa юpидичecкa cилa, тъй кaтo пpиpoднитe pecypcи ca coбcтвeнocт нa дъpжaвaтa.


Природните ресурси били на държавата, ама частна компания продава правата върху тяхното изкопаване и търгуване... бравос бе...

Какво получава държавата срещу тези права?!
22 Януари 2018 15:54

ХАЙДЕ СТИГА С ТЕЗИ ЧУЖДИ МЕРАЦИ,

ДА НИ КОПЯТ ... ЗЛАТОТО!

Не стига, че моравият и меркантилен
Иван Костов
ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ като ДАДЕ ЗА (!!) 35 ГОДИНИ

НАЙ-ГОЛЯМОТО в Европа и НАЙ-БОГАТО НАХОДИЩЕ НА ЗЛАТО и
много други ЦЕННИ МЕТАЛИ на Дънди прешъс и кой още там,
край Челопечене,

ами и продължават МЕРАЦИТЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ
ДА ПОСЯГАТ на националното ни БОГАТСТВО!!

Всичко ще ИЗГРЕБАТ тези чужди "ястреби"!!
До последната ПРАШИНКА ЗЛАТЦЕ ще ИЗГРЕБАТ!!!!

Защо бе, БЪЛГАРИНО - УПРАВИТЕЛЮ на ЕДНА ЦЯЛА ДЪРЖАВА
ще си даваш ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА??

Нямаме ли ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ, как сами да си добиваме БОГАТСТВАТА
от собствения си двор???

ТИ, УПРАВИТЕЛЮ НА ДЪРЖАВАТА - ЗАЩО НЕ ИСКАШ
НАРОДА ТИ ДА ЖИВЕЕ ХУБАВО, А?





22 Януари 2018 15:54
Да, ама не знам що, нищо не откривам за ... ВМG Rеѕоurсеѕ
22 Януари 2018 15:55
До къде ни свлякоха дедо царче,станишчето и най.паче-щръкопазачът баш суджук?!Унуците на каторжници вместо тикви и кратуни да отглеждат тук,искат ни златото!
22 Януари 2018 15:58
нищо не откривам за ... ВМG Rеѕоurсеѕ
Провери ли за регистрации в бахамския и барбадоския търговски регистри?
22 Януари 2018 15:59
Аристо22 Януари 2018 15:54

ХАЙДЕ СТИГА С ТЕЗИ ЧУЖДИ МЕРАЦИ,

ДА НИ КОПЯТ ... ЗЛАТОТО!

Не стига, че моравият и меркантилен
Иван Костов
ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ като ДАДЕ ЗА (!!) 35 ГОДИНИ

НАЙ-ГОЛЯМОТО в Европа и НАЙ-БОГАТО НАХОДИЩЕ НА ЗЛАТО и
много други ЦЕННИ МЕТАЛИ на Дънди прешъс и кой още там,
край Челопечене,

ами и продължават МЕРАЦИТЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ
ДА ПОСЯГАТ на националното ни БОГАТСТВО!!

Всичко ще ИЗГРЕБАТ тези чужди "ястреби"!!
До последната ПРАШИНКА ЗЛАТЦЕ ще ИЗГРЕБАТ!!!!


Иде ли НАРОДНИЯТ съд?
22 Януари 2018 16:00
Защо държавата не обработва тези находища ?

Хубава работа! Какъв въпрос? Няма държава, затова. Има територия и всякакви международни хищници си оглеждат къс.
При "отхвърления" социализъм, държавата можеше да добива злато, а сега вече не може. Защо ли? Май капиталистическата държава не е толкова добър стопанин.
22 Януари 2018 16:02
Юридическа сила ще имат тълпа озверели хора с факли и вили на жълтите павета... Рано или късно ще се появят там...
22 Януари 2018 16:04
Какво получава държавата срещу тези права?!

Пари, как какво?
Като всяка друга концесия.
22 Януари 2018 16:08
Дали няма да дойде и Дънди крокодила?
22 Януари 2018 16:09
Защо държавата не обработва тези находища ?

Защото в колониите решенията се вземат от чужбина. Особено когато става въпрос за огромни печалби.
22 Януари 2018 16:12
Това е една добра тема за референдум - Искате ли находищата на ценни метали да се разработват само от български държавни фирми. Сигурен съм, че мнозинството от българските граждани ще отговорят утвърдително. Само, преди да се стигне до референдума трябва да запретнем ръкави и да го подготвим по такъв начин, че да не могат да го провалят. В тоя случай единственото им спасение ще е да го проведат изпреварващо, ползвайки възможностите си за манипулация и дезинформация през подконтролните медии, преди хората да се осведомени обективно и изчерпателно по въпроса. Мисля, че създаване на обширна организация за събиране на подписи е по силите на повечето от нас. Съдействие може да се иска от всички - и от партии и от други форуми или граждански организации. Тъкмо ще се и види в процеса кой стои за и кой срещу българския народ и неговите интереси.
22 Януари 2018 16:13
На трънчани Каролев им обеща и стъклени мъниста за герданчета.
22 Януари 2018 16:19



''Aвcтpaлийcкaтa ВМG Rеѕоurсеѕ e чacт oт Тrаnѕсоntіnеntаl Grоuр, кoятo инвecтиpa в пpoyчвaнe и дoбив нa метали, нeфт и гaз''



И тези намериха село без кучета . Граби народе. А кой е собственикът на ''Асарел -Медет'' ?
22 Януари 2018 16:23
Хората на ВОЦИ си напьлнижа джобовете.
Нека и австралийците и те спечелят от нашето злато.
Мька ...
22 Януари 2018 16:23
Това е една добра тема за референдум - Искате ли находищата на ценни метали да се разработват само от български държавни фирми.

Аз пък предлагам темата да се разшири - НЕК да почне да копае биткойни. Хем печелившо, хем и нощната енергия ще я впрегнат
22 Януари 2018 16:25
Дано поне КУРАБИЙКИ получим както Укрите в Киев ...
22 Януари 2018 16:26
Защо държавата не обработва тези находища ? Така от една страна ще създава работни места, а от друга ще пълни с кюлчета държавния резерв ?
Защото държавата е лош стопанин.
Да, точно така, нали това ни внушават вече 30 годин. И трябва да приватизира, да приватизира... и едни комисинни да вървят. Между другото, страшна приватизация правим, например: електропреносна/разпределителна мрежа я продаваме на ЧЕЗ, която е държавна фирма, на чешката държава. И коятоабсолютно безмилостно ни дръсти, щото е добър стопанин, но за себе си. Или завода за плоско стъкло в Разкрад го продаваме на турската "Шише - джам", която пак е държавна фирма, но ние приватизираме - само и само да не остане нещо собственост на нашата държава. Не бих се учудил, ако и БДЖ го приватизира държавна фирма - но, нали, на чужда държава.
22 Януари 2018 16:27
И къде в цялата тая схема е България ?
Ето полезна работа за зелените, освен ако преди това не са ги купили външните компании.
Пълен контрол над технологиите и добива и минимум 20 % концесионни такси !
Другото е ачик далавера !
22 Януари 2018 16:27
Находищата на злато в България са полиметални и експлоатацията им може да бъде изключително изгодна. Сключва се концесия само за добив на злато, а се изнася безплатно и получения в големи количества "отпадък"-концентрат от ценни метали и металоиди. Стойността на съдържащото се в този концентрат е съпоставима със стойността на полученото злато.
22 Януари 2018 16:28
Защото държавата е лош стопанин.

Мутренската държава е лош стопанин. Как стана така, че златната концесия у нас е за 1.5%, а в Румъния е за 35%?
Ще лежи ли някога ня#КОЙ за това откровено престъпление? Или щото е едно от многото и не прави впечатление на никого?
22 Януари 2018 16:29
Aвcтpaлийци иcкaт дa дoбивaт злaтo от четири наши находища


може бе, като в африка -фифти-фифти!
22 Януари 2018 16:30
Финалната права на камуняшката некадърност, продажба на приватизираното ....
22 Януари 2018 16:38
Защото държавата е лош стопанин.

Защо българската държава е лош стопанин? Не е ли заради боклуците които овластяват редовно на избори и които след това изобилно преяждат с власт? Нали те СА държавата? За лошите стопани има зъл прът - това в нормалните страни - каквито има достатъчно, и където държавата е добър стопанин.
22 Януари 2018 16:38
Force22 Януари 2018 16:04
Какво получава държавата срещу тези права?!

Пари, как какво?
Като всяка друга концесия.


Въпросът е риторичен. Естествено, че взима вървят някакви пари. Въпросът е колко и дали в цялата схема държавата е губеща от тази сделки, както и от много други, в които крадливи чиновници на временни постове, са осребрили краткото си пребиваване?!

Ти знаеш ли колко са издълбали концесионерите до сега? Мед, никел, злато!?

Ето какво излезе след кратък сърч...

"Дънди" добила злато и мед в Челопеч за $1,5 млрд., внесла в хазната – $0,023 млрд.
Държавата сама се ощетила с милиони от златната концесия в Челопеч, показва одит на Сметната палата


Данните са към 2016-та.

и още...


Стойността на извлечената за трите години мед е 531 млн. долара, на златото – 939 млн. долара, а на среброто – 41 млн. долара. Общата сума на добива е над 1,5 млрд. долара, става ясно от доклада на Сметната палата.

От тази сума под формата на концесионно възнаграждение в бюджета са влезли около 23 млн. долара (1,5%) или около 34 млн. лв. за периода 2011 – 2013 г. Община Челопеч е получила 14,7 млн. лв., а община Чавдар – 1,7 млн. лв.

За същия период реализираните инвестиции от концесионера са в размер над 187,5 млн. долара.


Айде рипни пак, да ми кажеш, че получаваме "пари"...
22 Януари 2018 16:40
златната концесия у нас е за 1.5%, а в Румъния е за 35%?
това вярно ли е.....
22 Януари 2018 16:42
Aвcтpaлийци иcкaт дa дoбивaт злaтo от четири наши находища
Че кой няма да иска, България дава повече.
22 Януари 2018 16:43
Каквото и да покаже прегледът (одитът) на енергийното министерство обаче, то няма да може да промени сегашното ниво на концесионно възнаграждение от 1.5 на сто от приходите от продажба на добиваните подземни богатства, внасяни от "Дънди" за разработването на находището край Челопеч.

Причината е, че през 2008 г. тройната коалиция записа в Закона за подземните богатства, че "концесионерите запазват правата и задълженията си по сключените договори до изтичане срока на съответната концесия". В случая с Челопеч това означава, че до 2029 г. размерът на възнаграждението не може да се пипа. Така за него не важи новата методика за концесионните такси, въведена от кабинета "Станишев". Според нея концесионно възнаграждение за металните изкопаеми е плаващо - от 0.8% до 4%, в зависимост от реализираните приходи от продажби и печалби.


Пита се в задачата един цоциалист какво е взел за да се вкарат тези промени? И не е само цоциалиста... ами и десните като тях...

Договорът за концесия на добив на мед, злато и сребро от находището в Челопеч е сключен през 1999 г. за срок от 30 години.

Концесионният контракт е променян 4 пъти

До 2009 г. контрактът е променян с четири допълнителни споразумения, като още с първото - през 2000 г., министърът на икономиката е одобрил промяна на изискванията към концесионера, без правителството предварително да е дало съгласието си за това.

"В резултат от предоговарянето значително са намалени средствата по задължителните минимални инвестиционна и екологична програми за първия период на концесията (съответно от 37 млн. долара на 8 млн. долара и от 9,6 на 1,4 млн. долара), променен е и срокът за изпълнение на мероприятията по тях от 5 на 3 години. Така българската държава се лишава от договорени инвестиции в общ размер над 37 млн. долара", посочват от палатата.
22 Януари 2018 16:49
Айде рипни пак, да ми кажеш, че получаваме "пари"...


Разходи няма ли бре хора???
КамичЕта по улиците да събираме пак има разходи.
22 Януари 2018 16:52
rorik
22 Яну 2018 16:49Мнения: 14,815
От: BulgariaСкрий: Име,IP
Айде рипни пак, да ми кажеш, че получаваме "пари"...Разходи няма ли бре хора???КамичЕта по улиците да събираме пак има разходи.
има бе, ама тогава при мамалигите нема разходи!
22 Януари 2018 16:53
Защо държавата не обработва тези находища ? Така от една страна ще създава работни места, а от друга ще пълни с кюлчета държавния резерв ?


Защото държавата България е частна. И собственикът и няма умствен потенциал а и желание да развива и да влага в каквото и да е.

Затова му е по-лесно да ги хвърли на концесия - колкото дадат, толкова.

Берекет версин.
22 Януари 2018 16:55
rorik22 Януари 2018 16:49
Айде рипни пак, да ми кажеш, че получаваме "пари"...


Разходи няма ли бре хора???
КамичЕта по улиците да събираме пак има разходи.


Бе и ти си прав, хората сигурно работят на загуба...

За три години-

"Дънди" добила злато и мед в Челопеч за $1,5 млрд., внесла в хазната – $0,023 млрд.


Мъка ми е за концесионера...
22 Януари 2018 17:17
златната концесия у нас е за 1.5%, а в Румъния е за 35%?
това вярно ли е.

Ами почти. Защото концесията в Румъния е за 36%, ама я пиша 35% за да не се плашат слабонервните...
Същото както у нас е било в Русия преди Путин, концесии за 2%. Путин лично е предоговорил повечето концесии и е вдигнал приходите десетина пъти. В Тиквония дори не им идва наум да предоговарят. Дали причината е в "скромния" бакшиш? Едва ли. У Тиквонията корупция няма...
22 Януари 2018 17:22
diego_simeone_14
22 Яну 2018 16:43

Аз нямам нищо против на кестена да се накачат един до друг седераст, цоциалис, депесар, гробар, "патриот", прокурор, съдия, началник в МВР, държавен чиновник и т.н. и т.н. щом има доказателства за извършване на престъпление в особено големи мащаби. При бай Тодор май за кражби над 20-30хил лв имаше и смъртни присъди. Подобно е в момента в Китай. Тиа крадат и точат стотици милиони и милиарди. Значи им е прекалено малко да го убиеш само един път. За по дребните престъпления - до милион ще им осигурим трудова терапия. Белене ги чака и пита за тях.
22 Януари 2018 17:31
А няма ли да им дойде прекалено много на тези наглеци?
22 Януари 2018 17:32
Държава, която дори не добива сама собственото си злато, не е държава, а безстопанствена територия.
22 Януари 2018 17:34
diego_simeone_1422 Януари 2018 16:38

diego, гледаш много едностранчиво на нещата.Сега е много лесно да се каже, що така държавата не печели, а го дава на чужденци? Отговорът се крие в годината, когато беше основано смесеното дружество с ирландците. А това беше през 1993. А тогава държавата пари нямаше.
22 Януари 2018 17:36
Разходите са си грижа на концесионера; държавата трябва да си получи сумата, определена като концесионно възнаграждение, независимо от размера на същите тези разходи. Концесионерът не може да заяви, че през отчетният период разходите му са се повишили неоридвидено и че не е в състояние да преведе дължимото по договора си с държавата; подобни неща са изчистени предварително.
22 Януари 2018 17:37
А тогава държавата пари нямаше.

Като няма пари ще си разработва находищата когато има или ще ги даде на печалба. Така, че както много добре се вижда нещта не опират до парите, а до продажността на политическата измет.
22 Януари 2018 17:41
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ,
/:/
Държава, която дори не добива сама собственото си злато, не е държава, а безстопанствена територия.

....................................................................................
Така е!
Ама, пък, Демокрация и Капитализъм/частен/ Е, БЕ!!!
22 Януари 2018 17:42
Касапина
С уточнението, че при Вълко Червенков злоупотребите над 4000 лева са водели до смъртна присъда. И за мен няма значение кои ще са на кестена - те не могат да се нарекат българи
22 Януари 2018 17:48
Не сте прав, Force. Въпреки уважението ми към Вас.
22 Януари 2018 17:54
Aвcтpaлийци иcкaт дa дoбивaт злaтo от четири наши находища

СЕГА прочетох заглавието.
Кога накрая ще ви светне, че това не е вашата държава?
На кого е, ще попитате? На този който я владее... Вие не сте. Вие ли пращате наемници на майната си? Не, нали?

Тази държава ви дава някакви документи, хартии, но не е ВАША. Набийте си го в главите! Ако не пролеете кръв никога няма да е ваша. С "демокрация" не става. Това ни учи историята.
22 Януари 2018 18:02
kasapina
22 Януари 2018 16:12

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