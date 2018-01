Близо 200 хиляди ще протестират в Солун заради името на Македония

rorik 21 Януари 2018 12:35 ==Дори ревностен елинофил като Джон Чадуик призна най-откровено, че името на Атина няма никакво обяснение на гръцки език [2] с. 1. Британнският изследовател също обърна внимание на връзката на споменатият в Линеар Б надпис (V 52) теоним (название на божество) Атана Потиния с някакъв непознат език [2] с. 87-88.



Всеки един, който е запознат с работите на древните летописци знае много добре, че Гърция е обитавана от други, напълно различни народи. Херодот [3] II- 56, Страбон [4] V-2.4, VII. 7.1, Павзаний [5] VIII-1.4, Плиний [6] IV.III. 8-IV, IV. V. 19 –vi, IV, VII. 27-viii-29, Ефор и Хезиод (цитирани от Страбон) [4] V-2.4 са единодушни по този въпрос. Като най-древни поселници на Гърция са определени траки и пеласги.



За гърците старите автори казват, че са дошли от Африка. Херодот [3] VI- 53, Страбон [4] VII- 7- 1 и Плиний [6] VII- LVI-195 обясняват това от ясно по-ясно. Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow.”



http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html



Що се отнася до тракийските роднини- пеласгите, за техният език бащата на историята казва, че не приличал изобщо на гръцкия [3] I.57, а от омировият израз богоравни пеласги [4] V. 5, 2 –4



ова се потвърждава и от Чадуик, който споменава, че гърците заемат от предшествениците си думи за керамични съдове, факт показващ културното превъзходсто на предгръцкото население [2] c.3.



Пренебрегнат е и фактът, че Тезей, смятан за основател на град Атина е от трако-пеласгийски произход. По майчина линия той е потомък на дошлият от Фригия цар Пелопс, а по бащина линия е наследник на пеласгът Ерихтей [7] с.8, 105. Обичаите, които Тезей е практикувал са чужди на гърците. Плутарх споменава, че древният герой бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите (наречени по-късно българи) и абантите [7] с.10. За това племе се знае, че е трако-пеласгийско [8] с. 28.



E. Риш също смята, че лични имена завършващи на eus не са гръцки [10] c.76. Проф. Бест уточни, че тази наставка е типична за тракийски имена като Orpheus, Tereus, Cuchreus, Seutheus, Areus.... [11] с.136.



Херодот [3] I-57, VII-95, VIII- 44 обяснява наколко пъти, че атиняните от неговото време са пеласги по произход, а Страбон добавя, че в далечното минало цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1.



Тукидид също дава данни, че Давлида, и още Фокида (на север от Атика ) е обитавана от траки още преди Троянската война (по времето на царТерей) [10] Thuc. II.29



“For Tereus dwelt in Daulia, a part of the region which is now called Phocis but in those days was inhabited by Thracians…” Thuc. II.29



http://www.classicpersuasion.org/pw/thucydides/jthucbk2rv2.htm



“Изчезването” на предгръцкото население се обяснява от Херодот [3] I-58 и Страбон [4] V. 5, 2 – 4, които пишат, че пеласгите са асимилирани от гърците. Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция, всички наричани в миналото пеласги и трябвало да получат името данайци... [4]VIII -6-9.





Просто са ги прекръстили и станали елини и данайци.

Стнали гръци от 1830 и някоя си година.