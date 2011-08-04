Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Челси"
17.00 "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"
19.30 "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"
Диема спорт
16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Шахтьор" (Донецк)
19.30 "Шефилд Уенздей" - "Кардиф"
Нова спорт
17.00 "Астън Вила" - "Барнзли"
21.00 "Монпелие" - "Тулуза"
Евроспорт 2
16.30 "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)
19.30 "Хамбургер" - "Кьолн"
F+
14.00 "Еспаньол" - "Севиля"
21.45 "Лас Палмас" - "Валенсия"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Депортиво" (Ла Коруня)
Неделя
Диема спорт
16.00 "Ница" - "Сент Етиен"
18.00 "Монако" - "Метц"
22.00 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
18.00 "Саутхемптън" - "Тотнъм"
РИНГ.БГ
13.30 "Аталанта" - "Наполи"
16.00 "Лацио" - "Киево"
19.00 "Каляри" - "Милан"
21.45 "Интер" - "Рома"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Вердер"
19.00 "Шалке 04" - "Хановер"
Mtel Sport 1
16.30 "Керала Бластърс" - "Гоа"
Mtel Sport 2
15.30 "Аякс" - "Фейенорд"
17.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"
F+
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Жирона"
19.30 "Реал Сосиедад" - "Селта"
Sport+
21.45 "Бетис" - "Барселона"
Понеделник
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Дженоа"
Диема спорт 2
22.00 "Суонзи" - "Ливърпул"
Вторник
Диема спорт 2
21.45 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал-реванш: "Бристъл Сити" - "Манчестър Сити"
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)
Сряда
РИНГ.БГ
20.00 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Алавес" - "Валенсия"
21.45 "Сампдория" - "Рома"
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леганес"
Mtel Sport 1
21.00 "Утрехт" - "Фейенорд"
Диема спорт
22.00 Купа на английската лига, 1/2-финал-реванш: "Арсенал" - "Челси"
Четвъртък
Диема спорт
17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Университатя" (Крайова)
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Еспаньол"
Петък
Евроспорт 2
21.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт
21.45 "Дижон" - "Рен"
Диема спорт 2
21.55 ФА Къп, 1/16-финал: "Йоувил Таун" - "Манчестър Юнайтед"
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