:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Не зная дали това правителство заслужава доверие, твърди лидерът на "Атака" преди вота на недоверие
Социалистите са възмутени, че социалистическият период е представен като "по-ужасен от Османското владичество"
Възможно е той да търси трети мандат през 2022 г.
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 365,166,151
Активни 329
Страници 7,495
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Челси"

17.00 "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"

19.30 "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"

Диема спорт

16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Шахтьор" (Донецк)

19.30 "Шефилд Уенздей" - "Кардиф"

Нова спорт

17.00 "Астън Вила" - "Барнзли"

21.00 "Монпелие" - "Тулуза"

Евроспорт 2

16.30 "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)

19.30 "Хамбургер" - "Кьолн"

F+

14.00 "Еспаньол" - "Севиля"

21.45 "Лас Палмас" - "Валенсия"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Депортиво" (Ла Коруня)



Неделя

Диема спорт

16.00 "Ница" - "Сент Етиен"

18.00 "Монако" - "Метц"

22.00 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

18.00 "Саутхемптън" - "Тотнъм"

РИНГ.БГ

13.30 "Аталанта" - "Наполи"

16.00 "Лацио" - "Киево"

19.00 "Каляри" - "Милан"

21.45 "Интер" - "Рома"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Вердер"

19.00 "Шалке 04" - "Хановер"

Mtel Sport 1

16.30 "Керала Бластърс" - "Гоа"

Mtel Sport 2

15.30 "Аякс" - "Фейенорд"

17.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"

F+

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Жирона"

19.30 "Реал Сосиедад" - "Селта"

Sport+

21.45 "Бетис" - "Барселона"





Понеделник

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Дженоа"

Диема спорт 2

22.00 "Суонзи" - "Ливърпул"



Вторник

Диема спорт 2

21.45 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал-реванш: "Бристъл Сити" - "Манчестър Сити"

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)



Сряда

РИНГ.БГ

20.00 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Алавес" - "Валенсия"

21.45 "Сампдория" - "Рома"

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леганес"

Mtel Sport 1

21.00 "Утрехт" - "Фейенорд"

Диема спорт

22.00 Купа на английската лига, 1/2-финал-реванш: "Арсенал" - "Челси"



Четвъртък

Диема спорт

17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Университатя" (Крайова)

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Еспаньол"



Петък

Евроспорт 2

21.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт

21.45 "Дижон" - "Рен"

Диема спорт 2

21.55 ФА Къп, 1/16-финал: "Йоувил Таун" - "Манчестър Юнайтед"
156
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД