Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.30 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Челси"



17.00 "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"



19.30 "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"



Диема спорт



16.00 Контрола: "Лудогорец" - "Шахтьор" (Донецк)



19.30 "Шефилд Уенздей" - "Кардиф"



Нова спорт



17.00 "Астън Вила" - "Барнзли"



21.00 "Монпелие" - "Тулуза"



Евроспорт 2



16.30 "Хофенхайм" - "Байер" (Леверкузен)



19.30 "Хамбургер" - "Кьолн"



F+



14.00 "Еспаньол" - "Севиля"



21.45 "Лас Палмас" - "Валенсия"



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Депортиво" (Ла Коруня)







Неделя



Диема спорт



16.00 "Ница" - "Сент Етиен"



18.00 "Монако" - "Метц"



22.00 "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"



Диема спорт 2



18.00 "Саутхемптън" - "Тотнъм"



РИНГ.БГ



13.30 "Аталанта" - "Наполи"



16.00 "Лацио" - "Киево"



19.00 "Каляри" - "Милан"



21.45 "Интер" - "Рома"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Вердер"



19.00 "Шалке 04" - "Хановер"



Mtel Sport 1



16.30 "Керала Бластърс" - "Гоа"



Mtel Sport 2



15.30 "Аякс" - "Фейенорд"



17.45 "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"



F+



17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Жирона"



19.30 "Реал Сосиедад" - "Селта"



Sport+



21.45 "Бетис" - "Барселона"











Понеделник



РИНГ.БГ



21.45 "Ювентус" - "Дженоа"



Диема спорт 2



22.00 "Суонзи" - "Ливърпул"







Вторник



Диема спорт 2



21.45 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал-реванш: "Бристъл Сити" - "Манчестър Сити"



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)







Сряда



РИНГ.БГ



20.00 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Алавес" - "Валенсия"



21.45 "Сампдория" - "Рома"



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Реал" (Мадрид) - "Леганес"



Mtel Sport 1



21.00 "Утрехт" - "Фейенорд"



Диема спорт



22.00 Купа на английската лига, 1/2-финал-реванш: "Арсенал" - "Челси"







Четвъртък



Диема спорт



17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Университатя" (Крайова)



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/4-финал-реванш: "Барселона" - "Еспаньол"







Петък



Евроспорт 2



21.30 "Айнтрахт" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)



Диема спорт



21.45 "Дижон" - "Рен"



Диема спорт 2



21.55 ФА Къп, 1/16-финал: "Йоувил Таун" - "Манчестър Юнайтед"