Джеймс Бонд в зала „България" Милица Гладнишка, Криста и Рут ще изпеят емблематични песни от филмите за агент 007 със Софийската филхармония Елена Георгиева Джеймс Бонд e един от най-обичаните филмови герои на XX и XXI век.







Бонд. Джеймс Бонд. Така лаконично се представя най-известният шпионин в света. Герой вече от 24 пълнометражни филма (в продукция е 25-ият), той е също толкова известен с песните към тях, колкото и със страстта си към спортните автомобили и опасните мацки. Софийската филхармония под диригентската палка на маестро Найден Тодоров ще представи на 18 февруари в зала "България" съвременната филмова класика - от 1962 г., когато Шон Конъри за пръв път влиза в ролята на агент 007, до днес. Продукцията носи заглавието James Bond Live In Concert.



В ролята на специалните агенти гост вокали ще влязат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Боби Косатката от Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. Освен от Софийска филхармония те ще бъдат подкрепени от инструментите на Стоян Джаферов - китара, Богомил Енчев - барабани, Светослав (Козмо) Неделчев - бас, и Филип Александров - клавишни.



Сред най-прочутите песни от "репертоара" на Джеймс Бонд, които ще прозвучат през февруари в зала "България", са Skyfall в изпълнение на Адел, Goldeneye на Тина Търнър, The World Is Not Enough на "Гарбидж", You Know My Name на покойния Крис Корнъл, А View To a Kill на "Дюран Дюран", Diamonds Are Forever на Шърли Беси.



Билети се продават на касата на зала "България", както и в мрежата на tickets.bg, eventim.bg и epay.bg.



