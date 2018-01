Илдико Енеди ще води журито на „София филм фест“ Анита Димитрова Снимка: БЕРЛИНАЛЕ Илдико Енеди със "Златната мечка", спечелена през февруари 2017 година след дълга творческа пауза.



Илдико Енеди дебютира през 1989 година в Кан с филма "Моят ХХ век", за който получава "Златна камера". През 1992-ра Енеди е поканена за член на журито на "Берлинале", две години по-късно нейният Magic Hunter е в основния конкурс на Венецианския фестивал. Последният й филм от миналия век е сюрреалистичният Simon, the Magician (1999), приет радушно от критиката. След което талантливата унгарка изчезва от радара.



18 години по-късно "За тялото и душата" (On Body and Soul) покори "Берлинале" и беше удостоен със "Златна мечка" в началото на 2017-а. Запитана какво е правила през тези 18 години, Енеди отговаря: "Гледах деца, преподавам в училище за изобразителни изкуства, заснех сериал за НВО. Но бях отчаяна и се блъсках като побъркана всеки божи ден през тези 18 години, за да стартирам моите проекти".



В програмата на 22-рия "София филм фест" през март унгарската режисьорка ще представи лично своята най-нова творба. "За тялото и душата" е деликатната любовна история за две изгубени души, които денем работят в кланица, а се срещат в образите на елен и кошута в сънищата си. Той се състезава с още осем творби от цял свят за престижния чуждоезичен "Оскар" три дни преди старта на феста у нас.



В София е предвидена и церемония, на която Илдико Енеди ще получи наградата "ФИПРЕССИ Платиниум 90" - специално отличие, което беше връчено в София на големите режисьори Бела Тар и Горан Паскалевич. Генералният секретар на ФИПРЕССИ Клаус Едер ще модерира публичен разговор с режисьорката.







