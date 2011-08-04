ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №5 "6 от 49"



Числа: 4, 26, 32, 33, 44, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 5996.90 лв., 4 - 419 по 71.60 лв., 3 - 7459 по 5.60 лв. ДЖАКПОТ: 3 663 952.80 лв.







"6 от 42"



Числа: 3, 8, 11, 12, 22, 23. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 1220.50 лв., 4 - 412 по 23.70 лв., 3 - 6203 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 662 713.20 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 17, 22, 30, 35. Печалби: 5 - 1 по 24 107.00 лв., 4 - 253 по 83.40 лв., 3 - 7857 по 3.80 лв.; II теглене: 1, 6, 13, 16, 25. Печалби: 5 - 2 по 12 053.50 лв., 4 - 315 по 67.00 лв., 3 - 8910 по 3.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 7, 8. Цифра: 2, 6, 1. Печалби: 3 - 8 по 9455.90 лв., 2 - 1312 по 19.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 12, 23, 27, 32, 42. Зодия: 9. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 16 по 100.00 лв., 3 - 165 по 10.00 лв., 2+1 - 242 по 5.00 лв., 1+1 - 1349 по 1.50 лв., 2 - 2290 по 1.00 лв., 0+1 - 2028 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 62; Месец: 09; Дата: 09; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 515.30 лв., група 3 - 2 по 206.10 лв., група 4 - 3 по 85.90 лв., група 5 - 11 по 23.40 лв., група 6 - 15 по 13.70 лв., група 7 - 18 по 14.30 лв., група 8 - 41 по 5.00 лв., група 9 - 67 по 4.60 лв., група 10 - 96 по 3.80 лв., група 11 - 243 по 1.70 лв., група 12 - 255 по 2.00 лв., група 13 - 563 по 1.90 лв., група 14 - 1444 по 1.20 лв., група 15 - 2535 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 17 708.45 лв.







"Втори тотошанс"



Печалби - 10 000 лв. - фиш с номер 855124616 (от София); лек автомобил - фиш с номер 874140252 (от Шумен).



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