Предложенията за името: Нова, Северна, Горна към името Македония Столтенберг и Заев: Спорът за името може да се реши, няма план „Б” Снимка БГНЕС

Република Нова Македония, Република Северна Македония, Република Вардарска Македония, Република Горна Македония и Република Македония /Скопие/. Това са предложенията на международния посредник в спора за името на Република Македония между властите в Скопие и Атина Матю Нимиц, предава БГНЕС.



Предложенията бяха оповестени от македонския новинарски портал мкд.мк само няколко часа след приключването на преговорите между македонската и гръцката делегация в Ню Йорк в присъствието на Нимиц. Македонската бе ръководена от Васко Наумовски, а гръцката от Адамантиос Василакис. Съкратения вариант на името, което може да се използва е - Nova Makedonija, Severna Makedonija, Vardarska Makedonija ili Gorna Makedonija /даваме наименованията на латиница, както ще се изписват в международните отношения – бел.ред./.



По отношение на езика има две предложения „македонски“ („makedonski“), или „official language of the Republika Severna Makedonija или Nova, Vardarska, Gorna. Името, което ще бъде прието ще се използва както в двустранните отношения, така и на международно ниво. Македонското правителство на този етап уточнява само, че "се създават условия за придвижване на процеса напред и изходът ще зависи от готовността на компромис и от двете страни, като се имат предвид различията". Самият Нимиц заяви, че "дадох моите предложения на двете страни". "Те трябва да ги представят на техните правителства, които трябва да ги обсъдят и да вземат решение дали ще се стигне до взимане на решение", каза още Нимиц след преговорите в Ню Йорк



Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че алиансът няма план „Б” за влизането на Република Македония в пакта, предава БГНЕС. „Спорът за името може да се реши”, каза Столтенберг на съвместна пресконференция с премиера на Македония Зоран Заев.



Спорът за името с Гърция трябва да бъде решен. Няма друга възможност страната да се присъедини към НАТО. Това беше подчертано на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008, а след това повторено на срещата на върха в Уелс през 2014 и във Варшава през 2016, отбеляза Столтенберг. Имате голям обрат в реформите, но трябва да сме реалисти. НАТО взема решения с консенсус. Ето защо наистина се надявам, че ще разрешите спора за името и приветствам новия импулс в преговорите. НАТО не може да разреши спора за името и да направи предложения, които сами трябва да определите, каза Столтенберг.



Що се отнася до осъдителната присъда от Хага за временното споразумение, Столтенберг смята, че това е съдебно решение, но пактът взема политическо решение, което трябва да бъде договорено между всичките 29 държави-членки. Премиерът Заев оцени ролята на генералния секретар на НАТО като решаваща за истинското насърчаване и подкрепа на македонските очаквания, че 2018 ще бъде историческа година за Македония, региона, НАТО и ЕС. Не мога да не изразя удовлетворението си от подновения интерес на НАТО към Западните Балкани във важен и чувствителен геостратегически момент. Време е да се въведат процесите на интеграция на всички страни в региона, които искат да бъдат част от семейството на Северноатлантическия алианс.



Ние сме готови да работим заедно за постигането на тази цел, подчерта министър-председателят Заев. Голямо мнозинство от нашите граждани искат членство в ЕС и НАТО. Правителството на Република Македония създава условия за изграждане на национален консенсус с всички ключови и решаващи политически субекти с президента на държавата и опозицията за завършване на нашата интеграция в НАТО, каза Заев. Той подчерта, че правителството е твърдо ангажирано с вътрешния процес на реформи, който укрепва и насърчава македонската демокрация, за да бъде в съответствие с политическите критерии за членство в НАТО.







