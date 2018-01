Великобритания вече има министър на самотата

18 Януари 2018 20:17

Великобритания вече има министър, който отговаря за страдащите от самота. Идеята е да се оказва подкрепа на хората, които поради някаква причина са останали сами и са изолирани от обществото. Проблемът се оказва много сериозен и широкоразпространен, предаде БНТ.

По данни на Червения кръст, повече от 9 милиона британци страдат от самота - число, което е стряскащо на фона на население от 65 милиона души. Според статистиката около 200 хиляди души не са разменили дори една дума с друг човек от повече от месец.

