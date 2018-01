Побоят над медици вече не е новина. И това е тъжно

Dax 18 Януари 2018 19:59 Лекарската професия е безспорно благородна. И лекарите заслужават уважение. Както и възпитано и цивилизовано отношение към тях. Каквото отношение, впрочем заслужават и пациентите...... Щото те плащат заплатите на докторите.

Наслушахме се за случаи, при които са били бити и заплашвани лекари. Но почти никога не се обяснява причината, за да се стигне до това насилие. Измънкват нещо там за пияни цигани и......дотам. А пък аз знам от опит:

It takes two to tango.