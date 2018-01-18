:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Макрон настоя единният пазар да се запази след Брекзит
В 30 града в България и 8 в Европа поискаха да знаят кой е собственик на "Юлен"
Прокуратурата, ДАНС и съдът не намериха престъпление в манипулирането на данните в БАЦИС
В някои части на Сибир живакът падна до почти минус 70 градуса
Фонд "Земеделие" ще управлява 2.91 млрд. лева за европрограми и проекти
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 365,032,144
Активни 503
Страници 3,793
За един ден 1,302,066
Горещи Новини

Бългapин стана шеф на Lеnоvо за Цeнтpaлнa и Югoизтoчнa Eвpoпa

 
Българинът Иван Бозев е новият изпълнитeлeн диpeктop и гeнepaлeн мeниджъp нa Lеnоvо зa Цeнтpaлнa и Югoизтoчнa Eвpoпa.

Той работи зa Lеnоvо пoвeчe oт 17 гoдини, като е зaeмaл paзлични пocтoвe. До 1 януари бе шеф на компанията за Югoизтoчнa Eвpoпa, а сега отговорностите му се увеличават, като обхващат Бългapия, Xъpвaтия, Чexия, Гъpция, Унгapия, Пoлшa, Pyмъния, Cъpбия, Cлoвaкия, Cлoвeния и oщe шecт изтoчнoeвpoпeйcки дъpжaви.

Ивaн Бoзeв имa мaгиcтъpcкa cтeпeн oт Texничecкия yнивepcитeт във Bиeнa.

Lеnоvо e глoбaлнa $43-милиapднa кoмпaния. В пopтфoлиoтo й влизат известните марки ТhіnkРаd и YОGА, cмapт тeлeвизopи, телефони и т.н.

26
2224
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
26
 Видими 
18 Януари 2018 17:47
....добре, много добре - най-после една добра вест на фона на тъпите ни политици, даге.
Момчето изглежда добре, представителен е, има нещо "интересно" в погледа му и в мона-лизката усмивка.

... нека има повече такива сънародници.
18 Януари 2018 18:07
.. нека има повече такива сънародници
.
Със сигурност има такива сънародници работещи дори в тиквония. Проблема е обаче, че тука пред тях има сложени един двама шуробаджанака които обират плодовете на труда им.
18 Януари 2018 18:43
Така е, Леново са най-добрите компютри и лаптопи в момента и аз съм на Леново.

Наша компания
Наша история началась в 1984 году, когда в одной из пекинских сторожек была создана компания Legend Holdings с начальным капиталом в 200 000 юаней (25 000 долларов США). В 1988 году компания открыла офис в Гонконге и за восемь лет превратилась в крупнейшего производителя персональных компьютеров в Китае. В 2004 году компания была переименована в Lenovo.
На сегодняшний день Lenovo — мультинациональная корпорация с капиталом в 46 миллиардов долларов США. 55 000 наших сотрудников обслуживают клиентов в 160 странах мира. Мы занимаем 202-ю строчку в списке Fortune 500 и гордимся званием крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров. Среди наших продуктов рабочие станции, серверы, решения для хранения данных, программное обеспечение для управления ИТ,
18 Януари 2018 18:52
Gan(ю)гоТрий
18 Яну 2018 18:43

В твоята информация не видях, че Lenovo купиха преди години (май 2005) бизнеса с персонални компютри от IBM. Последните си продадоха дисковия бизнес на Hitachi също. Te така...
Една ера свърши...
18 Януари 2018 19:00
....добре, много добре - най-после една добра вест на фона на тъпите ни политици, даге.

Хубаво е и е тенденция от много време не само в Европа, но не се говори тук защото трябва да ни се създава комплекс за вина и малоценност. А иначе - ами ровнете нивото директор и зам-директор за да видите колко много са заети от българи. И‌ то в най-големите фирми на бранша. И‌то не само в Европа.

П.П. От поне 5-6 г. в Силимоновата долина редовно се обсъжда въпроса за българската менаджерска мафия - появи ли се ново място за директор или за. директор от 5 случея 4 са заети от българи.
18 Януари 2018 19:14
ту, я мойто дъщеря беше за малко доскоро отговарящ за Югоидточна Европа в Микрософт, а аз де не науча от ммедиите.
18 Януари 2018 19:16
В твоята информация не видях, че Lenovo купиха преди години (май 2005) бизнеса с персонални компютри от IBM.
Не само - Lenovo вече предлагавсичко от Intel бизнеса на IBM - сървери, сториджи и т.н.
18 Януари 2018 19:19
Butch, и аз си направих самокритика след инфото точно заради IBM. Lenovo е световен гигант, марката е неразделна от славното име АйБиЕм и неговия опит, производителността на Китай и талантливи специалисти от цял сват.

Мажоритарният дял в Lenovo е собственост на контролираната от китайското правителство Legend Group Holdings. През декември 2004 г. Lenovo обявява намерението си да купи подразделението за персонални компютри на водещия в света производител IBM, САЩ[2], в миналото практически монополист на този пазар. След продажбата IBM прави само сървъри.
Към 2016 г. в компанията са заети повече от 60 000 служители (вкл. и работещите в съвместни предприятия) от над 60 страни. Компанията продава продуктите си в повече от 160 страни
18 Януари 2018 19:29
П.П. От поне 5-6 г. в Силимоновата долина

"Силициевата". "Силиконовата" е из нощните клубове на Лас Вегас.
18 Януари 2018 19:40
И до днес недоумявам защо IBM си продадоха бизнеса с лаптопи?!...
18 Януари 2018 19:44
И до днес недоумявам защо IBM си продадоха бизнеса с лаптопи?!...

И за hard disk drives. Основните патенти си бяха техни.
18 Януари 2018 19:46
Силимоновата долина нoo ще им гила на такива пилета като Ленчето Йончева и на Ленчето Поптодорова, но това е извън темата
18 Януари 2018 19:48
Само българин мое да оглави китайска фирма носеща име на българско село от
Асеновградска община....
18 Януари 2018 19:53
georgwolf, колко пъти съм минавал през село Леново на път за Белинташ
18 Януари 2018 19:57
georgwolf, колко пъти съм минавал през село Леново на път за Белинташ

Ехххх Леновската група.....https://www.youtube.com/watch?v=DredxU13Vc0
18 Януари 2018 20:19
Така е, Леново са най-добрите компютри и лаптопи в момента и аз съм на Леново.


Отдавна не се бях смял така! Леново са такива дървета отвсякъде като телефони, компютри и лаптопи, че повече няма накъде. Казвам го от професионален опит, не си купувайте нищо от тях.
18 Януари 2018 20:29
Леново са такива дървета отвсякъде като телефони, компютри и лаптопи, че повече няма накъде. Казвам го от професионален опит, не си купувайте нищо от тях.


И какво им е дървеното???
18 Януари 2018 20:46
И какво им е дървеното???

Ниско качество. При телефоните Самсунг, Хуауей и Ксяоми са по-добри, при лаптопите ДЕЛ, ХП, Ейсър; при компютрите Асус.
18 Януари 2018 20:52
Ниско качество. При телефоните Самсунг, Хуауей и Ксяоми са по-добри, при лаптопите ДЕЛ, ХП, Ейсър; при компютрите Асус.


Не, не са на ниско качество. Другите споменати са на двойни цени и нагоре. Леново предлага чудесен продукт на ниска цена. Асус нищо по-добро не предлага на същата цена! Тествано!
За справка - имам 3 мобилни телефона на Леново вкъщи от 2 години, Лаптоп на същата марка от 5 години - нито едно от устройствата дотук не е дало дефект.
18 Януари 2018 20:55
Ползвам Таблет "Леново" и съм много доволен. Вече 4 години. Особено ми харесва мултимедийната му с-ма. Върхът е! "Леново" е супер изделие. Купувайте го смело...!
18 Януари 2018 21:04
за Западна Европа кога?
18 Януари 2018 21:05
Мдаа Леново.....(снимка: натиснете тук)
18 Януари 2018 21:27
Аз я бях подкарал на лаптопи Ейсър - ри: един преди 7 години с двуядрен И5, вторият : с евтин селеронски 4-ядрен процесор, но с 8 гига РАМ - и двата ми работят безотказно, батериите на първия само сдадоха багажа.
Жената пък искаше бял лаптоп - техническите данни бяха без значение. Само една Тошиба Сатълайт с 4-ядрено АМД беше бяла на цвят - и тя държи фронта вече четвърта година.
Понеже цялата ни фирма пък е на лаптопи Леново Тинкпад, и наистина работят добре (с процесори И7 и ССИД-хардове, разбира се!), реших , че сигурно си заслужава да опитам и тази марка.
От 2 седмици съм собственик и на Айдиа-пад 320 с И5 от 8 поколение, но с нормален хард. Засега се държи безупречно, но не е така бърз както служебните ми- май само в харда е проблемът.
Пропуснах да спомена едно 7-инчово таблетче Леново, което си купих 2013 година за 100 евро - с процесорче 1 гигахерц беше бавно още тогава, но пък работеше изключително стабилно и без засечки.Но батерията му е велика: над 7 часа нонстоп работа, а заредена държи над 6 месеца престой!
18 Януари 2018 21:34
La Muerte18 Януари 2018 20:46

Синът ми ми подари 6 инчов 8-ядрен смартфон Ксяоми - невероятно мощен и бърз е, обаче излъчва електромагнитно като микровълнова печка - дори и при изключен екран!
Поради това не смея да го използвам, иначе е прекрасна машина и е по-бърз от служебния Айфон 5С!
18 Януари 2018 23:02
...........................Жената пък искаше бял лаптоп......
.
Лол :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Моята се спря на пипитен :-))))))))))))))))))))))
18 Януари 2018 23:38
Lenovo са боклуци, евтини, никаква поддръжка, арогантно безотговорни (за толко пари - толкова).
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД