Бългapин стана шеф на Lеnоvо за Цeнтpaлнa и Югoизтoчнa Eвpoпa

18 Януари 2018 18:43

Наша компания

Наша история началась в 1984 году, когда в одной из пекинских сторожек была создана компания Legend Holdings с начальным капиталом в 200 000 юаней (25 000 долларов США). В 1988 году компания открыла офис в Гонконге и за восемь лет превратилась в крупнейшего производителя персональных компьютеров в Китае. В 2004 году компания была переименована в Lenovo.

На сегодняшний день Lenovo — мультинациональная корпорация с капиталом в 46 миллиардов долларов США. 55 000 наших сотрудников обслуживают клиентов в 160 странах мира. Мы занимаем 202-ю строчку в списке Fortune 500 и гордимся званием крупнейшего в мире поставщика персональных компьютеров. Среди наших продуктов рабочие станции, серверы, решения для хранения данных, программное обеспечение для управления ИТ,



Така е, Леново са най-добрите компютри и лаптопи в момента и аз съм на Леново.