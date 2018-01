В Русия ще легализират частните армии

sim4o 18 Януари 2018 11:41 Руританец 18 Яну 2018 10:27



Отдавна са легализирани. Ония "отпускари" - беззъбите или със златните зъбарски мостове, връх в руската стоматология, не само са легализирани, но и оторизирани да свалят американски самолети на гражданската авиация. Aбсолютно имат право, да свалят самолети !

The Federal Bureau of Narcotics (FBN) търси руснаци със златни зъби, които да свалят въздухоплавателни съдове на гражданската американска авиация!

Имаме принудени да кацнат и свалени няколко .. последните години.



Така се прави!

ако не е етнически руснак, сваляча , а е испаноговорящ - не е добре!

Блестящо мнение!

