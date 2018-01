Пхенян вероятно разполага с 10-20 ядрени бойни глави Снимка БГНЕС

Пхенян може да има на разположение от 10 до 20 ядрени бойни глави. С такава оценка излязоха на страниците на януарския брой на списание The Bulletin of Atomic Scientists директорът на ядрената информация във Федерацията американските учени Ханс Кристенсен и неговият колега Роберт Норис, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



„Северна Корея може да е произвела материал способен на ядрено деление в количество, достатъчно за създаването на от 30 до 60 ядрени бойни глави, но е събрала, най-вероятно, от 10 до 20 такива“, отбелязват експерите. „Повече от тях са заряди с мощност от 10 до 20 килотона. Именно такива заряди бяха използвани по време на изпитанията през 2013 и 2016 години“.

Съгласно оценките на МАГАТЕ, за създаването на ядрена бойна глава са достатъчни 8 кг оръжеен плутоний.

„Северна Корея е стигнала до значителен напредък в реализацията на програмата за разработване на ядрено оръжие, провеждайки различни изпитания, както на ядрени заряди, така и на балистични ракети“, пишат експертите. „Само въпрос на време е ,кога Пхенян ще разполага с напълно готов за използване ядрен арсенал, ако вече не разполага“.

