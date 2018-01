''През 2200 г. животът на Земята ще стане невъзможен''

17 Януари 2018 20:06

После опитай да схванеш какво ще стане с комунизъмо в Китай. Или Китай е толкова малка страна, че не е възможно да се забележи комунизъмът на нея?

The Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950,[171] states in its preamble that India is a sovereign, socialist , secular, democratic republic.[172] India's form of government, traditionally described as "quasi-federal" with a strong centre and weak states,[173] has grown increasingly federal since the late 1990s as a result of political, economic, and social changes.[174][175]

китай определено не е малка, но се учудвам защо индия се пропуска. сепак тя е социалистическа страна, така пише в конституцията ѝ