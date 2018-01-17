АБВ покани шефа на руското разузнаване за 3 март

17 Януари 2018 14:20

Не подценявайте Първанов като човек на Русия.

Тепърва ще има да се изяснява кой крив и кой прав в спора със Станишко за столчето.

И двамата са бити карти, доказали се като явни врагове на Русия. Първия преформатира БСП така, че да стане либерална, про-американска и про-натовска пария, работеше за влизането в НАТО и разполагането на военните бази на САЩ. Вторият озакони базите на САЩ у нас, продаваше оръжие на Грузия, попречи да се реализират проектите за АЕЦ Белене и ЮП, като не финализира договорите и протакваше изпълнението на частично поетите ангажименти.Да се гласува отново доверие на такива, е все едно да се гласува доверие на Борисов или която и да е чужда марионетка.