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Горещи Новини

АБВ покани шефа на руското разузнаване за 3 март

 
Румен Петков е провел среща с председателя на Руското историческо общество и директор на руското разузнаване Сергей Наришкин. Двамата са обсъдили междудържавните отношения България - Русия, съобщиха от пресцентъра на партия АБВ.

Там се казва, че Петков е отправил официална покана към представителите на Руското историческо общество за участие в честванията посветени на 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война.

Наришкин е изразил специална благодарност за изключителната организация на проведените в началото на декември миналата година тържества, посветени на Плевенската епопея. Той бе силно впечатлен от подарената му, в два тома, книга „Руските паметници в България от Освободителната война 1877-1878 г.“. Автор на предговора към първата книга е президентът Георги Първанов, припомнят от партията.
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СЕГА Форум - Мнения: 
47
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17 Януари 2018 13:15
Къде е разликата между израза на благодарност и слагачеството?
17 Януари 2018 13:17
Разликата е че благодарност се изразява за нещо което вече е направено а слагачество е когато то предстои да бъде направено...евентуално.
17 Януари 2018 13:20
Румен в Ясенево ли е ходил ?

17 Януари 2018 13:21
Руският слугинаж е в люта вътрешна конкуренция за благоволението на Батюшката. От кръжеца на Гоцэ търсят провокацийката и скандала, с една дума гюрултията, за да привлекат височайшето му внимание. Те много добре знаят, че Наришкин е в черния списък за влизане в ЕС и че скандал ще има и ако го спрат на границата, и ако го пуснат все пак в страната.
17 Януари 2018 13:22
Автор на предговора към първата книга е президентът Георги Първанов, припомнят от партията.


ПАраванов пак ли го тикат под прожекторите...

.....................................................
http://www.drago.info/
17 Януари 2018 13:24
Партнерския амбразуриат тайно мечтае да доди шефа на МИТ....
17 Януари 2018 13:25
- Хубав въпрос!!!

Разликата между благодарност и слагачество е както са взаимоотношенията с близки хора, братя, освободители, съотнесено към безмозъчното слугуване на нахални натрапници, доказани безскрупулни световни бандити и паразити, за които подопечните са само разходен материал.
17 Януари 2018 13:39
Няма да дойде. Веднъж вече ония ******** от Юруш опитаха, но не дойде.
17 Януари 2018 13:41
Ами хората се ориентират съобразно създалата се ситуация, демек с поглед в бъдещето.
След разпада на глиненият колос ЕС следва нормалното, тоест пак славяни при славяни, а не както е сега едните славяни тук, а останалите славяни-врагове.
17 Януари 2018 13:43
Какво има да си говори шефа на руското разузнаване с хората дето вкараха България в НАТО и докараха военни бази на САЩ?
17 Януари 2018 13:49
И като допълнение на казаното от Ейсбок за да стане ясно на Патриот.Казано е: "който не знае да целува ръка много скоро ще му се наложи да се научи как се целува задник"! Щото когато благодетелите ти вдигнат ръце от теб обявявайки те за неблагодарник и те оставят на милостта на враговете ти това е най малкото което може да ти се случи!
17 Януари 2018 13:50
- Има, има... Усетили са как вече Вятъра обърна посоката и се опитват да кацнат пак на клонка със семенца за кълване!
17 Януари 2018 13:58
Наришкин явно е възпитан човек щом разговаря с тия!
17 Януари 2018 14:04
Не подценявайте Първанов като човек на Русия.
Тепърва ще има да се изяснява кой крив и кой прав в спора със Станишко за столчето.
17 Януари 2018 14:11
Като председател на Руската Дума , на Наришкин бе отказано посещение!
17 Януари 2018 14:12
Усетили са как вече Вятъра обърна посоката

The Times They Are A Changin'
https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ
17 Януари 2018 14:13
Тепърва ще има да се изяснява кой крив и кой прав в спора със Станишко за столчето.
Че те нямат други различия освен кой ще води дружината!
17 Януари 2018 14:20
Не подценявайте Първанов като човек на Русия.
Тепърва ще има да се изяснява кой крив и кой прав в спора със Станишко за столчето.

И двамата са бити карти, доказали се като явни врагове на Русия. Първия преформатира БСП така, че да стане либерална, про-американска и про-натовска пария, работеше за влизането в НАТО и разполагането на военните бази на САЩ. Вторият озакони базите на САЩ у нас, продаваше оръжие на Грузия, попречи да се реализират проектите за АЕЦ Белене и ЮП, като не финализира договорите и протакваше изпълнението на частично поетите ангажименти.
Да се гласува отново доверие на такива, е все едно да се гласува доверие на Борисов или която и да е чужда марионетка.
17 Януари 2018 14:21
Автор на предговора към първата книга е президентът Георги Първанов, припомнят от партията.
Това лице, Гоцее, не инициира ли влизането на България в НАТО? Впрочем, не изключвам по онова време да е имало руско съгласие и даже натиск за влизане на БГ в НАТО, много неща се търгуваха по Елциново време.
17 Януари 2018 14:23
Впрочем, не изключвам по онова време да е имало руско съгласие и даже натиск за влизане на БГ в НАТО, много неща се търгуваха по Елциново време.

Съгласие не е имало, на тая цена Първанов си изтъргува възможността да се яви и спечели изборите за президент, а вероятно и още нещо. Доколкото съм чел е ходил да се договаря с еврейските ложи за благословия и подкрепа.
17 Януари 2018 14:24
Това лице, Гоцее, не инициира ли влизането на България в НАТО?
Не. Друго едно лице, по-скоро един вечно ухилен г@з го инциира.
17 Януари 2018 14:26
Щото когато благодетелите...


Нали сте чували твърдението, че Мойсей е водил евреите 40 години из пустинята, за да могат да умрат и последните, които помнят робството? В нашия случай май ще се необходими още 25 години, като отчитаме повишената продължителност на живота. Роден роб - роб за цял живот.

Агент Гоцэ така го е зализал руския, че се е изцапал чак до ушите. Но подобни новини са изключително полезни - разсейват всякакво съмнение относно възможността някога този субект да е следвал българските интереси. Какъв късмет, че тези не са в парламента.
17 Януари 2018 14:44
Patriot1965
Днешна България е създадена от Русия и трябва да сме много внимателни в отношенията си с тях Защото не се знае при ситуация подобна на тази 8 септември 44
Защото не се знае позицията на Русия дали ще е същата като на 10 февруари 1947 г
17 Януари 2018 15:10
Много добра идея в България да бъде поканен шефа на руското разузнаване!
Страна, в която 80 процента от висшите държавни служители работят за чужди интереси, има нужда от малко баланс, защото иначе съвсем ще се катурне.
17 Януари 2018 15:16
Нали сте чували твърдението, че Мойсей е водил евреите
He.
17 Януари 2018 15:25
Защото не се знае позицията на Русия дали ще е същата като на 10 февруари 1947 г

За каква Русия от 10 февруари 1947 г. става дума?
17 Януари 2018 15:30
Защото не се знае позицията на Русия дали ще е същата като на 10 февруари 1947 г


И каква позиция? 45 години съветско иго?
17 Януари 2018 16:23
Cream
Русия си е Русия независимо какъв флаг развява ,черножълт с орел ,червен с чук сърп или трикольор
17 Януари 2018 16:23
Няма да е лошо преводачът от руски език на български да премине курс за преквалификация и тогава да преписва буквално "руското историческо общество".
17 Януари 2018 16:34
И двамата са бити карти, доказали се като явни врагове на Русия.

но разчитат на 80-те процента, предизборно са за Русия и руските проекти, на власт правят всичко възможно да ги загробват.
17 Януари 2018 16:34
Ace
Независимо че си предубеден ,но провери какви са били претенциите на Гърция и Югославия след 45 ,
за игото после Какви са били думите на Вячеслав Молотов за България в Париж 47
17 Януари 2018 16:37
Касапина

Много си точен за действията на Първанов и Станишев.Лайквам го.)
17 Януари 2018 16:48
Този не беше ли под санкции на ЕС?
17 Януари 2018 17:29
...е и не може да дойде...
17 Януари 2018 17:51
Chalamba.
17 Януари 2018 18:25
Този не беше ли под санкции на ЕС?

Да, в списъка е, не може да влиза в ЕС.
17 Януари 2018 18:28
Асе! Обречени сме при това положение да влизаме от робство в робство.И ще се скитаме още дълги години до като не измрем всички.На всичко отгоре и Мойсей си нямаме.Като пръснато стадо без овчар и без кучета сме.Всяка овца се спасява самостоятелно и не и дреме за другите.Когато вълците нападнат няма голямо значение че някоя овца е преживяла доволно и е натрупала малко повече лой.Те не са претенциозни.Ядат наред.
17 Януари 2018 19:27
"Тежко, тежко! Вино дайте!" на бай седераст и НПОшки!
Мъка и тормоз, иде пак 3-ти Март.

А Наришкин е интелигентен и рафиниран човек, даже съм изненадан, че е разузнавач.
17 Януари 2018 19:31
Всъщност гедам биографията на Наришкин, отскоро е в разведката само 4 месеца (2016).

22 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин назначил Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года[27].

От Википедия

Образование и учёные степени[править | править код]
В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик»[8], а затем — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента[9] по специальности «экономист». Владеет английским и французским языками.

Кандидат экономических наук (2004, диссертация «Иностранные инвестиции в России как фактор экономического развития»[10], доктор экономических наук (2010, диссертация «Иностранные инвестиции и развитие экономики России»[11]. По утверждениям участников проекта «Диссернет», в диссертационных работах[12] Нарышкина, а также в его книге «Иностранные инвестиции (региональный аспект)» (СПб., 2005)[13] содержатся некорректные заимствования[14].

Научная работа[править | править код]
Автор 47 научных работ, включая 25 статей и 5 монографий по проблемам привлечения иностранных инвестиций[29].

С 2008 года — научный руководитель Центра экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации[29].
17 Януари 2018 19:33
Тоз Наришкин не беше ли в основата на неуспелия опит за преврат в Черна Гора?
17 Януари 2018 19:52
За каква Русия от 10 февруари 1947 г. става дума?

Рускоезичните патриотари буксуват яко от въпросната дата. Всички опити за преминаване в настоящето са "Невъзможна Мисия".
Нека ги оставим да живеят с халюцинациите си около Дядо Иванушка и Дед Мароз.
17 Януари 2018 20:14
Мъка и тормоз, иде пак 3-ти Март

Голямо засилване ни е подгонило.
"Пустите клисурци станали московци", а наш'те форумци - партизанска съпротива.
17 Януари 2018 22:05
ПУСТИТЕ КЛИСУРЦИ СТАНАЛИ МОСКОВЦИ

Том ІІІ: Исторически песни

Какво е ново, ново станало,
ново станало в Каменна Клисура?

Пустите клисурци станали московци,
а панагюрци - донски казаци!

Войвода им беше Гьорги Бенковски,
развява байрак Райна девойка.

Топове им бяха черешово дърво,
гюллета им бяха кантар топузи.

Топчето пукна - Европа се стресна,
Русия скокна Клисура да брани.
17 Януари 2018 22:10
Заглавието е подвеждащо.
АБВ не канят шефа на руското разузнаване С. Наришкин. Шеф на разузнаване едва ли е най-подходящ гост за честването на 3 Март.
АБВ канят шефа на Руското историческо дружество С. Наришкин. Шеф на руското историческо дружество е най-подходящ гост за честването на 3 Март.
17 Януари 2018 22:12
Няма лошо.
И Путин биваше да поканят.
17 Януари 2018 22:27
Хубаво че канят официални лица, но защо не канят обикновени хора? Войната не е чак толкова отдавна, вярвам могат да се издирят роднини на руски войници участвали в нея. Или най-малкото села от където са набирани войници за полковете воювали в България. Все якой ще е запазил снимка, копче от мундир, или родовата му памет ще помни името на прадядо от царската армия.

Да се намерят някакво количество такива хора и да им се осигури една прекрасна екскурзия до България за честванията. Самолет, олинклузив, хубави хотели, хубава храна, подаръци, екскурзии до манастири. Няма чак толкова да се натовари хазната. Хем е хубаво от човешка гледна точка, хем е добър политически ход. Щото е почти сигурно, че Путин отново ще реши да ни "наказва" и ще отклони поканата.
17 Януари 2018 22:31
Хубава идея.
Да намерят примерно потомци на Калитин, Гурко, Столетов...
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