АБВ покани шефа на руското разузнаване за 3 март

Всъщност гедам биографията на Наришкин, отскоро е в разведката само 4 месеца (2016).
22 сентября 2016 года Президент России Владимир Путин назначил Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации с 5 октября 2016 года[27].
От Википедия
Образование и учёные степени[править | править код]
В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик»[8], а затем — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента[9] по специальности «экономист». Владеет английским и французским языками.
Кандидат экономических наук (2004, диссертация «Иностранные инвестиции в России как фактор экономического развития»
[10], доктор экономических наук (2010, диссертация «Иностранные инвестиции и развитие экономики России»
[11]. По утверждениям участников проекта «Диссернет», в диссертационных работах[12] Нарышкина, а также в его книге «Иностранные инвестиции (региональный аспект)» (СПб., 2005)[13] содержатся некорректные заимствования[14].
Научная работа[править | править код]
Автор 47 научных работ, включая 25 статей и 5 монографий по проблемам привлечения иностранных инвестиций[29].
С 2008 года — научный руководитель Центра экономико-правовых проблем государственного и муниципального управления Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации[29].