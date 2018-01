Обсъждат спорната Истанбулска конвенция в парламента

Perseus 17 Януари 2018 10:08





Арх. Христо Генчев Кадър: Youtube

Потърпевши сме всички ние, гражданите на нашата страна



Арх. Христо Генчев: Игра на думи или игра на тролове - как министър Захариева заблуди премиера

Питам се и следното - чела ли е г-жа Захариева английския оригинал и българския превод на Истанбулската конвенция? Ако човек що-годе разбира английски, би трябвало да му направи впечатление разминаването между тях





Термини:



sex​ - биологично детерминиран пол

gender​ - “джендър”, пол като социална роля която всеки избира сам за себе си



На 13 април 2016 г. на заседание на Министерски съвет министър Екатерина Захариева предлага да се присъединим към Истанбулската конвенция. Към проекта на решението и последващия протокол Протокол № 15 от заседанието на МС на 13 април 2016 година ​г-жа Захариева прилага българския превод на конвенцията (съгласно информационната система на МС).



В нейното изявление съгласно стенограмата тя пропуска:



● Да информира колегите си, че документите ще се подписват на английски и френски език. Българският език е само за информация и няма юридическа стойност.



● Българския превод, предоставен от г-жа Захариева напълно изкривява смисъла на конвенцията като превежда над 20 пъти английския термин “gender” (пол като социална роля) с българския термин “пол”, който навсякъде в българското законодателство вкл. и в Конституцията означава “биологичен пол”.



● За да бъдат нещата още по-объркани, на едно място английският термин “sex” (биологичен пол) се превежда правилно с българския термин “пол” (биологичен пол). Един път терминът “gender” (пол като социална роля) се превежда като “социален пол” за да се избегне тавтология с предходния термин “пол” (коректен превод на английския термин “sex” .



За да стане ясно за каква бъркотия става дума прилагам следното сравнение на един параграф:



А. Английски оригинал



чл. 3, т.а ““​violence against women​”​ .... shall mean all acts of gender-based​ violence”



Б. Български превод, предоставен от г-жа Екатерина Захариева



чл. 3, т.а “„​насилие над жени​“​ … означава всички актове на насилие, основано на пола​…”



В. Истинско значение на български



чл. 3, т.а “„​насилие над жени​“ … означава всички актове на насилие, основано на полa като социална роля, която всеки може да избира сам за себе си ​…”



Тук ние ще оставим настрана новаторската дефиниция от гледна точка на българското право що е то “насилие над жени”​. Ще оставим настрана, че този текст въведен в българското право ще се яви единствената сламка от правна гледна точка що е то “жена” в родния правен мир (термин, използван в българската Конституция!).



