Долорес от "Кранбърис" си отиде загадъчно на 46 г. Изпълнителката на хита Zombie страдаше от биполярно разстройство СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Долорес О'Риърдън по време на един от последните й концерти с "Кранбърис" - през май м.г. в полския град Вроцлав. Ирландската певица никога не дойде с групата си у нас, но най-запалените фенове успяха са я чуят в Букурещ през юли 2010 г. и в Белград през декември 2012 г.



До късно снощи нямаше никакви подробности за смъртта й освен официалното потвърждение от нейния агент, който уточнява, че 46-годишната певица е била в британската столица за записи. "Опустошени сме от смъртта на нашата приятелка Долорес. Тя бе изключителен талант и ние се чувствахме привилегировани да бъдем част от нейния живот от 1989 г. насам, когато започнахме като "Кранбърис". Светът загуби един истински артист днес", написаха останалите членове на групата. Съболезнования в този дух последваха от "Дюран Дюран", Марк Ланъган, Майкъл Стайп от REM и още десетки музиканти, а също и от президента на Ирландия Майкъл Хигинс. Реакцията на новината, дошла от нашумелия в последните години ирландски изпълнител Хозиър, е сякаш най-показателна: "Първият път, когато чух гласа на Долорес О'Риърдън, бе незабравим. Бях в недоумение как може един глас да звучи така в контекста на рок музиката."



Изпълнителката на Zombie имаше психически проблеми в последните години, като едва през миналата година призна, че от доста време страда от биполярно разстройство. Веднага след това бе отменено част от европейското турне на "Кранбърис" с обяснение, че певицата има болки в гърба. Към края на 2017-а Долорес заяви, че вече е преодоляла здравословния проблем.



Преди това, през ноември 2014 г., тя бе за кратко задържана и глобена заради агресия срещу екипажа на самолет от Ню Йорк за Ирландия. Тогава тя обясни поведението си със стреса, причинен от живот в хотелски стаи след края на 20-годишния й брак с бившия мениджър на "Дюран Дюран" Дон Бъртън, с когото имат три деца.



Извън тези проблеми обаче О'Риърдън не спираше да работи активно. Включително и по странични проекти като D.A.R.K., в който тя се събра с басиста на "Дъ Смитс" Анди Рурк, за да издадат през септември 2016 г. албума Science Agrees.



Световна слава за "Кранбърис" донесе хитът Zombie от 1994-а, но специфичното мецосопрано на Долорес завинаги ще бъде запомнено и с песни като Dreams, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts, When You're Gone, Just My Imagination и др.



