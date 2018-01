Изненадващо свиване на руската икономика през ноември 2017 г.

3biri 16 Януари 2018 10:55 Сream,

ЦРУ два доста по-различни данни (макар и малко старички) от този блогър:

Русия

Household income or consumption by percentage share:

lowest 10%: 2.3%

highest 10%: 32.2% (2012 est.)



САЩ

Household income or consumption by percentage share:

lowest 10%: 2%

highest 10%: 30% (2007 est.)



България

Household income or consumption by percentage share:

lowest 10%: 2.2%

highest 10%: 28.4% (2015)