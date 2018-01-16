Изненадващо свиване на руската икономика през ноември 2017 г.

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Авторский блог Андрей Фурсов 15:29 10 января 2018

Воля побеждать

Россия в условиях дефицита исторического времени

...В августе 2017 года, словно к юбилею Октябрьской революции, международный коллектив экспертов под руководством Т. Пикетти, автора научного бестселлера "Капитал в XXI веке", опубликовал доклад "От Советов к олигархам: неравенства и собственность в России в 1905-2016 годах". Доклад есть в интернете и у нас уже вброшен в информационное пространство (это сделала Е.С. Ларина в интервью "Комсомольской правде" . Согласно докладу, объём офшорного капитала россиян превышает уровень валютных резервов страны примерно в три раза. В 2015 году объём активов, выведенных в офшоры, составил около 75% национального дохода страны. Иными словами, в офшорных центрах содержится почти столько же финансов богатых россиян, сколько всё население РФ держит внутри страны.

По данным Global Wealth Report, на долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов России. Для сравнения: на долю 1% богатых в Индии приходится 49% личных активов, в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Европе — 17%. Средний мировой показатель — 46%, а у нас — 71%, то есть богатеи России превысили мировые показатели в 1,6 раз. Ещё один показатель, по которому лидирует РФ, — это доля самых состоятельных 5% населения в личном богатстве страны — 82,5%. Остальные 95, значит, имеют 17,5% — и, как говорится, ни в чём себе не отказывай! Ещё убийственная цифра: 96 российских миллиардеров владеют 30% всех личных активов граждан РФ. Средний мировой показатель — 2%. То есть российские миллиардеры в 15 раз круче, чем среднемировые.

По данным компании Knight Frank, которые приводятся в докладе, подготовленном под руководством Т. Пикетти, в РФ число мультимиллионеров, имеющих от 30 млн. долларов, центамиллионеров — от 100 млн., и миллиардеров выросло с 2004 по 2014 год в 3,5 раза и, по прогнозу, до 2024 года увеличится ещё в полтора раза. А другая сторона медали такова: с 1992 года по 2016 год из России украдены в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона долларов, сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. А ведь Маркс когда-то писал, что собственность — это не кража, а юридическое отношение.

По оценке Global Burden of Disease Studies, РФ занимает 119-е место в мире по состоянию здоровья граждан; в рейтинге комфортности жизни пожилых людей (размеры пенсий, состояние здоровья, качество социальной среды) РФ находится на 79 месте из 91. Согласно нашему Росстату, 22,7 млн чел. (15,7%) имеют доход ниже прожиточного минимума (который у нас, кстати, занижен), то есть являются нищими. По критериям Евростата, к числу бедных относятся те, кто имеет доход ниже 60% медианного дохода в данной стране. Таких у нас 25%.

А вот из недавних данных: 6 октября РИА Новости сообщили, что РФ вышла на первое место в Европе по ранней смертности мужчин: 43% мужчин в РФ умирают до достижения возраста 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель 40%, в Молдавии — 37%, в Литве — 36%. Отвечая на вопрос, почему это происходит, специалисты говорят, что одна из причин — психотравмы и стрессы, которые мужчины получили в 1990-е годы. То есть, иными словами, капиталистический уклад в России может существовать вполне, но капиталистическая Россия в целом — это умирающая или просто мёртвая Россия.

Капитализм как система для России в целом может существовать только для разграбления страны, в качестве средства этого процесса. И поскольку основным фактором накопления верхами средств было проедание и разворовывание советского наследия, собственно производство не развивалось...

http://zavtra.ru/blogs/volya_pobezhdat_ ...В августе 2017 года, словно к юбилею Октябрьской революции, международный коллектив экспертов под руководством Т. Пикетти, автора научного бестселлера "Капитал в XXI веке", опубликовал доклад "От Советов к олигархам: неравенства и собственность в России в 1905-2016 годах". Доклад есть в интернете и у нас уже вброшен в информационное пространство (это сделала Е.С. Ларина в интервью "Комсомольской правде". Согласно докладу, объём офшорного капитала россиян превышает уровень валютных резервов страны примерно в три раза. В 2015 году объём активов, выведенных в офшоры, составил около 75% национального дохода страны. Иными словами, в офшорных центрах содержится почти столько же финансов богатых россиян, сколько всё население РФ держит внутри страны.По данным Global Wealth Report, на долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов России. Для сравнения: на долю 1% богатых в Индии приходится 49% личных активов, в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Европе — 17%. Средний мировой показатель — 46%, а у нас — 71%, то есть богатеи России превысили мировые показатели в 1,6 раз. Ещё один показатель, по которому лидирует РФ, — это доля самых состоятельных 5% населения в личном богатстве страны — 82,5%. Остальные 95, значит, имеют 17,5% — и, как говорится, ни в чём себе не отказывай! Ещё убийственная цифра: 96 российских миллиардеров владеют 30% всех личных активов граждан РФ. Средний мировой показатель — 2%. То есть российские миллиардеры в 15 раз круче, чем среднемировые.По данным компании Knight Frank, которые приводятся в докладе, подготовленном под руководством Т. Пикетти, в РФ число мультимиллионеров, имеющих от 30 млн. долларов, центамиллионеров — от 100 млн., и миллиардеров выросло с 2004 по 2014 год в 3,5 раза и, по прогнозу, до 2024 года увеличится ещё в полтора раза. А другая сторона медали такова: с 1992 года по 2016 год из России украдены в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона долларов, сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. А ведь Маркс когда-то писал, что собственность — это не кража, а юридическое отношение.По оценке Global Burden of Disease Studies, РФ занимает 119-е место в мире по состоянию здоровья граждан; в рейтинге комфортности жизни пожилых людей (размеры пенсий, состояние здоровья, качество социальной среды) РФ находится на 79 месте из 91. Согласно нашему Росстату, 22,7 млн чел. (15,7%) имеют доход ниже прожиточного минимума (который у нас, кстати, занижен), то есть являются нищими. По критериям Евростата, к числу бедных относятся те, кто имеет доход ниже 60% медианного дохода в данной стране. Таких у нас 25%.А вот из недавних данных: 6 октября РИА Новости сообщили, что РФ вышла на первое место в Европе по ранней смертности мужчин: 43% мужчин в РФ умирают до достижения возраста 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель 40%, в Молдавии — 37%, в Литве — 36%. Отвечая на вопрос, почему это происходит, специалисты говорят, что одна из причин — психотравмы и стрессы, которые мужчины получили в 1990-е годы. То есть, иными словами, капиталистический уклад в России может существовать вполне, но капиталистическая Россия в целом — это умирающая или просто мёртвая Россия.Капитализм как система для России в целом может существовать только для разграбления страны, в качестве средства этого процесса. И поскольку основным фактором накопления верхами средств было проедание и разворовывание советского наследия, собственно производство не развивалось... Извадки от: