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Горещи Новини

Изненадващо свиване на руската икономика през ноември 2017 г.

 
Икономиката на Русия се свила изненадващо през ноември 2017-а година в резултат най-вече на спад на индустриалното производство, съобщава БНР. Националното радио се позовава на министерството на икономика, цитирано от Ройтерс.

Брутният вътрешен продукт се понижило през ноември с 0,3% спрямо година по-рано, опровергавайки по този начин прогнозите на икономисти и анализатори за растеж от 1,5 на сто.
Все пак трябвало да се има предвид, че силно зависимата от петрола руска икономика е отбелязала подобрение през 2017-а година след две години на рецесия, предизвикана от рязък спад на световните цени на суровините, както и от наложените от западните държави санкции срещу Москва за ролята й в украинската криза.

Министерството на икономиката обвинило за свиването на икономиката през ноември по-слабото индустриално производство с оглед на споразумението на големите производители на петрол, включително ОПЕК и Русия, за по-нататъшно ограничаване на производството на суров петрол, с цел подкрепа на цените на важната енергийна суровина.

Свиването на БВП през ноември с 0,3% след негов повишение с 1,0% през октомври накара икономическото министерство да преразгледа данните за растежа на руската икономика за цялата 2107-а година. В понеделник Министерството посочи, че икономиката е нараснала с между 1,4% и 1,8% през миналата година, след като преди изненадващо слабите данни за ноември министърът на икономиката Максим Орешкин обеща, че БВП на Русия ще нарасне поне с 2,2% през 2017-а г., добавя БНР
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16 Януари 2018 10:02
индустриалното производство се е влошило и в резултат на необичайно топлото време, което е довело до натиск в търсенето на природен газ както на вътрешния, така и на външния пазар, добавя БНР.


Ъъъ, някой може ли да поясни?
16 Януари 2018 10:04
БНР. Националното радио се позовава на заявистерството на икономика, цитирано от Ройтерс.

Кой тоз икономик заявистерстов?
Днес е ден на БНР, цитиращо Ройтерс.
16 Януари 2018 10:04
Написано е тъй гладко, че щях да се втурна да обяснявам.
Чак после усетих пълната липса на логика.
16 Януари 2018 10:07
Икономиката на Русия се свила изненадващо през ноември 2017-а година в резултат най-вече на спад на индустриалното производство, съобщава БНР. Националното радио се позовава на заявистерството на икономика, цитирано от Ройтерс.

Брутният вътрешен продукт се понижило през ноември с 0,3% спрямо година по-рано, опровергавайки по този начин прогнозите на икономисти и анализатори за растеж от 1,5 на сто.
Все пак трябвало да се има предвид, че силно зависимата от петрола руска икономика е отбелязала подобрение през 2017-а година след две години на рецесия, предизвикана от рязък спад на световните цени на суровините, както и от наложените от западните държави санкции срещу Москва за ролята й в украинската криза.

Министерството на икономиката обвинило за свиването на икономиката през ноември по-слабото индустриално производство с оглед на споразумението на големите производители на петрол, включително ОПЕК и Русия, за по-нататъшно ограничаване на производството на суров петрол, с цел подкрепа на цените на важната енергийна суровина.
Министерството също така заявило, че индустриалното производство се е влошило и в резултат на необичайно топлото време, което е довело до натиск в търсенето на природен газ както на вътрешния, така и на външния пазар, добавя БНР.

Нередактирана версия, съхранена за бъдните поколения.
Боже, защо има толкова мъка на тоя свят, Боже?
16 Януари 2018 10:07
Фалшиви новини от казионни СМИ, като БНР ?

Икономиката на Блестящата Руска Империя нарастна с 1,8 % за 2017 г !



В МЭР заявили о росте ВВП в 2017 году на 1,4-1,8%

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше, говорится в картине экономики Минэкономразвития за январь.


https://ria.ru/economy/20180115/1512627953.html




16 Януари 2018 10:12
Фалшиви новини


Ройтерс, сър, минало през трактовката на БНР

Пожелателно мислене, да не кажа друго.
16 Януари 2018 10:16
Пак ли се сви през ноември, щото веднъж вече се сви - пак през ноември. И се в 2017-та.
16 Януари 2018 10:17
Извадки от:
Авторский блог Андрей Фурсов 15:29 10 января 2018
Воля побеждать
Россия в условиях дефицита исторического времени
...В августе 2017 года, словно к юбилею Октябрьской революции, международный коллектив экспертов под руководством Т. Пикетти, автора научного бестселлера "Капитал в XXI веке", опубликовал доклад "От Советов к олигархам: неравенства и собственность в России в 1905-2016 годах". Доклад есть в интернете и у нас уже вброшен в информационное пространство (это сделала Е.С. Ларина в интервью "Комсомольской правде". Согласно докладу, объём офшорного капитала россиян превышает уровень валютных резервов страны примерно в три раза. В 2015 году объём активов, выведенных в офшоры, составил около 75% национального дохода страны. Иными словами, в офшорных центрах содержится почти столько же финансов богатых россиян, сколько всё население РФ держит внутри страны.
По данным Global Wealth Report, на долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов России. Для сравнения: на долю 1% богатых в Индии приходится 49% личных активов, в Африке — 44%, в США — 37%, в Китае и Европе — 32%, в Европе — 17%. Средний мировой показатель — 46%, а у нас — 71%, то есть богатеи России превысили мировые показатели в 1,6 раз. Ещё один показатель, по которому лидирует РФ, — это доля самых состоятельных 5% населения в личном богатстве страны — 82,5%. Остальные 95, значит, имеют 17,5% — и, как говорится, ни в чём себе не отказывай! Ещё убийственная цифра: 96 российских миллиардеров владеют 30% всех личных активов граждан РФ. Средний мировой показатель — 2%. То есть российские миллиардеры в 15 раз круче, чем среднемировые.
По данным компании Knight Frank, которые приводятся в докладе, подготовленном под руководством Т. Пикетти, в РФ число мультимиллионеров, имеющих от 30 млн. долларов, центамиллионеров — от 100 млн., и миллиардеров выросло с 2004 по 2014 год в 3,5 раза и, по прогнозу, до 2024 года увеличится ещё в полтора раза. А другая сторона медали такова: с 1992 года по 2016 год из России украдены в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона долларов, сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. А ведь Маркс когда-то писал, что собственность — это не кража, а юридическое отношение.
По оценке Global Burden of Disease Studies, РФ занимает 119-е место в мире по состоянию здоровья граждан; в рейтинге комфортности жизни пожилых людей (размеры пенсий, состояние здоровья, качество социальной среды) РФ находится на 79 месте из 91. Согласно нашему Росстату, 22,7 млн чел. (15,7%) имеют доход ниже прожиточного минимума (который у нас, кстати, занижен), то есть являются нищими. По критериям Евростата, к числу бедных относятся те, кто имеет доход ниже 60% медианного дохода в данной стране. Таких у нас 25%.
А вот из недавних данных: 6 октября РИА Новости сообщили, что РФ вышла на первое место в Европе по ранней смертности мужчин: 43% мужчин в РФ умирают до достижения возраста 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель 40%, в Молдавии — 37%, в Литве — 36%. Отвечая на вопрос, почему это происходит, специалисты говорят, что одна из причин — психотравмы и стрессы, которые мужчины получили в 1990-е годы. То есть, иными словами, капиталистический уклад в России может существовать вполне, но капиталистическая Россия в целом — это умирающая или просто мёртвая Россия.
Капитализм как система для России в целом может существовать только для разграбления страны, в качестве средства этого процесса. И поскольку основным фактором накопления верхами средств было проедание и разворовывание советского наследия, собственно производство не развивалось...
http://zavtra.ru/blogs/volya_pobezhdat_
16 Януари 2018 10:17
И руския Валери Симеонов не си изпълнява плана:

http://www.ng.ru/economics/2018-01-15/1_7151_crisis.html

16 Януари 2018 10:18
Пак ли се сви през ноември, щото веднъж вече се сви - пак през ноември. И се в 2017-та
А, през ноември 2018 още повече ще се свие и пак два пъти.
16 Януари 2018 10:20
Не мога да проумея настоятелните импулси на българските медии да рекламират, промотират, набиват в българското съзнание Русия-Путин-Русия-Путин-Русия-Путин по няколко пъти на ден, всеки ден. Нарочно ли го правят?
16 Януари 2018 10:21
А колко хубаво беше едно време :

Комитет за Радио и Телевизия, БТА, Работническо Дело, Кооперативно село, Народна Младеж, Вечерни Новини....

И лапнишараните верват ли верват.

Ама некви мискини американци и един английски сър да вземат да измислят такова "дяволско нещо", като "Интернет и WWW".



16 Януари 2018 10:23
Явно заради топлото време се е свила консумацията на водка.

И оттам пада и индустриалното производство.

Империя на пиянките....
16 Януари 2018 10:24
Мдаааа.
Путиномика: кризис роста или рост кризиса
16 Януари 2018 10:27
Ся ще четем нови версии. Щото преди време четохме некви. Даже и ЗИП-ът като Прилеп Божий се рее между стълбове - един път пише ено, друг път пише друго. Адаптивен ни е той
16 Януари 2018 10:27
Нарочно ли го правят?


Тъй им е заръчано от командния център.
Обаче по мои наблюдения постигат точно обратния ефект. Путин става все по-популярен сред българските младежи. Щото сценаристите на гьобелсовата пропаганда са все по-некадърни.
16 Януари 2018 10:28
Обаче по мои наблюдения постигат точно обратния ефект.

Именно. Колко години им трябват, за да се усетят?
16 Януари 2018 10:29
Безплатна реклама на практика
16 Януари 2018 10:30
Именно. Колко години им трябват, за да се усетят?
Пука ли ти? Колкото по-тъпи, толко по-добре
16 Януари 2018 10:30
Обаче по мои наблюдения постигат точно обратния ефект. Путин става все по-популярен сред българските младежи.
То няма как да е иначе. Колкото по-некачествено ни е образованието толкова популярността на ВВП сред недоучената младеж ще расте.
16 Януари 2018 10:32
сред недоучената младеж ще расте.
Е те са децата на Навални и Ксюша.
16 Януари 2018 10:32
Е те са децата на Навални и Ксюша.
#онижедети-те
16 Януари 2018 10:33
Докато в икономиката на Русия управлява тази либерастична хуйня толерирана от Путин ще е така. Суровинен придатък с 1-2 % ръст годишно.
16 Януари 2018 10:34
С ръст от 1.6 % за 2017 год. Русия е аутсайдерът на развиващите се икономики, които бележат средно ръст от 5.6 % за 2017.
16 Януари 2018 10:34
Докато в икономиката на Русия управляватази либерастична хуйня толерирана от Путин ще е така

При Елцин кои управляваха, че забравих?
16 Януари 2018 10:34
Страшен офтоп !

ТАСС е упълномощен да заяви !




СМИ: Турция планирует массированный авиаудар по позициям курдов в Сирии


ТАСС, 16 января. Наземную фазу военной операции Вооруженных сил Турции в городе Африне будет предварять массированный авиаудар по почти 150 целям курдских "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом во вторник пишет газета Haberturk со ссылкой на свои военные источники.

Турецкая разведка наблюдает за Африном и прилегающими территориями, находящимися под контролем СНС, с октября 2017 года, используя для этого беспилотники и оперативные разведданные с места от действующих там лояльных Анкаре сил. На 16 января были определены 149 целей, по которым планируется нанести первый удар в случае начала операции. Это как стационарные объекты, используемые СНС, так и транспортные средства. Отмечается, что первая фаза операции продлится до шести суток, а параллельно с авиацией будет активно задействована и размещенная на границе артиллерия.

По информации газеты Milliyet, турецкий Генштаб пока что склоняется к тактике бронетанкового наступления на позиции СНС, которое последует за авиаударом. Для защиты от бомб с дистанционным взрывателем техника будет продвигаться с работающими "джеммерами" - приборами, которые глушат большую часть радиосигналов.



http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4876249




16 Януари 2018 10:37
https://youtu.be/wNAYBKex7gM
16 Януари 2018 10:38
Докато в икономиката на Русия управляватази либерастична хуйня толерирана от Путин ще е така

При Елцин кои управляваха, че забравих?
А де! И според мен няма разлика. Ама иначе Елцин лош, а ВВП - няма равен на себе си по хубост.
16 Януари 2018 10:38
Мда за недоученото - жужето е виновно че друсат кючеци и се редят на опашка да си показват талантите пред каунья. Естественно акУ обучението иде от Козак наблягайки на ЕАЦ - сичкото ще ни е наред особенно с мама + мама и тате + тате
16 Януари 2018 10:39
икономика за цялата 2107-а година.

Я, ЗИПе, кажи тогава кой ще е...
В смисъл на президент, цар, император.
Поживем, увидим!
16 Януари 2018 10:39
Е те са децата на Навални и Ксюша.
Ма те, децата на Навални и Ксюша в български училища ли учат?
16 Януари 2018 10:41
цитирано от Ройтерс

От тук насетне, коментарите са излишни.
Шъ съ борм с Фалшивите новини.
Мъкаааа !
16 Януари 2018 10:43
цитирано от РойтерсОт тук насетне, коментарите са излишни.Шъ съ борм с Фалшивите новини.

Въйй! Фалшива новина значи!
Колко е тогава ръста на БВП за ноември, според истинските новини?
16 Януари 2018 10:44
За разлика от Гайропа икономиката на Руската Империя се намира в блестящо макроикономическо състояние !

Основни показатели за 2017 г

1. Ръст на БВП - 1,8 %

2. Рекорд за ниска инфлация - под 4 %

3. Увеличение на валутните резерви с около 60 милиарда долара до 432 милиарда.

4. Рекорд за ниска безработица - под 5 %

5. Положително външнотърговско салдо около 130 милиарда долара

С такава икономика на Империята и е "широко около врата" и сега тя спокойно ще се настани на първия ред за да се "наслади" на сблъсъка между членките на НАТО Турция и САЩ....

16 Януари 2018 10:45
Колко е тогава ръста на БВП за ноември, според истинските новини?


А на кого му пука колко е ръстът за ноември? На руската икономика...
16 Януари 2018 10:45



''То няма как да е иначе. Колкото по-некачествено ни е образованието толкова популярността на ВВП сред недоучената младеж ще расте.''




Ама нали толкова години го преустройваме по европейски инстукции и техен тертип ? Ко стана ся ?
16 Януари 2018 10:47
Не мога да проумея настоятелните импулси на българските медии...


Май не всички медии го правят. Но би следвало да се очаква основната тема все пак да е България, където ръстът се очаква да е около 3,5%-4%, или ЕС, където прогнозират около 2%. Основно перо на търговията ни с Русия са енергоносителите, като нашият интерес е да са възможно по-евтини.
16 Януари 2018 10:47
Нищо де, сега Жужо ще позволи да се внася пермазан и испанска шунка и ще настъпи рай на земята.

Едит: според едни икономически корифеи вносът на пермазан е полезен за икономиката.
16 Януари 2018 10:50
... и тантелени гащички - та да се усети полъха на цивилизован европа ...
16 Януари 2018 10:50
Ексклузивно !

Brent oil - 70,046 $


http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php




p.s: Руските фуражки ще имат повече кинти за оръжие и войни....

16 Януари 2018 10:50
Но би следвало да се очаква основната тема все пак да е България

Именно. Вече трети ден правя намеци по въпроса. И понеже с въоръжаването, БВПто и прочее на останалите страни в света не се сещат да ни занимават, намирам, че се прави реклама и промоция специално на РФ в българските медии
16 Януари 2018 10:52
Ко стана ся ?


...тълпи пред от полуграмотни - да друсат таланти пред каунья
16 Януари 2018 10:52
Ама нали толкова години го преустройваме по европейски инстукции и техен тертип ? Ко стана ся ?
Значи толкова си можете! Ми откажете се най-после! Оставете преустройството на способни хора.
16 Януари 2018 10:55

Brent oil - 70,046 $


Матушката у киреча гъз-енергийните спецове рутеха олиото на 20 зелени - и да цитирам "Ко стана ся " ...
16 Януари 2018 10:55
Основно перо на търговията ни с Русия са енергоносителите, като нашият интерес е да са възможно по-евтини.
Сигурен ли си? Я виж ЗИП-а как се радва, че нефтя подминал $70 за барел. И други пишещи тук са съгласни да си наливат в колите по-скъпо гориво само и само ВВП да е добре.
16 Януари 2018 10:55
Значи толкова си можете! Ми откажете се най-после! Оставете преустройството на способни хора.


Липсва една удивителна. Според мен.
16 Януари 2018 10:55
Оставете преустройството на способни хора.

Но, моля Ви се, какви по-способни хора от ректора на НБУ в първото Му правителство, от видния протестър, нефен на Жолио Кюри, и от Първата дама на Обединена Европа - г-жа Кунева.
Какви светотатствени слова сте си позволили да напишете, как Ви се откъснаха от клавиатурата?
16 Януари 2018 10:55
Сream,
ЦРУ два доста по-различни данни (макар и малко старички) от този блогър:
Русия
Household income or consumption by percentage share:
lowest 10%: 2.3%
highest 10%: 32.2% (2012 est.)

САЩ
Household income or consumption by percentage share:
lowest 10%: 2%
highest 10%: 30% (2007 est.)

България
Household income or consumption by percentage share:
lowest 10%: 2.2%
highest 10%: 28.4% (2015)
16 Януари 2018 10:56
Ми откажете се най-после! Оставете преустройството на способни хора.

поркащи Тъмно Пиво.
16 Януари 2018 10:56
SvSophia 16 Януари 2018 10:34
При Елцин кои управляваха, че забравих?

Същите които управляват и днес. Затова Русия е на опашката по икономически ръст. Русия има ресурси за двуцифрен ръст.
... Има непоказани мнения ...
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