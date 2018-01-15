15 души са ранени след бой с ножове в руско училище

Список пострадавших при нападении на школу в Перми. Все они ученики 4Б класса.
1. Леонид Пряников, 2007 год
2. Амир Тимиров, 2006 год
3. Арсений Петришин, 2007 год
4. Ирина Усанина, 2007 год
5. Егор Зеленин, 2006 год
6. Менула Аброян, 2007 год
7. Александр Соломенников, 2006 год
8. Глеб Огнев, 2007 год
9. Лада Гончаренко, 2006 год
10-летний ребенок находится в крайне-тяжелом состоянии в реанимации после нападения на школу в Перми. У него глубокое ножевое ранение шеи.
Напавшие на школу в Перми целенаправлены били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.
Источник: http://rusnext.ru/news/1516000056
1. Леонид Пряников, 2007 год
2. Амир Тимиров, 2006 год
3. Арсений Петришин, 2007 год
4. Ирина Усанина, 2007 год
5. Егор Зеленин, 2006 год
6. Менула Аброян, 2007 год
7. Александр Соломенников, 2006 год
8. Глеб Огнев, 2007 год
9. Лада Гончаренко, 2006 год
10-летний ребенок находится в крайне-тяжелом состоянии в реанимации после нападения на школу в Перми. У него глубокое ножевое ранение шеи.
Напавшие на школу в Перми целенаправлены били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.
Источник: http://rusnext.ru/news/1516000056