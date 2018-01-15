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ЧУЖБИНА

15 души са ранени след бой с ножове в руско училище

Снимка: ЕПА/БГНЕС
15 души пострадаха при сбиването пред училището в руския град Перм.
Най-малко 15 души, между които ученици и учителка, бяха ранени вчера при сбиване с ножове в училище в руския град Перм, предаде ТАСС. Трима от пострадалите - учителката и двама ученици, са настанени в болница с порезни рани на шията. Първоначално се твърдеше, че въоръжени хора с маски са нападнали училището, но после полицията съобщи, че сбиването е станало между непълнолетен ученик и бивш възпитаник на училището по време на учебните часове. Двамата са задържани. Учителка и учениците са пострадали, докато са се опитвали да разтърват двамата побойници, които имали ножове. За единия от тях има данни, че е бил регистриран за наблюдение в психиатрия. Според очевидци 16-годишният младеж се е опитал да нанесе смъртоносни наранявания, повтаряйки сценария на клане от училище в САЩ през 1999 г. в град Колумбия, когато загинаха 13 души. В социалните мрежи Лео Б. е публикувал клипчета именно от тази трагедия. Нападението в Перм е вторият подобен случай в Русия от ноември, когато в колеж в Москва студент нападна с нож свой преподавател, а после се самоуби.
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15 Януари 2018 20:57
Ето и пострадалите при "сбиването":
Список пострадавших при нападении на школу в Перми. Все они ученики 4Б класса.
1. Леонид Пряников, 2007 год
2. Амир Тимиров, 2006 год
3. Арсений Петришин, 2007 год
4. Ирина Усанина, 2007 год
5. Егор Зеленин, 2006 год
6. Менула Аброян, 2007 год
7. Александр Соломенников, 2006 год
8. Глеб Огнев, 2007 год
9. Лада Гончаренко, 2006 год
10-летний ребенок находится в крайне-тяжелом состоянии в реанимации после нападения на школу в Перми. У него глубокое ножевое ранение шеи.
Напавшие на школу в Перми целенаправлены били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.
Источник: http://rusnext.ru/news/1516000056
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