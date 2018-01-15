15 души са ранени след бой с ножове в руско училище Снимка: ЕПА/БГНЕС 15 души пострадаха при сбиването пред училището в руския град Перм. Най-малко 15 души, между които ученици и учителка, бяха ранени вчера при сбиване с ножове в училище в руския град Перм, предаде ТАСС. Трима от пострадалите - учителката и двама ученици, са настанени в болница с порезни рани на шията. Първоначално се твърдеше, че въоръжени хора с маски са нападнали училището, но после полицията съобщи, че сбиването е станало между непълнолетен ученик и бивш възпитаник на училището по време на учебните часове. Двамата са задържани. Учителка и учениците са пострадали, докато са се опитвали да разтърват двамата побойници, които имали ножове. За единия от тях има данни, че е бил регистриран за наблюдение в психиатрия. Според очевидци 16-годишният младеж се е опитал да нанесе смъртоносни наранявания, повтаряйки сценария на клане от училище в САЩ през 1999 г. в град Колумбия, когато загинаха 13 души. В социалните мрежи Лео Б. е публикувал клипчета именно от тази трагедия. Нападението в Перм е вторият подобен случай в Русия от ноември, когато в колеж в Москва студент нападна с нож свой преподавател, а после се самоуби. 145