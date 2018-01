Samsung представи модулен телевизор - The Wall Телевизорът на Самсунг ще бъде голям точно колкото искаме



Телевизорът ползва MicroLED технология, която е подобна на OLED - всеки пиксел действа без необходимостта от допълнителна подсветка. Около екрана няма рамка - поради тази причина към един екран може да се добави друг, и трети, и четвърти... Но как става номера на този модулен екран все още не е ясно. Моделът, който бе представен в Вегас, бе от 146 инча, но от колко модула се състоеше - така и не стана ясно.



Глобалното лансиране на телевизора ще се осъществи тази пролет, обещават корейците. Цената ще е астрономическа, няма спор. The Wall засега е 146" телевизор. Но има модулен дизайн и технологията MicroLED. Любителите на филми скоро ще могат да гледат сериали на него - първият модулен телевизор в света. Той ще бъде точно толкова голям, колкото е необходимо, и нито инч по-малко. В Лас Вегас, на CES 2018, Samsung представи The Wall ("Стената") и диагоналът наистина е впечатляващ - 3.7 метра. Цената не е ясна.Телевизорът ползва MicroLED технология, която е подобна на OLED - всеки пиксел действа без необходимостта от допълнителна подсветка. Около екрана няма рамка - поради тази причина към един екран може да се добави друг, и трети, и четвърти... Но как става номера на този модулен екран все още не е ясно. Моделът, който бе представен в Вегас, бе от 146 инча, но от колко модула се състоеше - така и не стана ясно.Глобалното лансиране на телевизора ще се осъществи тази пролет, обещават корейците. Цената ще е астрономическа, няма спор. 127