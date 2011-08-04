ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №4 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 1, 13, 17, 31, 35, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 2676.50 лв., 4 - 536 по 64.90 лв., 3 - 9612 по 5.10 лв. ДЖАКПОТ: 3 573 999.00 лв.







"6 от 42"



Числа: 9, 12, 18, 21, 22, 30. Печалби: 6 - няма, 5 - 10 по 1154.70 лв., 4 - 468 по 24.70 лв., 3 - 7104 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 645 975.03 лв.







"5 от 35"



I теглене: 5, 10, 14, 31, 33. Печалби: 5 - 1 по 27 592.20 лв., 4 - 283 по 85.30 лв., 3 - 9547 по 3.60 лв.; II теглене: 9, 16, 25, 31, 32. Печалби: 5 - няма, 4 - 387 по 98.00 лв., 3 - 10 452 по 4.60 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 2, 3. Цифра: 7, 0, 1. Печалби: 3 - няма, 2 - 650 по 41.20 лв. ДЖАКПОТ: 49 993.10 лв.







"Зодиак"



Числа: 8, 21, 39, 40, 46. Зодия: 7. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 5 по 500.00 лв., 3+1 - 5 по 100.00 лв., 3 - 102 по 10.00 лв., 2+1 - 219 по 5.00 лв., 1+1 - 1403 по 1.50 лв., 2 - 1972 по 1.00 лв., 0+1 - 2808 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 06; Месец: 08; Дата: 21; Ден: 2. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 4 по 68.70 лв., група 5 - 2 по 137.30 лв., група 6 - 7 по 31.40 лв., група 7 - 13 по 21.10 лв., група 8 - 21 по 10.50 лв., група 9 - 38 по 8.70 лв., група 10 - 100 по 3.80 лв., група 11 - 139 по 3.20 лв., група 12 - 211 по 2.60 лв., група 13 - 508 по 2.30 лв., група 14 - 1550 по 1.20 лв., група 15 - 2481 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 16 832.40 лв.







"Втори тотошанс"



"6 от 49"



Печалба: лек автомобил - фиш с номер 227560324 (от София).







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 2, 1, Х, Х, 1, 1, 1, Х, Х, 1, 1, 1, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 1 по 953.60 лв., 11 - 5 по 238.40 лв., 10 - 73 по 22.90 лв. ДЖАКПОТ: 3683.01 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 2, 2, 2, 1, Х, 2, Х, 1, 2, 2, 1. Печалби: 12 - 2 по 4194.60 лв., 11 - 43 по 33.70 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"10 от 10"



Знаци: 1, 2, Х, 2, 2, Х, 1, 2, Х, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 752.90 лв.



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