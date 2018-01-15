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Белгийски изтребители ескортираха руски бомбардировачи над Северно море

 
Ту-160

Два белгийски изтребителя F-16 били вдигнати във въздуха, за да ескортират два руски стратегически бомбардировача Ту-160 над Северно море. Това съобщи белгийски вестник, позоваващ се на източник от армията. Засега няма официално потвърждение на информацията, предаде БГНЕС, като се позовава на ТАСС.
Според белгийската преса от средата на миналата седмица Белгия отговаря за сигурността на въздушното пространство на страните от Бенелюкс. В понеделник рано сутринта пък от британското министерство на отбраната съобщиха за ТАСС, че изтребители „Тайфун“ са били вдигнати, за да ескортират руски самолети.
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15 Януари 2018 16:19
ескортираха
15 Януари 2018 16:21
Много правилни действия на Руската Империя!

Нейният флот и нейната авиация трябва да имат перманентно присъствие до бреговете на Западна Европа за да се знае "кой е господарят" на Европа !

15 Януари 2018 16:21
Така се прави! Така се демонстрира уважение.
На почетните и уважавани гости се осигурява ескорт.
15 Януари 2018 16:22
Тия как почнаха да си осигуряват безплатна охрана..........
15 Януари 2018 16:25
Е, и? Това като реклама на escort-услуги ли да го разбирам?
15 Януари 2018 16:26
Хабят им ценни ресурси на белгийците, а те летят ли, летят!
Това "ескортираха" нещо много купешко, защо не са ги съпровождали? Или "ескорт" в ОНЯ смисъл?
Хер Флик беше по-бърз, но идеята си витае.
15 Януари 2018 16:29
НАТОвски ескортЕСИ.....бравос джендармерията....
15 Януари 2018 16:31
Пак добре, че не са го изплющяли.
15 Януари 2018 16:34
И после некой в руския генщаб требе да изтрива с гумичка Белгия от картата...



Ту-160 носи ядрено оръжие. Един заряд от 200 килотона и Белгия отича в канализацията.

Апропо изглежда руснаците май са решили да минат през Ламанша ?



Нищо чудно да са на път за Близкия Изток и да изстрелят крилати ракети към Идлиб...

15 Януари 2018 16:36
Два белгийски изтребителя
(снимка: натиснете тук)
15 Януари 2018 16:41
Пак добре, че не са го изплющяли.







ЗИП
15 Яну 2018 16:34Мнения: 32,373
От: BulgariaСкрий: Име,IP
И после некой в руския генщаб требе да изтрива с гумичка Белгия от картата...

Да бе, те и Босфора с гумичка щяха да трият, според тукашните геостратези.
Бий, за да те уважават!
Сваляй Руски самолети, за да получиш в подарък Турски потоци, АИЦ-и и прочие територии в Сирия.
15 Януари 2018 16:43
Максимална скорост:
Ту-160 2500км/час
Ф-16 2145км/час
Еврофайтер-Тайфун 2120км/час

Екскортирали ?
15 Януари 2018 16:45
Щеше да стане на пухом и прахом.
15 Януари 2018 16:47
Ма брюкселската джендермерия и самолети ли има ???
15 Януари 2018 16:48
Чобане,на Ердогана номера със самальота му го скроиха онези дето избягаха с хеликоптера в Гърция и другите агенти на онезе оттатък без той да е давал заповед за това.Това го знае и Вовата та за туй го отърваха ,думай брать,думай.
15 Януари 2018 16:52
Може да отиват да дадат едно рамо на резидента Тръмп в Давос, ако не се доверяват много-много на охраната му там.
15 Януари 2018 16:52
Ако знаете само колко много вицове има за белгийците!
Вместо за чукчи, французите си ги разправят за белгийци.
Сега няма начин да не се появят по този повод и нови...

...................................................
http://www.drago.info/
15 Януари 2018 16:54
Дреме им за некъф си Тръмп.

Или правят тренировка или са тръгнали към Сирия. Скоро ще се разбере.

Нищо чудно Русия и Турция едновременно да ударят по американските интереси в Близкия Изток !

15 Януари 2018 16:55
Чобане,на Ердогана номера със самальота му го скроиха онези дето избягаха с хеликоптера в Гърция и другите агенти на онезе оттатък без той да е давал заповед за това.Това го знае и Вовата та за туй го отърваха ,думай брать,думай.

Аха, това го знаете ти, Вовата и баба Вуна.
Уикилийкс друго дума.
https://www.vesti.bg/sviat/evropa/uikilijks-ruskiiat-samolet-e-svalen-po-zapoved-na-erdogan-6046725
15 Януари 2018 17:07
Путя опитва да дрънка железа навън за вътрешнополитическа употреба. Дебилите му се връзват, професипналисъиъе му гледат сеира
15 Януари 2018 17:08
Чобане,ти на уйкл... много вяра нямай,тези работи дето ти ги пиша не се пишат по уйовините,а се съобщават по телефона 30 минути преди Ердо да е излетял от двореца си.Думай брат,думай.
15 Януари 2018 17:09
Защо някои все си мислят, че самолетите се движат с максимално възможната им скорост...
15 Януари 2018 17:10
Чобане,ти на уйкл... много вяра нямай,тези работи дето ти ги пиша не се пишат по уйовините,а се съобщават по телефона 30 минути преди Ердо да е излетял от двореца си.Думай брат,думай.

Става дума тук за сваления руски самолет, а не за преврата срещу Ердо.
15 Януари 2018 17:11
mace
15 Яну 2018 17:09
Никой не си го мисли. Само ти го казват, за да имаш едно наум.
15 Януари 2018 17:12
“It was decided that in the event of our airspace being violated, all necessarily measures would be taken, all relevant orders to the armed forces were given by me, personally,” Davutoglu said.

Де го Давутоглу сега?
15 Януари 2018 17:14
А и нещо друго ами нашия Бойко нали каза,че са искали да го убият ама не казва кой стои зад убийците и кой го уведумил 30 минути и кой какви разговори е прехванал.Думай брат,думай .Вовата не е лесен за връзване от стара коза яре е.
15 Януари 2018 17:18
Той планираше и друго, ма не му се получи:

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan's ban of YouTube occurred after a conversation was leaked between Head of Turkish Intelligence Hakan Fidan and Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoğlu that he wanted removed from the video-sharing website.

The leaked call details Erdogan's thoughts that an attack on Syria "must be seen as an opportunity for us [Turkey]".

In the conversation, intelligence chief Fidan says that he will send four men from Syria to attack Turkey to "make up a cause of war".

Deputy Chief of Staff Lt. Gen. Yaşar Güler replies that Fidan's projected actions are "a direct cause of war...what you're going to do is a direct cause of war".

Turkey's foreign ministry said the leaked recording of top officials discussing the Syria operation was "partially manipulated" and is a "wretched attack" on national security.

In the leaked video, Fidan is discussing with Davutoğlu, Güler and other officials a possible operation within Syria to secure the tomb of Suleyman Shah, grandfather of the founder of the Ottoman empire.

Full transcript (translated by @castizbey):


http://www.ibtimes.co.uk/turkey-youtube-ban-full-transcript-leaked-syria-war-conversation-between-erdogan-officials-1442161
15 Януари 2018 17:21
Засега няма официално потвърждение на информацията, предаде БГНЕС, като се позовава на ТАСС.




15 Януари 2018 17:32
Максимална скорост:
Ту-160 2500км/час
Ф-16 2145км/час
Еврофайтер-Тайфун 2120км/час


Изтребители не могат да ескортират Ту-160 поради особеностите на двигателите им. Тушката кара на форсаж без проблем до 45 минути, а на Фалкони и прочее машинки след 8 минути двигателчето дава фира. Да не говорим, че максималната паспортна скорост на изтребителите е без допълнителни резервоари, а на практика е по-малко.

Изобщо тая тушка е голяма гад.

15 Януари 2018 17:39
Спомняте ли си как Ердо целува ботушите на Господаря Владимир след инцидента с самалёта.
Белгия има територия 1 % от Турция и население 10 % от турското .
15 Януари 2018 17:41
Два белгийски изтребителя
(снимка: натиснете тук)

Единият ми прилича на афроизтребител.
15 Януари 2018 17:48
След като не са били американски изтребители, значи ЕС минава под руски флаг
15 Януари 2018 17:59
Максимална скорост:
Ту-160 2500км/час
Ф-16 2145км/час
Еврофайтер-Тайфун 2120км/час

Не съм любител на високите скорости, но понеже съм пороС инжИнер та не мога да не се запитам:

От една страна Ту-160, произведен в технологично изостаналата бевзиностанция Русия .
От друга - Ф-16 и Тайфун, рожба на свръх-ултратехнологичните САЩ и Западна Европа.
Как така през 70-те години на миналия век Русия е проектирала и произвела бомбардировач, развиващ по-висока скорост от многоцелевите изтребители, представяни ни днес като последна дума на хай-тека и с които ние ще трябва да обезпечаваме въздушната си сигурност до средата на 21 в.?!?


Верно съм фногу прос, маа му.
15 Януари 2018 18:03
Как така през 70-те години на миналия век Русия е проектирала и произвела бомбардировач

СССР!
https://www.youtube.com/watch?v=wFhs7WVvuXk&list=FLIGnrOm4qqPTqQPCMRJg9UQ&index=3
Thunder!
15 Януари 2018 18:06
Друго е заглавието, с оглед на скоростите, посочени от колегите по-горе: Два Ту-160 позволиха на белгийски F-16 да ги разгледат отблизо". Иначе... се едно Пастухчето ни да ескортира пешком "Порше"
15 Януари 2018 18:06
Жалко, с наш'те приземлени авиони и таз високо-почетна услуга на враговете не можем да предоставяме.
15 Януари 2018 18:08
Можем! Ще вдигнем добрите стари 21-ци и пак ще отдадем заслуженото на скъпите гости!
15 Януари 2018 18:13
Докато оповестите "шофьори" от запаса и свалят аеропланите от съхранение, дано не се налага да сe искат spare-parts, ammunitions and fuel от враговете......
15 Януари 2018 18:24
= «Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбил»

(15.01.2018; 16:41; https://www.pravda.ru/news/world/15-01-2018/1365884-avia-0/?from=smi2):

«... По данным Airlive.net, в 14.15 мск пара Ту-160 ВКС России находилась над Северным морем. Представитель Королевских ВВС Великобритании пояснил, что «...утром дежурное звено истребителей Typhoon было поднято на перехват с базы Лоссимут…».

«... Со своей стороны, в минобороны России пояснили, что Ту-160 выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков «сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня».

Ранее американская аналитическая корпорация «Stratfor" (называемая «теневым ЦРУ», ... сделали поразительный (для Запада) вывод - Россия не агрессор, а лишь защищает жизненно важные территории. И подобные перехваты она проводит только при необходимости - для демонстрации контроля за ситуацией.

«В Пентагоне либо трусы, по народному говоря ссыкуны, либо провокаторы. Я не стал бы недооценивать наших «партнеров…» и выбираю второй вариант",- рассказывали боевые летчики в интервью Politonline.ru.

«... При пересечении госграницы самолетами-разведчиками НАТО, российские ВКС имеют полное право, подкрепленное международным законодательс…».

*** PS: CΡΟЧΗΟΕ 3AЯBΛΕΗИΕ СЕРГЕЯ ШОЙГУ — (Шойгу поставил на место «...западных партнеров"; 12.01.2018; https://www.youtube.com/watch?v=Jd9AyWognIs).

15 Януари 2018 18:34
Верно съм фногу прос, маа му.


И ние к'во да направим?
15 Януари 2018 18:35
"""
15 Януари 2018 18:48
И ние к'во да направим?
замислете се за себе си.
15 Януари 2018 18:49

И ние к'во да направим?


Ами издигнете се до нивото му
15 Януари 2018 18:50
Как така през 70-те години на миналия век Русия е проектирала и произвела бомбардировач, развиващ по-висока скорост от многоцелевите изтребители, представяни ни днес като последна дума на хай-тека и с които ние ще трябва да обезпечаваме въздушната си сигурност до средата на 21 в.?!?


Верно съм фногу прос, маа му.


Построили са го такива прости като тебе, не са знаели, че това не може да стане.

СССР загуби студената война, но се оказа, че стратегията на СССР във въоръженията позволява на Русия да спечели днес гореща война.
15 Януари 2018 18:59
ссыкуны

15 Януари 2018 19:01
ама и Белгия ли мрази Русия...горките ..отвсякъде изхвърлени, отвсякъде неприети...как се живее с един шампоан за вана само на ден :-(
15 Януари 2018 19:06
СССР загуби студената война, но се оказа, че стратегията на СССР във въоръженията позволява на Русия да спечели днес гореща война.
Самите руснаци също искаха разрушаването на СССР, защото в тоя съюз те бяха най-онеправдани.

Събитията вървяха горе-долу така: едно рамо от службите за вътрешен разпад на СССР, шок+захлас у Запада, че е победил, дълга операция по стратегическо отстъпление за 10 години, докарала западния елит до идеята за окончателен край на историята, после уж сътрудничество и доброволно позволяване на Запада да експлоатира богаствата на РФ със стимулиране на алчността му, след което рязка смяна на тона и стратегическо настъпление по всички фронтове.

И Западът се пропука, разпадна се (и продължава) на няколко враждуващи лагера, гърчи се в енергийна, ресурсна и финансова криза, и вместо края на историята видя своя собствен край.

Руснаците са единствените воини, които могат да те бият с отстъпление.

Затова Бисмарк, който е живял в Русия и добре я познава, настоятелно съветва още навремето - "С руснаците се играе или честно, или изобщо не се играе. Защото накрая винаги идват за дълговете си".

За съжаление не го четат.

15 Януари 2018 19:09
Западът не чете Бисмарк....мъ поне да беха се поучили от Адолф и Наполеоне Корсиканчето....
15 Януари 2018 19:11
Провокациите от руска страна са доста чести напоследък. Види се надигат глава...
15 Януари 2018 19:15
мъ поне да беха се поучили от Адолф и Наполеоне Корсиканчето....

Сега е зима, можеха да прочетат за ледовото побоище
... Има непоказани мнения ...
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