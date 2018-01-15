Белгийски изтребители ескортираха руски бомбардировачи над Северно море

= «Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбил»
(15.01.2018; 16:41; https://www.pravda.ru/news/world/15-01-2018/1365884-avia-0/?from=smi2):
«... По данным Airlive.net, в 14.15 мск пара Ту-160 ВКС России находилась над Северным морем. Представитель Королевских ВВС Великобритании пояснил, что «...утром дежурное звено истребителей Typhoon было поднято на перехват с базы Лоссимут…».
«... Со своей стороны, в минобороны России пояснили, что Ту-160 выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков «сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня».
Ранее американская аналитическая корпорация «Stratfor" (называемая «теневым ЦРУ»
, ... сделали поразительный (для Запада) вывод - Россия не агрессор, а лишь защищает жизненно важные территории. И подобные перехваты она проводит только при необходимости - для демонстрации контроля за ситуацией.
«В Пентагоне либо трусы, по народному говоря ссыкуны, либо провокаторы. Я не стал бы недооценивать наших «партнеров…» и выбираю второй вариант",- рассказывали боевые летчики в интервью Politonline.ru.
«... При пересечении госграницы самолетами-разведчиками НАТО, российские ВКС имеют полное право, подкрепленное международным законодательс…».
*** PS: CΡΟЧΗΟΕ 3AЯBΛΕΗИΕ СЕРГЕЯ ШОЙГУ — (Шойгу поставил на место «...западных партнеров"; 12.01.2018; https://www.youtube.com/watch?v=Jd9AyWognIs).