Белгийски изтребители ескортираха руски бомбардировачи над Северно море

Han 15 Януари 2018 19:06 СССР загуби студената война, но се оказа, че стратегията на СССР във въоръженията позволява на Русия да спечели днес гореща война. Самите руснаци също искаха разрушаването на СССР, защото в тоя съюз те бяха най-онеправдани.



Събитията вървяха горе-долу така: едно рамо от службите за вътрешен разпад на СССР, шок+захлас у Запада, че е победил, дълга операция по стратегическо отстъпление за 10 години, докарала западния елит до идеята за окончателен край на историята, после уж сътрудничество и доброволно позволяване на Запада да експлоатира богаствата на РФ със стимулиране на алчността му, след което рязка смяна на тона и стратегическо настъпление по всички фронтове.



И Западът се пропука, разпадна се (и продължава) на няколко враждуващи лагера, гърчи се в енергийна, ресурсна и финансова криза, и вместо края на историята видя своя собствен край.



Руснаците са единствените воини, които могат да те бият с отстъпление.



Затова Бисмарк, който е живял в Русия и добре я познава, настоятелно съветва още навремето - "С руснаците се играе или честно, или изобщо не се играе. Защото накрая винаги идват за дълговете си".



За съжаление не го четат.



Самите руснаци също искаха разрушаването на СССР, защото в тоя съюз те бяха най-онеправдани.Събитията вървяха горе-долу така: едно рамо от службите за вътрешен разпад на СССР, шок+захлас у Запада, че е победил, дълга операция по стратегическо отстъпление за 10 години, докарала западния елит до идеята за окончателен край на историята, после уж сътрудничество и доброволно позволяване на Запада да експлоатира богаствата на РФ със стимулиране на алчността му, след което рязка смяна на тона и стратегическо настъпление по всички фронтове.И Западът се пропука, разпадна се (и продължава) на няколко враждуващи лагера, гърчи се в енергийна, ресурсна и финансова криза, и вместо края на историята видя своя собствен край.Руснаците са единствените воини, които могат да те бият сЗатова Бисмарк, който е живял в Русия и добре я познава,съветва още навремето - "С руснаците се играе или честно, или изобщо не се играе. Защото накрая винаги идват за дълговете си".За съжаление не го четат.