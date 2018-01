Шиндзо Абе в България: Максимален натиск спрямо Пхенян

HBK 14 Януари 2018 13:23



1. Въпреки, че Япония разполага с население по-малко от 1/10 от това на Китай, то произведеното от него е около ½ от произведеното в Китай.

2. По-производство на глава от населението (GDP per capita) Япония (28-мо място, $ 42 165) е далеч пред Китай (79-то място, $ 15 399), който е дори след България (62-ро място $ 20 832), да не говорим за Тайван (19-то място, $ 48 095).

3. Военно-морските сили на Япония превъзхождат тези на Китай.



Остава самo да добавим: Освен горепоказаното, гарант за бъдещата лидерска роля на Япония в региона ще бъде нейната лоялност към световния джандарм – САЩ:



Eager to forge a bond with Tokyo's crucial ally, Abe was one of the first world leaders to court President-elect Trump. He was the first to call Trump after the election, and rushed to New York days later to meet the president-elect and present him with a pricey, gold Honma golf driver.

