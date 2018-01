Доналд Тръмп пристига в Давос с малка армия Тя включва около 1700 човека, самолети, хеликоптери, собствени антитрористични сили Илюстрация Би Ти Ви

Екипът, който ще придружава американския президент Доналд Тръмп на световния икономически форум в Давoс, в Швейцария, прилича на малка армия – самолети, хеликоптери, собствени антитрористични сили, предава Би Ти Ви.



От Вашингтон до Цюрих Тръмп ще лети с „Еър форс 1“ (Air Fоrce One) – два напълно оборудвани във военно и техническо отношение самолети „Боинг 747“.





Те ще бъдат съпроводени от три товарни самолета, които ще превозят хеликоптерите, лимузините, автомобилите, моторите и охраната от кортежа на 45-ия американски президент.



Към тази ескадрила ще бъде прибавен и още един самолет – „Боинг E-4B“, който играе ролята на мобилен, военен, команден център при кризисни ситуации и може да засече дори насочена ядрена бомба.





От Цюрих до планинския курорт в източна Швейцария Тръмп ще бъде превозен с хеликоптера, известен като „Марин 1“ (Marine One). Той ще бъде придружен от още две машини на американската армия и два хеликоптера на швейцарските служби.





Ако времето е лошо обаче, пътуването по въздух отпада и американският държавен глава ще бъде транспортиран с автомобилен кортеж, разказва още Би Ти Ви.



А той ще включва две абсолютно еднакви лимузини – в едната ще пътува Тръмп, а другата е за заблуда.





И още: линейка, два специализирани автомобила на мобилната централа и сигурността, ванове с придружаващите журналисти и персонал на президента, служителите по сигурността, вкл. антитерористично звено и разузнавателен екип, цяла армада от военна или полицейска охрана на мотори. В всички те ще бъдат наблюдавани от въздуха от специален хеликоптер.





Целият антураж на американския президент за посещението и участието му в икономическия форум в Давос очевидно ще надхвърли 1700 души. Това обаче няма да е рекорд – световните агенции припомнят, че преди 18 години приблизително толкова са придружавали и Бил Клинтън.



Отказ от Парижкото споразумение за климата и поставяне интересите на Америка над всички – тази политика на американския президент не се нрави на честолюбивите швейцарци, които ревниво пазят своята природа и търгуват с целия свят.



Неправителствената организация КАМПАКС поде кампания поканата към Тръмп за участие във форума да бъде оттеглена.



„Отчитаме, че каквото направи за една година на този пост, е по-лошо отколкото очаквахме. Най-добре ще е ако швейцарското правителство се съобрази с нашите безпокойства и да го помоли да си остане вкъщи и да си гледа „Фокс нюз“ по пижама“, казва президентът на неправителствената организация Андреас Фраймюлер.



Жителите на Давос се опасяват, че присъствието на Тръмп ще предизвика гнева на природозащитниците, а градът им ще стане арена на бурни протести. Но хотелиерите са доволни.



Същевременно в Берн няколкостотин антиглобалисти протестираха срещу организирането на ежегодния международен икономически форум в Давос и срещу присъствието на Тръмп. Демонстрантите носеха лозунги, на които пишеше: „Борете се срещу форума, срещу Тръмп, срещу капитализма!“ и „Изяжте богатите!“.



С Тръмп или без Тръмп, за безопасността на форума ще се грижат 5000 полицаи и войници, а мерките за сигурност ще надхвърлят 9 млн. долара, отбелязва в заключение Би Ти Ви.

