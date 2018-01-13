Столичната община събира стари гуми Столичната община продължава акцията по събирането на стари автомобилни гуми от домакинствата, съобщи БГНЕС. Днес тя се провежда в „Люлин” и „Връбница”. Събирането им е една от мерките срещу замърсяването на въздуха, целта е гумите да не се горят за отопление. В рамките на предходните две акции, проведени в районите Младост и Овча купел, бяха събрани близо 3000 гуми. Автосервизите и пунктовете за смяна на излезли от употреба гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да ги предават. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000лв., пише в съобщението на общината. Адресите, на които има пунктове за събиране на гуми:



„Люлин”:



- бул. „Добринова скала“, срещу бл.402, вх. А



- ж.к. Люлин 1 – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“



- ж.к. Люлин 8 – ул. „ Търново“ обръщало на тролеите срещу бл. 816



- ж.к. Люлин 10 – бул. „ Генерал Владимир Динчев“, срещу бл.115, вх. Б



- ж.к. Люлин 7- ул. „ Полковник Стоян Топузов“, до трафопост до бл. 704



- ж.к. Люлин 5- ул. „ Капитан Васил Данаджиев“ , трафопост до бл.521



Жк. „Връбница”:



- ж.к.. „Връбница“- ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК;



- ж.к. „ Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“ между бл. 231 и бл. 214



Район „Младост“:



- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;



- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76;



- ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;



- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ , до дърводелски цех;



- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“;



Район "Овча купел":



- ж.к „Овча купел“ 1, ъгъла на бул. „Президент Линкълн“ № 55 и ул. „Зеленика“– Автокозметичен център „Портокал“;

- Автопаркинг- ж.к „Овча купел“ 1 , бул. „Президент Линкълн“, с/у бл.431;

- Павилион - ж.к. „Овча купел“ 2, кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Петър Димков“.





Столичната община продължава акцията по събирането на стари автомобилни гуми от домакинствата, съобщи БГНЕС. Днес тя се провежда в „Люлин” и „Връбница”. Събирането им е една от мерките срещу замърсяването на въздуха, целта е гумите да не се горят за отопление. В рамките на предходните две акции, проведени в районите Младост и Овча купел, бяха събрани близо 3000 гуми. Автосервизите и пунктовете за смяна на излезли от употреба гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да ги предават. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000лв., пише в съобщението на общината. Адресите, на които има пунктове за събиране на гуми:„Люлин”:- бул. „Добринова скала“, срещу бл.402, вх. А- ж.к. Люлин 1 – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“- ж.к. Люлин 8 – ул. „ Търново“ обръщало на тролеите срещу бл. 816- ж.к. Люлин 10 – бул. „ Генерал Владимир Динчев“, срещу бл.115, вх. Б- ж.к. Люлин 7- ул. „ Полковник Стоян Топузов“, до трафопост до бл. 704- ж.к. Люлин 5- ул. „ Капитан Васил Данаджиев“ , трафопост до бл.521Жк. „Връбница”:- ж.к.. „Връбница“- ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК;- ж.к. „ Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“ между бл. 231 и бл. 214Район „Младост“:- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76;- ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ , до дърводелски цех;- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“;Район "Овча купел": 1050