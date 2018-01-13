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Горещи Новини

Столичната община събира стари гуми

 
Столичната община продължава акцията по събирането на стари автомобилни гуми от домакинствата, съобщи БГНЕС. Днес тя се провежда в „Люлин” и „Връбница”. Събирането им е една от мерките срещу замърсяването на въздуха, целта е гумите да не се горят за отопление. В рамките на предходните две акции, проведени в районите Младост и Овча купел, бяха събрани близо 3000 гуми. Автосервизите и пунктовете за смяна на излезли от употреба гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да ги предават. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството, подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000лв., пише в съобщението на общината. Адресите, на които има пунктове за събиране на гуми:

„Люлин”:

- бул. „Добринова скала“, срещу бл.402, вх. А

- ж.к. Люлин 1 – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“

- ж.к. Люлин 8 – ул. „ Търново“ обръщало на тролеите срещу бл. 816

- ж.к. Люлин 10 – бул. „ Генерал Владимир Динчев“, срещу бл.115, вх. Б

- ж.к. Люлин 7- ул. „ Полковник Стоян Топузов“, до трафопост до бл. 704

- ж.к. Люлин 5- ул. „ Капитан Васил Данаджиев“ , трафопост до бл.521

Жк. „Връбница”:

- ж.к.. „Връбница“- ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК;

- ж.к. „ Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“ между бл. 231 и бл. 214

Район „Младост“:

- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;

- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76;

- ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;

- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ , до дърводелски цех;

- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“;

Район "Овча купел":

-ж.к „Овча купел“ 1, ъгъла на бул. „Президент Линкълн“ № 55 и ул. „Зеленика“– Автокозметичен център „Портокал“;

- Автопаркинг- ж.к „Овча купел“ 1 , бул. „Президент Линкълн“, с/у бл.431;

- Павилион - ж.к. „Овча купел“ 2, кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Петър Димков“.



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13 Януари 2018 13:15
Столична община събира стари гуми


Докъде се докараха столичните общинари - не ми били общинари, най ми били клошари.
13 Януари 2018 13:38
абе, чудя се, защо само Сега ,не отбелязва факта, че Столична община продаде банката си на Георги Самуилов Инса?
13 Януари 2018 13:42
Готвят АУТОДАФЕ за Фандъкова и Боко...
13 Януари 2018 13:43
А какво да правят собствениците на автомобили без гараж, с комплект гуми? Трябва напълно да се забрани предаването на гуми от брачеди, дори и да е дискриминационно.
13 Януари 2018 14:05
СО да почва да сади дървета, а също и другите градове!
13 Януари 2018 18:45
Столичната община събира стари гуми

Туй енергийни помощи за братчедите ли?
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