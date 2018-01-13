Столичната община събира стари гуми

„Люлин”:
- бул. „Добринова скала“, срещу бл.402, вх. А
- ж.к. Люлин 1 – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“
- ж.к. Люлин 8 – ул. „ Търново“ обръщало на тролеите срещу бл. 816
- ж.к. Люлин 10 – бул. „ Генерал Владимир Динчев“, срещу бл.115, вх. Б
- ж.к. Люлин 7- ул. „ Полковник Стоян Топузов“, до трафопост до бл. 704
- ж.к. Люлин 5- ул. „ Капитан Васил Данаджиев“ , трафопост до бл.521
Жк. „Връбница”:
- ж.к.. „Връбница“- ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК;
- ж.к. „ Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“ между бл. 231 и бл. 214
Район „Младост“:
- кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;
- ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76;
- ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;
- ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ , до дърводелски цех;
- ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“;
Район "Овча купел":
|-
|ж.к „Овча купел“ 1, ъгъла на бул. „Президент Линкълн“ № 55 и ул. „Зеленика“– Автокозметичен център „Портокал“;
|-
|Автопаркинг- ж.к „Овча купел“ 1 , бул. „Президент Линкълн“, с/у бл.431;
|-
|Павилион - ж.к. „Овча купел“ 2, кръстовището на бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Петър Димков“.