В Истанбулската конвенция няма трети пол Съветът на Европа дава разяснения заради България



Преслужбата на Съвета на Европа изпрати писма на журналисти, включително и от вестник „Сега“, с разяснения какво представява Истанбулската конвенция, която предизвика спорове дали да бъде ратифицирана заради подозрения, че признава трети пол. „В контекста на текущия дебат в България относно ратификацията на Истанбулската конвенция на Съвета на Европа (Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие) изработихме справка за Конвенцията и ключовите погрешни разбирания за нея – като въвеждането на трети пол, задължаването на България да позволи еднополови бракове и пр.“, пише в писмото.

Справката съдържа въпроси и отговори по следните теми:

Какво означава „джендър“ (“gender” – социален пол) в Истанбулската конвенция?

„Джендър“ и „пол“ (“sex”) са две различни неща. В конвенцията понятието „джендър“ се базира на двата пола – мъжки и женски (In the Convention, the term “gender” is based on two sexes, male and female), и означава социално изградени роли, поведения, дейности и атрибути, които определени общества смятат за присъщи на жени и мъже“. В Истанбулската конвенция дефинициите за „джендър“ и „пол“ са две различни, отделни понятия. Обяснителният доклад към конвенцията подчертава, че понятието „джендър“ не е предназначено да замени понятието „жена“ и „мъж“.

Задължава ли конвенцията държавите да въведат в училищата уроци за сексуална ориентация?

Не.

Задължава ли конвенцията държавите да признаят като бежанци транссескуалните и интерсексуалните лица?

Не.

Задължава ли конвенцията държавите да въведат във вътрешното си законодателство признаване на трети пол?

Не. Страните само са призовани да не допускат каквато и да е дискриминация въз основа на джендърна или полова идентичност

Позволява ли конвенцията еднополови бракове?

Не. Няма никакъв намек за юридическо признаване на еднополови бракове. Тази тема е извън обсега на конвенцията. Европейският съд за правата на човека признава правото на всяка държава сама да решава за еднополовите бракове.

