Тръмп подготвя петролна бомба на Путин

sim4o 13 Януари 2018 12:20 Овчаря 13 Яну 2018 11:29 Газената империйца ще проспи "революцията" в автомобилостроенето ,а след 10-15 години ще има хапане по ватните задници и възгласи "Кво танаа?" Овчаря 17 Юли 2017 19:09 Според ватни учЕни научно-техническият прогрес в Света е определен като опасен за националната сигурност на Бензиноколонката. Абсолютно така твърдят ватните учени .. Овчаря 17 Юли 2017 19:09

Но Китайската Народна Република върви с огромни пролетарски крачки напред и не обръща внимание!



Говорили сме:



КНР, благодаря стимулированию со стороны властей и фантастической гибкости местного бизнеса, счет транспортным средствам на электрической тяге уже идет на миллионы. В прошедшем году одним из самых динамично развивающихся стал сегмент LSEV - низкоскоростных электрических транспортных средств.....

... За год на них пересели более 300 000 китайцев. Причем, не только в мегаполисах, но и городах «третьего эшелона», поселках и округах по всему северному, восточному и центральному Китаю.

Лидером в производстве... ... стала провинция Шаньдун, где в прошлом году было произведено около 172 900 LSEV...Крупнейшей компанией, специализирующейся на штамповке маленьких «уродцев», стала Shifeng Group, наклепавшая и продавшая за год более 60 000 таких машин. Еще по 50 с лишним тысяч таких авто продали Hebei Yogomo Special Vehicle Manufacturing Co и Lujo EV R & D Co. "В 2014 году рынок электрокаров (Electric Vehicles или EV) вырос в продажах в 4 раза... В городах Шанхай и Гуанчжоу жители смогут бесплатно получить номерные знаки . .. Масштабнейший план подразумевает за 5 лет (то есть до 2020 года) выпустить на дороги 5 миллионов электрокаров и гибридов. Подъем должен составить 669% ежегодного прироста. China is the growth motor for plug-in sales, +85 % compared to 2015. 351 000 "New Energy Vehicle" were sold in the passenger car category, on top of that nearly 160 000 commercial vehicles (not shown in this chart), mostly all-electric buses. Китайская компания BYD продала почти на 30 тыс. электромобилей больше, чем американская Tesla Motors, сообщает Greentech Media со ссылкой на отчет Bloomberg New Energy Finance. Согласно отчету, BYD поставила на рынок в 2016 году 102,5 тыс. электромобилей, в то время как этот показатель у Tesla составил 75 тыс.



Ватнишките буржоазни учени - скърцат със зъби .. ама китайците водени от Червеното знаме - иди ги стигай ..

Ще излумкат 5 000 000 , като стой та гледай!



Ама тях ги води Комунистическата Партия .. а ватниците по едно време си я бяха забранили .. а СЕГА Зюганов е опозиция срещу Путин и единственото, дето може би ще успее - да спаси малкото останали електрически возила - московските тролейбуси , от путиновото мракобесие ..



Абсолютно така твърдят ватните учени ..Овчаря 17 Юли 2017 19:09Но Китайската Народна Република върви с огромни пролетарски крачки напред и не обръща внимание!Говорили сме:Ватнишките буржоазни учени - скърцат със зъби .. ама китайците водени от Червеното знаме - иди ги стигай ..Ще излумкат 5 000 000 , като стой та гледай!Ама тях ги води Комунистическата Партия .. а ватниците по едно време си я бяха забранили .. а СЕГА Зюганов е опозиция срещу Путин и единственото, дето може би ще успее - да спаси малкото останали електрически возила - московските тролейбуси , от путиновото мракобесие ..