Руски хакери започнали кампания срещу Сената на САЩ

ablepsia 12 Януари 2018 23:22



England fans planning trip to Russia for 2018 World Cup warned of danger posed by 70,000 hungry bears!



http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5200047/England-fans-warned-bear-danger-World-Cup-2018.html



На какви ли не простотии са готови западняците за едните пари! Пред техните граждани тези простотии може и да хващат дикиш, но от времето на Леденото побоище западната пропаганда нищо ново не е изсмукала от пръстите си. Мечки, та мечки, па макар и виртуални/въображаеми (fancy)...

Пък британските медии са получили нареждане да започнат клеветническа кампания срещу Русия покрай предстоящото футболно първанство. Впрочем те вече я започнаха - публикуваха например предупреждение, че хиляди гладни руски мечки дебнат английските запалянковци, ако решат да идат в Русия.http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5200047/England-fans-warned-bear-danger-World-Cup-2018.htmlНа какви ли не простотии са готови западняците за едните пари! Пред техните граждани тези простотии може и да хващат дикиш, но от времето на Леденото побоище западната пропаганда нищо ново не е изсмукала от пръстите си. Мечки, та мечки, па макар и виртуални/въображаеми (fancy)...