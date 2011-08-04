Футболна седмица

Събота



Диема спорт 2



14.30 "Кардиф" - "Съндърланд"



17.00 "Челси" - "Лестър"



19.30 "Тотнъм" - "Евертън"



Диема спорт



21.00 "Монпелие" - "Монако"



Нова спорт



17.00 "Мидълзбро" - "Фулъм"



19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"



Евроспорт 2



16.30 "Вердер" - "Хофенхайм"



19.30 "РБ Лайпциг" - "Шалке 04"



Sport+



17.15 "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"



F+



19.30 "Ейбар" - "Атлетико" (Мадрид)



21.45 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Валенсия"







Неделя



Mtel Sport 1



14.00 "Мумбай Сити" - "Керала Бластърс"



Диема спорт 2



15.30 "Борнемут" - "Арсенал"



18.00 "Ливърпул" - "Манчестър Сити"



Диема спорт



16.00 "Сент Етиен" - "Тулуза"



22.00 "Нант" - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



18.00 "Олимпик" (Лион) - "Анже"



Евроспорт 2



16.30 "Кьолн" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)



19.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Волфсбург"



F+



17.15 "Алавес" - "Севиля"



Sport+



21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"







Понеделник



Диема спорт 2



22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Стоук Сити"



F+



22.00 "Бетис" - "Леганес"







Вторник



Диема спорт



20.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Страсбург"



22.00 "Монако" - "Ница"



Диема спорт 2



21.45 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Лестър" - "Флитууд Таун"



Нова спорт



20.00 "Бордо" - "Каен"







Сряда



Mtel Sport1



16.30 "Джамшедпур" - "Керала Бластърс"



Диема спорт



17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Ботошани" (Румъния)



22.00 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Челси" - "Норич"



Диема спорт 2



20.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"



Нова спорт



20.00 "Метц" - "Сент Етиен"



РИНГ.БГ



20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал







Четвъртък



РИНГ.БГ



20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал



bTV Action



22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал







Петък



Евроспорт 2



21.30 "Херта" - "Борусия" (Дортмунд)



Диема спорт



21.45 "Дарби Каунти" - "Бристъл Сити"



Диема спорт 2



21.45 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)



