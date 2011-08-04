Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Кардиф" - "Съндърланд"
17.00 "Челси" - "Лестър"
19.30 "Тотнъм" - "Евертън"
Диема спорт
21.00 "Монпелие" - "Монако"
Нова спорт
17.00 "Мидълзбро" - "Фулъм"
19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"
Евроспорт 2
16.30 "Вердер" - "Хофенхайм"
19.30 "РБ Лайпциг" - "Шалке 04"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"
F+
19.30 "Ейбар" - "Атлетико" (Мадрид)
21.45 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Валенсия"
Неделя
Mtel Sport 1
14.00 "Мумбай Сити" - "Керала Бластърс"
Диема спорт 2
15.30 "Борнемут" - "Арсенал"
18.00 "Ливърпул" - "Манчестър Сити"
Диема спорт
16.00 "Сент Етиен" - "Тулуза"
22.00 "Нант" - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Анже"
Евроспорт 2
16.30 "Кьолн" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
19.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Волфсбург"
F+
17.15 "Алавес" - "Севиля"
Sport+
21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"
Понеделник
Диема спорт 2
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Стоук Сити"
F+
22.00 "Бетис" - "Леганес"
Вторник
Диема спорт
20.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Страсбург"
22.00 "Монако" - "Ница"
Диема спорт 2
21.45 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Лестър" - "Флитууд Таун"
Нова спорт
20.00 "Бордо" - "Каен"
Сряда
Mtel Sport1
16.30 "Джамшедпур" - "Керала Бластърс"
Диема спорт
17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Ботошани" (Румъния)
22.00 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Челси" - "Норич"
Диема спорт 2
20.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"
Нова спорт
20.00 "Метц" - "Сент Етиен"
РИНГ.БГ
20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал
Четвъртък
РИНГ.БГ
20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал
bTV Action
22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал
Петък
Евроспорт 2
21.30 "Херта" - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт
21.45 "Дарби Каунти" - "Бристъл Сити"
Диема спорт 2
21.45 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)
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