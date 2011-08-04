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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Кардиф" - "Съндърланд"

17.00 "Челси" - "Лестър"

19.30 "Тотнъм" - "Евертън"

Диема спорт

21.00 "Монпелие" - "Монако"

Нова спорт

17.00 "Мидълзбро" - "Фулъм"

19.30 "Нотингам Форест" - "Астън Вила"

Евроспорт 2

16.30 "Вердер" - "Хофенхайм"

19.30 "РБ Лайпциг" - "Шалке 04"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"

F+

19.30 "Ейбар" - "Атлетико" (Мадрид)

21.45 "Депортиво" (Ла Коруня) - "Валенсия"



Неделя

Mtel Sport 1

14.00 "Мумбай Сити" - "Керала Бластърс"

Диема спорт 2

15.30 "Борнемут" - "Арсенал"

18.00 "Ливърпул" - "Манчестър Сити"

Диема спорт

16.00 "Сент Етиен" - "Тулуза"

22.00 "Нант" - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Анже"

Евроспорт 2

16.30 "Кьолн" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

19.00 "Борусия" (Дортмунд) - "Волфсбург"

F+

17.15 "Алавес" - "Севиля"

Sport+

21.45 "Реал Сосиедад" - "Барселона"



Понеделник

Диема спорт 2

22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Стоук Сити"

F+

22.00 "Бетис" - "Леганес"



Вторник

Диема спорт

20.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Страсбург"

22.00 "Монако" - "Ница"

Диема спорт 2

21.45 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Лестър" - "Флитууд Таун"

Нова спорт

20.00 "Бордо" - "Каен"



Сряда

Mtel Sport1

16.30 "Джамшедпур" - "Керала Бластърс"

Диема спорт

17.00 Контрола: "Лудогорец" - "Ботошани" (Румъния)

22.00 ФА Къп, 1/32-финал-преиграване: "Челси" - "Норич"

Диема спорт 2

20.00 "Гингам" - "Олимпик" (Лион)

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Дижон"

Нова спорт

20.00 "Метц" - "Сент Етиен"

РИНГ.БГ

20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал



Четвъртък

РИНГ.БГ

20.30 Купа на краля на Испания: 1/4-финал

bTV Action

22.00 Купа на краля на Испания: 1/4-финал



Петък

Евроспорт 2

21.30 "Херта" - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт

21.45 "Дарби Каунти" - "Бристъл Сити"

Диема спорт 2

21.45 "Каен" - "Олимпик" (Марсилия)

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