Марио Хосен свири в памет на Марин Големинов Концертът за цигулка на именития композитор не е изпълняван от 40 години у нас Елена Георгиева Марио Хосен - цигулар



зала "България"







Концерт-почит към големия български композитор Марин Големинов и по повод 110 години от неговото рождение ще събере на сцената на зала "България" българския Паганини Марио Хосен, Софийската филхармония и диригента Мартин Георгиев. На 18 януари те ще представят Концерт за цигулка на Марин Големинов.



Написан в края на 60-те, за първи път концертът прозвучава на 1 април 1969 г. на фестивала "Мартенски музикални дни" в Русе, в изпълнение на цигуларя Боян Лечев (баща на Иван Лечев от ФСБ) и с Пловдивския симфоничен оркестър под палката на Добрин Петков. Премиерата в София е две години по-късно в изпълнение на Софийската филхармония с диригент Константин Илиев, отново с Боян Лечев. Запазени са записи от изпълнения с Дейви Ерлих и оркестъра на Романска Швейцария под диригентството на Камен Големинов, Георги Тилев с Русенската филхармония и диригент Румен Байрактаров, а на 24 ноември 2012 г. в лондонската църква St Michaels and All Angels концертът прозвучава за първи път и на британска територия. В България концертът не е свирен в последните 40 г.



Преди изпълнението на Концерта за цигулка публиката в зала "България" ще се наслади на "Чиракът-магьосник" от Пол Дюка - един от учителите на Големинов в Eсole Normale de musique в Париж, а вечерта ще завърши със Симфония №3 на Брамс.



Марин Големинов е роден в Кюстендил в семейството на адвокат. Завършва консерваторията като цигулар при Тодор Торчанов. Тогава у нас няма клас по композиция и Големинов заминава да учи в чужбина. След завръщането си става учител в Първа мъжка гимназия (преподавал е музика на Стефан Савов и Анжел Вагенщайн). През 1942 г. е премиерата на танцовата драма "Нестинарка" и буквално за една нощ Големинов става прочут. Той е лауреат на престижната премия "Готфрид фон Хердер", кавалер на Френския орден за изкуство и култура, един от първите музиканти, удостоени с титлата академик от БАН. Дългогодишен професор в Музикалната академия - негови ученици са Пламен Джуров, Емил Табаков, Георги Минчев, Димитър Христов, Стефан Драгостинов. Бил е за кратко диригент на "Софийски солисти", дирижирал е всички големи оркестри у нас.



Марио Хосен дебютира като солист на оркестър на 8-годишна възраст. Виртуозът е роден в Пловдив, живее във Виена, концертира по света и преподава у нас и в чужбина. Свири на цигулка "Гуаданини" от 1749 г., предоставена му от Австрийската национална банка. 18 януари,зала "България"Концерт-почит към големия български композитор Марин Големинов и по повод 110 години от неговото рождение ще събере на сцената на зала "България" българския Паганини Марио Хосен, Софийската филхармония и диригента Мартин Георгиев. На 18 януари те ще представят Концерт за цигулка на Марин Големинов.Написан в края на 60-те, за първи път концертът прозвучава на 1 април 1969 г. на фестивала "Мартенски музикални дни" в Русе, в изпълнение на цигуларя Боян Лечев (баща на Иван Лечев от ФСБ) и с Пловдивския симфоничен оркестър под палката на Добрин Петков. Премиерата в София е две години по-късно в изпълнение на Софийската филхармония с диригент Константин Илиев, отново с Боян Лечев. Запазени са записи от изпълнения с Дейви Ерлих и оркестъра на Романска Швейцария под диригентството на Камен Големинов, Георги Тилев с Русенската филхармония и диригент Румен Байрактаров, а на 24 ноември 2012 г. в лондонската църква St Michaels and All Angels концертът прозвучава за първи път и на британска територия. В България концертът не е свирен в последните 40 г.Преди изпълнението на Концерта за цигулка публиката в зала "България" ще се наслади на "Чиракът-магьосник" от Пол Дюка - един от учителите на Големинов в Eсole Normale de musique в Париж, а вечерта ще завърши със Симфония №3 на Брамс.Марин Големинов е роден в Кюстендил в семейството на адвокат. Завършва консерваторията като цигулар при Тодор Торчанов. Тогава у нас няма клас по композиция и Големинов заминава да учи в чужбина. След завръщането си става учител в Първа мъжка гимназия (преподавал е музика на Стефан Савов и Анжел Вагенщайн). През 1942 г. е премиерата на танцовата драма "Нестинарка" и буквално за една нощ Големинов става прочут. Той е лауреат на престижната премия "Готфрид фон Хердер", кавалер на Френския орден за изкуство и култура, един от първите музиканти, удостоени с титлата академик от БАН. Дългогодишен професор в Музикалната академия - негови ученици са Пламен Джуров, Емил Табаков, Георги Минчев, Димитър Христов, Стефан Драгостинов. Бил е за кратко диригент на "Софийски солисти", дирижирал е всички големи оркестри у нас.Марио Хосен дебютира като солист на оркестър на 8-годишна възраст. Виртуозът е роден в Пловдив, живее във Виена, концертира по света и преподава у нас и в чужбина. Свири на цигулка "Гуаданини" от 1749 г., предоставена му от Австрийската национална банка. 102