"Стоун Сауър" се завръщат след 8 г. в София

"Стоун Сауър" е страничният проект на Кори Тейлър, който е вокалист и на "Слипнот". Това ще е второ гостуване на групата след 2010 г., когато тя бе част от фестивала "София рокс". Сега "Стоун Сауър" са на турне в подкрепа на най-новия си албум Hydrograd. Фаворизираните от феновете им през годините парчета като Bother, Through Glass, Say You'll Haunt Me, Hesitate, Do Me a Favor, Tired, Gimme Shelter и др. обаче също ще бъдат изпълнени. Първи голям летен рок концерт бе обявен в София, след като американската алтернатив метъл група "Стоун Сауър" пусна съобщение за своя дата у нас. Събитието ще е на 27 юни в парка до Терминал 2 на столичното летище. До снощи още липсваше официално обявен промоутър от наша страна, но групата потвърди концерта в своята страница във "Фейсбук". Дори има подробности, че билетите влизат в продажба от понеделник (15 януари). Ще има ограничено количество пропуски "Ранно пиле" по 45 лв., които ще се продават само в магазин "Яко" в София (ул. "Граф Игнатиев" 43). Останалите ще са по 50 и 55 лв. и ще се разпространяват в мрежата на "Тикетпортал", включително НДК, бензиностанции OMV, магазини "На тъмно", книжарници "Буктрейдинг" и др."Стоун Сауър" е страничният проект на Кори Тейлър, който е вокалист и на "Слипнот". Това ще е второ гостуване на групата след 2010 г., когато тя бе част от фестивала "София рокс". Сега "Стоун Сауър" са на турне в подкрепа на най-новия си албум Hydrograd. Фаворизираните от феновете им през годините парчета като Bother, Through Glass, Say You'll Haunt Me, Hesitate, Do Me a Favor, Tired, Gimme Shelter и др. обаче също ще бъдат изпълнени. 111