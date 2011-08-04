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СПОРТ

ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №3

"6 от 49"

Числа: 15, 18, 26, 41, 44, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4557.60 лв., 4 - 292 по 78.00 лв., 3 - 6898 по 4.60 лв. ДЖАКПОТ: 3 469 615.72 лв.



"6 от 42"

Числа: 6, 11, 16, 26, 27, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 837.30 лв., 4 - 465 по 21.60 лв., 3 - 6230 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 626 180.00 лв.



"5 от 35"

I теглене: 8, 9, 22, 26, 33. Печалби: 5 - 1 по 25 507.10 лв., 4 - 219 по 101.90 лв., 3 - 8178 по 3.90 лв.; II теглене: 3, 4, 13, 24, 27. Печалби: 5 - 2 по 12 753.60 лв., 4 - 358 по 62.30 лв., 3 - 10 493 по 3.00 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 3, 5, 7. Цифра: 2, 2, 2. Печалби: 3 - няма, 2 - 570 по 40.70 лв. ДЖАКПОТ: 23 212.80 лв.



"Зодиак"

Числа: 6, 30, 35, 39, 45. Зодия: 9. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 10 по 100.00 лв., 3 - 113 по 10.00 лв., 2+1 - 201 по 5.00 лв., 1+1 - 1340 по 1.50 лв., 2 - 2012 по 1.00 лв., 0+1 - 2505 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 24; Месец: 11; Дата: 17; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 1 по 271.80 лв., група 5 - 3 по 90.60 лв., група 6 - 12 по 18.10 лв., група 7 - 3 по 90.60 лв., група 8 - 12 по 18.10 лв., група 9 - 45 по 7.30 лв., група 10 - 104 по 3.70 лв., група 11 - 62 по 7.00 лв., група 12 - 231 по 2.40 лв., група 13 - 593 по 1.90 лв., група 14 - 1409 по 1.30 лв., група 15 - 2764 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 14 909.94 лв.
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